Perú

Indecopi impone multa récord de S/2.5 millones a colegio privado en Cusco por no auxiliar a escolar herido

El colegio Fleming deberá pagar tras confirmarse que no brindó asistencia oportuna a un alumno que sufrió un accidente durante un evento deportivo y falleció después

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Sede Indecopi en San Borja.
Sede Indecopi en San Borja. Foto: Google Maps

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó cuatro multas que suman 458 UIT, equivalentes a S/2′519.000, contra la Asociación Educativa sin Fines de Lucro Apu Señor de Huanca, promotora del colegio privado Fleming en Cusco.

La medida responde a que la institución educativa no proporcionó auxilio idóneo ni oportuno a un escolar herido durante un campeonato deportivo organizado por el plantel, quien posteriormente falleció a causa de las lesiones.

Según la resolución N.°2281-2026/SPC-INDECOPI, la Sala determinó que el colegio infringió el artículo 73 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que exige la idoneidad en los servicios educativos.

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Al no brindar atención adecuada tras el golpe recibido por el alumno en el evento realizado en noviembre de 2021, la institución recibió una multa de 450 UIT, la máxima prevista para este tipo de infracciones.

“La sanción busca garantizar derechos fundamentales de los consumidores en el ámbito educativo y recordar a los colegios la importancia de contar con protocolos claros de atención frente a emergencias”, señaló la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.

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Otras sanciones por graves incumplimientos

El Tribunal del Indecopi ratificó multas complementarias: 3 UIT por organizar un campeonato sin autorización durante la pandemia de COVID-19; 3 UIT por realizar la actividad sin personal médico ni de primeros auxilios capacitado; y 2 UIT por contratar a una docente de Educación Física sin título profesional. Estas infracciones, de acuerdo con la autoridad, constituyen faltas a la seguridad, idoneidad y legalidad en la prestación del servicio educativo.

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La decisión confirma lo señalado previamente por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Cusco, que identificó deficiencias en la gestión y supervisión del plantel. El organismo enfatizó que los proveedores de servicios educativos deben cumplir estrictamente con las disposiciones legales y adoptar medidas preventivas para proteger a los estudiantes.

La Asociación Educativa sin Fines de Lucro Apu Señor de Huanca fue notificada formalmente para hacer efectivo el pago de las multas y realizar las mejoras requeridas en sus protocolos internos, en cumplimiento de las normas de seguridad y calidad educativa.

Indecopi investiga a Innova Schools

En paralelo a la sanción impuesta al colegio Fleming, el Indecopi informó que inició una investigación al colegio privado Innova Schools, ubicado en el distrito de Ate, tras denuncias de padres de familia sobre una presunta falta de actuación frente a hechos de violencia sexual ocurridos al interior del plantel.

La entidad señaló que se encuentra recabando información para verificar si la escuela cumplió con los protocolos y obligaciones ante estas situaciones, según lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Si se detectan incumplimientos, el Indecopi podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador, con multas de hasta 450 UIT y la adopción de medidas correctivas en favor de los estudiantes.

“Recordamos a los proveedores de servicios educativos que, ante cualquier situación de violencia, deben intervenir de manera inmediata y diligente, brindando asistencia y protección a la víctima conforme a los protocolos del Ministerio de Educación”, detalló el Indecopi.

Los padres pueden reportar casos y obtener orientación mediante los canales oficiales, como el correo sacreclamo@indecopi.gob.pe, la plataforma Reclama Virtual y las líneas telefónicas habilitadas a nivel nacional.

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