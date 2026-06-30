Peor momento del Fenómeno El Niño llegará en diciembre: Marina de Guerra alerta que el agua del mar ya supera en 6°C lo normal

Lluvias persistirán en la costa peruano por todo el verano. (Foto: Andina)

La Marina de Guerra del Perú (MGP) advirtió que la temperatura del agua en la costa peruana se encuentra hasta seis grados Celsius por encima de sus niveles habituales, una anomalía que, según los especialistas, anticipa un escenario complejo para los próximos meses a causa del Fenómeno El Niño.

La institución, a través del capitán de Fragata Giacomo Morote, señaló que el periodo más crítico de este evento climático se espera entre diciembre y marzo, cuando se prevé el clímax del calentamiento del mar.

Durante una entrevista televisiva, Morote explicó que tanto el Niño costero como el Niño global están evolucionando de manera simultánea, lo que representa un desafío inédito para el monitoreo y la prevención de daños.

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“Las agencias internacionales y el Comité Nacional de Estudio del Fenómeno El Niño (ENFEN) han indicado que hay una evolución constante de ambos fenómenos”, afirmó el experto marítimo. Añadió que mientras el Niño costero afecta principalmente las aguas y costas de Ecuador, Perú y parte de Chile, el Niño global se manifiesta sobre todo en el Pacífico central.

El impacto de esta anomalía térmica ya se registra en diferentes localidades del litoral. “En Paita deberíamos tener una temperatura normal de dieciocho grados Celsius (64,4 °F) y ya estamos en veinticuatro (75,2 °F), lo que significa seis grados más”, precisó Morote.

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En ciudades como Chimbote, Callao, San Juan de Marcona e Ilo, la diferencia oscila entre tres y cuatro grados centígrados por encima de lo esperado para esta época del año. “Esto influye mucho en la sensación térmica que tenemos diariamente en Lima y en la costa peruana”, puntualizó la autoridad.

El capitán advirtió que el invierno austral será un periodo clave para el seguimiento de esta anomalía, ya que podría haber fluctuaciones en la temperatura debido al Anticiclón del Pacífico Sur y el fenómeno del afloramiento, que consiste en la surgencia de aguas frías a la superficie.

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“Puede haber una disminución en la brecha de temperaturas, pero no significa que las aguas volverán a estar frías de manera sostenida”, aclaró.

Meteorólogos del Senamhi proyectaron que el Anticiclón del Pacífico Sur se acerca al continente. (Composición: Infobae Perú)

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra ha publicado un aviso especial sobre la presencia de oleajes anómalos provenientes del suroeste, que afectan la actividad pesquera y portuaria.

“En la zona sur vamos a tener un oleaje de fuerte intensidad, con olas de hasta dos o tres veces la altura normal”, indicó Morote. Esta situación obligó al cierre de todos los puertos del sur y de la mitad de los puertos de la zona centro por razones de seguridad.

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El Fenómeno El Niño no solo impacta el clima y la actividad marítima, sino que también repercute en sectores como la agricultura y la pesca.

“La anchoveta, uno de los recursos más importantes de la industria pesquera, está desplazándose hacia el sur y profundizándose en busca de aguas frías”, señaló el capitán de Fragata. Además, recomendó a los pescadores y agricultores adaptarse a la llegada de especies tropicales y a la variabilidad de las lluvias y sequías, según la región.