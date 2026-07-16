Tres montañistas desaparecidos en el Huascarán: quiénes son Alejandro Ugarte, Freddy Mendoza y Artidoro Salas y qué se sabe de su búsqueda

Tres montañistas peruanos permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán desde que perdieron contacto tras una tormenta.Composición: Infobae

La búsqueda de tres montañistas peruanos concentra los esfuerzos de equipos especializados en el nevado Huascarán, en Áncash. La operación reúne a instituciones de rescate, autoridades regionales y organizaciones vinculadas al montañismo, con el objetivo de ubicar a los deportistas desaparecidos en una de las zonas de mayor dificultad de la Cordillera Blanca.

El operativo mantiene en alerta a familiares, amigos y miembros de la comunidad andinista, quienes siguen de cerca cada avance de las patrullas desplegadas en la montaña. Las condiciones propias de la altitud y el clima obligan a ejecutar las tareas con equipos especializados y una planificación permanente.

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Los desaparecidos fueron identificados como Alejandro Manuel Ugarte Jordán, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán. Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares y amigos mantienen el pedido de apoyo para acelerar las operaciones en la montaña.

¿Quiénes son los tres montañistas desaparecidos?

El Ministerio del Interior ordenó el envío inmediato de un helicóptero de la PNP para reforzar el operativo de búsqueda. Composición: Infobae

Alejandro Manuel Ugarte Jordán, de 38 años, es fotógrafo profesional, realizador audiovisual y creador de contenido

Freddy Saúl Mendoza Lizana, de 36 años, participa de actividades de montañismo como aficionado y practica deportes de aventura. Formó parte de la expedición que buscó alcanzar la cumbre del Huascarán junto con sus compañeros.

Artidoro Salas Gaytán, de 42 años, posee experiencia en ascensos de alta montaña y es reconocido entre montañistas de Huaraz. Su familia permanece en la ciudad de Huaraz a la espera de información oficial sobre los resultados del operativo de rescate.

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Grupo de búsqueda se formó para intentar rescatar a tres andinistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán durante una expedición. (Video: Contrapunto Áncash)

De acuerdo con la información proporcionada por Valeria Chávez a Infobae Perú, los tres peruanos integraban una expedición conformada por cinco personas. El grupo inició el ascenso durante la temporada de montañas junto con dos extranjeros con mayor experiencia.

Según explicó Chávez, durante el descenso los dos montañistas extranjeros avanzaron con mayor rapidez y los tres peruanos quedaron rezagados en el sector conocido como La Garganta. Esa diferencia en el desplazamiento marcó el último tramo en el que permanecieron juntos.

La última comunicación llegó el martes 14 de julio a las 9:00 de la mañana. Chávez indicó que Alejandro Ugarte envió un mensaje de WhatsApp para informar que el grupo se encontraba perdido después de una fuerte tormenta. Desde ese momento no volvió a existir contacto con los tres montañistas.

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La misma vocera señaló a Infobae Perú que Alejandro Ugarte llevaba un reloj inteligente Garmin. El dispositivo registró sus últimas coordenadas, información que sirve como una de las principales referencias para orientar el desplazamiento de las patrullas de rescate.

Equipos especializados refuerzan la búsqueda en el Huascarán

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash informó que mantiene la coordinación con la División de Rescate en Alta Montaña de la Policía, la Asociación de Guías de Montaña del Perú, la Red de Salud Huaylas Norte y otras instituciones participantes.

Las patrullas desarrollan la búsqueda entre el Campo 1 y el Campo 2, aproximadamente a 6.000 metros sobre el nivel del mar. Cerca de 20 especialistas recorren ese sector con el propósito de localizar a los desaparecidos.

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A este despliegue se sumó el apoyo aéreo solicitado por las autoridades regionales. La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Áncash informó que logró la presencia de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú tras las gestiones efectuadas con el comandante general de la institución, general del Aire Mario Raúl Contreras León Carty. La aeronave participará en las labores de búsqueda junto con el helicóptero policial enviado por el Ministerio del Interior.

Familiares y especialistas solicitan más apoyo para el operativo

Paola Chiappina y Alejandro Ugarte posan en paisajes naturales, uno de ellos montañoso con nieve, previo a la desaparición del montañista en el nevado Huascarán.

Familiares y amigos impulsaron una campaña pública para respaldar la búsqueda. A través de redes sociales solicitaron mantener una cadena de oración y reforzar los esfuerzos para encontrar con vida a los tres montañistas.

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América Salas, hermana de Artidoro Salas, declaró a Infobae Perú que la familia permanecía en Huaraz esperando información del equipo de rescate. “Aproximadamente a las 7:00 de la noche nos hemos enterado nosotros porque él tenía que haber regresado ayer”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Guías de Alta Montaña, Beto Pinto, atribuyó este tipo de situaciones a la falta de articulación entre las entidades involucradas. Según sus declaraciones para una emisora local, resulta necesario fortalecer la planificación, la organización y los sistemas de comunicación destinados a las expediciones y rescates en zonas de alta montaña.

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Un escenario complejo por las condiciones de la Cordillera Blanca

Las tareas de rescate enfrentan temperaturas bajo cero, cambios bruscos del clima y sectores de difícil acceso. Informes difundidos desde Huaraz indican que los primeros grupos de socorro debieron permanecer en el Campo 2 debido a las condiciones registradas en la montaña antes de continuar con el ascenso.

La zona del Huascarán también registra antecedentes recientes de emergencias. En junio de 2026, una avalancha en el nevado Tocllaraju provocó la muerte de dos montañistas extranjeros y dejó herido a un guía peruano. Ese episodio volvió a poner atención sobre los riesgos presentes en la Cordillera Blanca, donde las avalanchas representan una amenaza constante para quienes realizan expediciones de alta montaña.

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