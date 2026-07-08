El Niño de 2027 podría ser uno de los más intensos en la historia del Perú, advierte Senamhi

El fenómeno de El Niño ha tenido fuertes impactos en el Perú a lo largo de siglos. (Foto: Difusión)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que existe un 99 % de probabilidad de que el país enfrente un episodio de El Niño Costero fuerte a muy fuerte en el verano de 2027, según el comunicado más reciente de la Comisión Multisectorial ENFEN.

La vocera de la institución y directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, Grinia Ávalos, detalló a la Agencia Andina que el país ya experimenta impactos concretos por el calentamiento sostenido del mar frente a la costa central, situación que obliga a reforzar medidas de prevención.

“Toda la costa central viene presentando temperaturas entre 3, 4 y 5 grados por encima de lo normal, y esto ya va generando afectaciones”, explicó Ávalos. El monitoreo semanal de Senamhi muestra que algunas estaciones han registrado hasta 7°C de anomalía diurna en determinados días, mientras que el promedio en la costa central se ubica 5.5°C por encima de lo habitual. El superávit térmico se mantendría, al menos, hasta septiembre, prolongando los efectos en sectores como la agricultura y la pesca.

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La imágen muestra la nimación de las anomalías de la temperatura del mar en los últimos 30 días.

Lluvias intensas, adelanto de temporada y riesgos

El pronóstico de Senamhi indica que el periodo de lluvias más críticas será entre enero y marzo de 2027, aunque no se descarta un adelanto en la costa norte. “Las lluvias podrían presentarse muy por encima de los rangos normales”, advirtió Ávalos, quien recordó que en eventos previos como los de 1982, 1997 y 2023 ya se observaron precipitaciones fuera de temporada.

El inicio de la temporada lluviosa podría adelantarse entre noviembre y diciembre de este año, sobre todo en el norte, saturando los suelos antes del pico de precipitaciones.

Los mayores impactos de las lluvias asociadas a El Niño costero se concentrarían en la vertiente occidental, especialmente en las regiones del norte y centro. Las anomalías térmicas y las lluvias intensas ya generan alteraciones en la producción agrícola, la industria textil y la economía local.

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El pronóstico también contempla un panorama distinto para la sierra sur y sectores de la Amazonía, donde las lluvias podrían ser deficitarias o irregulares, efecto del calentamiento en el Pacífico central.

Escenario internacional

El Fenómeno El Niño no es solo local. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la magnitud global del evento se mantendrá fuerte al menos hasta septiembre de 2026, con posibles agudizaciones de sequías y lluvias extremas en distintas zonas del planeta.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) calcula en 63 % la probabilidad de que El Niño alcance categoría muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

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En el caso peruano, la vocera de Senamhi instó a las autoridades a prever los escenarios de riesgo y reforzar la prevención ante el probable incremento de lluvias y la persistencia de anomalías térmicas en el mar.

El sector salud, por su parte, alertó sobre el riesgo de proliferación de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y cólera, intensificadas por el aumento de temperaturas y la acumulación de agua tras las lluvias.

Frente a este panorama, Senamhi recordó la importancia de la vigilancia del clima, la anticipación de medidas en infraestructuras críticas y la coordinación interinstitucional para mitigar los impactos.

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