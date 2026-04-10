Intervención ilegal con maquinaria pesada daña más de 2 mil metros cuadrados del sitio arqueológico Pakatnamú en La Libertad

Inspección técnica confirmó uso de maquinaria pesada y exposición de cerámica, afectando el contexto histórico del sitio prehispánico.

El sitio arqueológico Pakatnamú, ubicado en la región La Libertad, enfrenta un nuevo episodio de afectación que compromete su integridad. La intervención no autorizada en una extensa área del complejo encendió alertas entre las autoridades culturales, que advierten daños directos sobre un espacio considerado clave para la historia prehispánica de la costa norte del Perú.

La situación se conoció tras una inspección técnica realizada por especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad. El recorrido permitió identificar alteraciones recientes en el terreno, con evidencia de uso de maquinaria pesada. La magnitud del impacto supera los 2000 metros cuadrados, según la evaluación preliminar.

El Ministerio de Cultura confirmó que los trabajos detectados no cuentan con autorización y calificó los hechos como una afectación grave al patrimonio arqueológico. La entidad anunció medidas inmediatas y la elaboración de un informe técnico que respalde las acciones legales correspondientes.

Intervención no autorizada en área protegida

Durante la inspección, los especialistas registraron montículos de tierra removida, marcas de maquinaria pesada y la exposición de fragmentos de cerámica en superficie. Estos elementos constituyen evidencia directa de alteración del contexto arqueológico, que resulta fundamental para la interpretación histórica del sitio.

El director de la DDC La Libertad, Christian Arbaiza Mendoza, indicó que el equipo técnico mantiene la evaluación de la zona afectada. “Nuestro equipo técnico está elaborando un informe detallado que formará parte de la denuncia formal, con la finalidad de que se sancione a los responsables de este atentado”, señaló.

La presencia de fragmentos cerámicos expuestos refleja la remoción de capas arqueológicas que contienen información sobre las culturas que ocuparon el lugar. Este tipo de intervención dificulta la reconstrucción científica del pasado, ya que altera la disposición original de los materiales.

Participación de autoridades locales

El Ministerio de Cultura calificó los hechos como graves y anunció acciones legales tras detectar trabajos sin autorización en área protegida.

La inspección contó con la participación de diversas autoridades del distrito de Guadalupe. Entre ellas, el subprefecto distrital Alexis Huertas Cubas, efectivos de la Policía Nacional del Perú de la comisaría local y representantes de la Municipalidad Distrital de Guadalupe.

La presencia de estas instituciones responde a la necesidad de documentar los hechos y garantizar el inicio de acciones administrativas y legales. El Ministerio de Cultura advirtió que las sanciones podrían aplicarse conforme a la normativa vigente en materia de protección del patrimonio.

Importancia histórica y arqueológica de Pacatnamú

Pacatnamú fue reconocido como patrimonio arqueológico de la Nación en 2013 y declarado de interés nacional para su restauración y conservación. El complejo se ubica en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, cerca del kilómetro 702 de la Panamericana Norte, a una altitud de 20 metros sobre el nivel del mar.

El sitio destaca por su arquitectura preinca, con alrededor de 50 pirámides truncas, además de plazas, murallas y recintos habitacionales. Algunas estructuras presentan relieves policromados que reflejan elementos simbólicos y religiosos de las culturas que ocuparon la zona.

Las investigaciones arqueológicas identificaron la presencia de cerámica fina, incluidos huacos retrato de tradición moche y piezas en relieve asociadas a la cultura Chimú. Estos objetos cumplen funciones rituales y decorativas, además de ofrecer información sobre la organización social y las creencias de estas sociedades.

El complejo también incluye altares y patios vinculados a ceremonias religiosas, así como construcciones destinadas a élites políticas y sacerdotales. La distribución de estos espacios evidencia una estructura social jerarquizada. Las murallas que rodean el sitio sugieren funciones defensivas y control territorial.

Pacatnamú se desarrolló como un centro administrativo, ceremonial, político y militar del reino Chimú durante aproximadamente mil años, hasta el periodo de las reducciones impulsadas por el virrey Toledo en el siglo XVI.

Exhortación a la protección del patrimonio

Especialistas advierten que la remoción del terreno compromete información clave para la investigación de culturas como la Moche y Chimú.

El Ministerio de Cultura reiteró su llamado a la ciudadanía para evitar cualquier intervención no autorizada en sitios arqueológicos. La entidad recordó que estos espacios son intangibles y forman parte de la memoria histórica del país.

Las autoridades insistieron en la necesidad de respetar las normas de protección y en la importancia de preservar estos bienes para futuras investigaciones y actividades culturales. Entre las actividades permitidas en el complejo se encuentran las visitas guiadas, el turismo cultural y educativo, así como recorridos que promueven el conocimiento de las tradiciones locales.

La evaluación técnica en la zona afectada continúa, mientras se avanza en la recopilación de información que sustente las acciones legales anunciadas por el sector Cultura.