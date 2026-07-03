Fenómeno El Niño: las señales que advierten su llegada

Una vista aérea de la ciudad de Lima envuelta en una intensa calima de tono anaranjado, reflejando una severa ola de calor atribuida al fenómeno del Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fenómeno El Niño se manifiesta a través de una serie de señales que la ciencia y la vida diaria ya no pueden ignorar. En Lima, donde el invierno suele imponer un cielo gris y humedad persistente, las mañanas ligeras y las tardes templadas han dejado de ser una rareza. Estas alteraciones son el rostro visible de un proceso más profundo en el océano Pacífico y en la atmósfera.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) monitorean diariamente los cambios en el mar y el aire. El principal indicador es el calentamiento anómalo del océano Pacífico, especialmente en las regiones Niño 1+2 y Niño 3.4.

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En la actualidad, la costa norte y centro del mar peruano presenta anomalías térmicas entre 2.5 °C y 3 °C por encima de los valores habituales, fenómeno que altera la presencia de especies marinas como la anchoveta y afecta a la economía pesquera.

“Las temperaturas superficiales del mar han superado los promedios históricos y esto incide directamente sobre la pesca y la fauna costera”, explican voceros del ENFEN. El aumento en la profundidad de la termoclina y una ligera elevación del nivel del mar, resultado de la expansión del agua caliente, son señales adicionales que confirman el desarrollo del fenómeno.

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Vista aérea de la costa peruana con una franja roja que simboliza El Niño, mostrando un barco pesquero y campos agrícolas vulnerables ante el cambio climático y condiciones meteorológicas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios atmosféricos y biológicos

Los vientos alisios, que normalmente soplan de este a oeste, han mostrado debilidad e incluso inversión en su dirección. Esta alteración impide el afloramiento de aguas frías y refuerza el calentamiento del mar frente a la costa sudamericana.

Según el SENAMHI, “este debilitamiento de los vientos alisios es una de las primeras alertas atmosféricas que anticipan la llegada de El Niño”. Además, se ha registrado una caída en la presión atmosférica en el Pacífico oriental, fenómeno conocido como la Oscilación del Sur.

Las consecuencias se reflejan también en la vida diaria. “La temperatura del aire en ciudades como Tumbes y Piura permanece elevada, incluso durante los meses que deberían ser más frescos”, advierten especialistas de SENAMHI. Esto influye en rutinas cotidianas y en actividades productivas, desde la pesca hasta la agricultura.

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A nivel biológico, los pescadores reportan la migración de especies como la anchoveta hacia aguas más profundas o más al sur, mientras que especies tropicales aparecen cerca de la costa.

La disminución de aves guaneras y la presencia inusual de fauna marina en playas son otros síntomas claros. Un agricultor en Lambayeque o una madre en un asentamiento del norte observa estos cambios en su entorno y recuerda el impacto de eventos pasados.

Preparación colectiva

Las cifras recientes del Senamhi advierten que hay un 99 % de probabilidad de que el próximo verano se desarrolle bajo condiciones de Niño Costero y un 62 % de probabilidad de que alcance intensidad fuerte.

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Las alertas meteorológicas se convierten en llamados para la preparación estructural y social. El actual impacto es principalmente térmico, pero el verdadero desafío podría presentarse en la temporada de lluvias e inundaciones entre diciembre y marzo.

Las instituciones como el Enfen y el Senamhi enfatizan la importancia de atender sus comunicados oficiales, no como un ejercicio de alarma, sino como una herramienta de resiliencia colectiva.