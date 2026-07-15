Ni Bogotá ni Buenos Aires: esta es la mejor ciudad de Centro y Sudamérica por cuarto año seguido, según prestigiosa revista

Visita Hatun Rumiyoc y contempla la famosa Piedra de los Doce Ángulos. Un tesoro arquitectónico en el corazón de Cusco. (David Stanley)

La ciudad de Cusco continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más admirados del continente. La histórica capital del Imperio Inca fue reconocida, por cuarto año consecutivo, como la Mejor Ciudad de Centro y Sudamérica en los prestigiosos World’s Best Awards 2026, una de las premiaciones más importantes de la industria de viajes a nivel mundial.

El reconocimiento fue otorgado por la revista estadounidense Travel + Leisure, tras la votación de miles de viajeros internacionales que calificaron sus experiencias en distintos destinos. La distinción refuerza el posicionamiento de Cusco como uno de los principales atractivos turísticos del país, gracias a su riqueza cultural, patrimonio arqueológico, gastronomía y una oferta que va mucho más allá de Machu Picchu, convirtiéndola en una parada obligatoria para visitantes de todo el mundo.

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Cusco lidera el ranking de las mejores ciudades de Centro y Sudamérica

Cusco atraviesa una de sus temporadas turísticas más importantes por las celebraciones de junio.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó que Cusco obtuvo el primer lugar en la categoría Best Cities in Central & South America de los World’s Best Awards 2026, superando a importantes destinos turísticos del continente como Bogotá (Colombia), Mendoza (Argentina), Buenos Aires (Argentina), Río de Janeiro (Brasil), Cartagena (Colombia) y Quito (Ecuador).

En la clasificación publicada por Travel + Leisure, la ciudad peruana alcanzó un puntaje de 88.05, ubicándose por encima de Bogotá (87.97) y Mendoza (87.46). Además, Lima también logró ingresar al listado de las diez mejores ciudades de la región, ocupando el séptimo lugar con una puntuación de 82.05.

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La revista destacó que Cusco no solo es la puerta de ingreso hacia los Andes, sino un destino capaz de cautivar por sí mismo. En la reseña publicada junto al ranking, describió a la ciudad como un lugar que deslumbra por sus bares de coctelería de autor, sus mercados tradicionales y las múltiples experiencias que ofrece a quienes buscan conocer la cultura andina desde una perspectiva auténtica.

Este reconocimiento se basa en la tradicional encuesta anual realizada por Travel + Leisure, en la que miles de lectores evalúan los destinos que visitaron durante el último año. Para elaborar el ranking se consideran diversos aspectos como la calidad de los atractivos turísticos, la gastronomía, la hospitalidad, la riqueza cultural, las opciones de compras y la infraestructura para el turismo.

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Los resultados de la edición 2026 ya fueron publicados en la plataforma digital de la revista y también formarán parte de su edición impresa correspondiente al mes de agosto.

Más allá de Machu Picchu: las experiencias que convierten a Cusco en uno de los destinos favoritos

Así será el anuncio de las festividades del Inti Raymi en Cusco. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Aunque Machu Picchu sigue siendo el principal imán turístico de la región, el reconocimiento obtenido por Cusco responde a una experiencia mucho más amplia. Cada año, millones de visitantes llegan atraídos por la posibilidad de recorrer calles coloniales construidas sobre antiguos cimientos incas, descubrir complejos arqueológicos y disfrutar de una oferta cultural que permanece viva en sus tradiciones.

Entre los lugares más visitados destacan los parques arqueológicos de Pisac y Ollantaytambo, además de los paisajes naturales de Palccoyo, conocida por su montaña de colores y sus rutas de senderismo. Estos escenarios permiten a los viajeros combinar historia, naturaleza y aventura durante una misma visita.

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La gastronomía también ha sido uno de los factores que impulsan el reconocimiento internacional de la ciudad. Restaurantes de cocina tradicional y contemporánea conviven con mercados donde es posible encontrar productos andinos, platos típicos y bebidas elaboradas con ingredientes locales. Esta combinación ha convertido a Cusco en uno de los destinos gastronómicos más destacados de Sudamérica.

A ello se suma una creciente oferta de hoteles, experiencias de turismo rural, circuitos culturales y actividades al aire libre que permiten extender la estadía de los visitantes más allá del recorrido tradicional hacia la ciudadela inca.

Los World’s Best Awards son considerados una de las mediciones de mayor prestigio dentro del sector turístico internacional. Cada año, los lectores de Travel + Leisure votan por sus destinos favoritos en categorías que incluyen ciudades, hoteles, aerolíneas, islas, cruceros y operadores turísticos, tomando como referencia la calidad de sus experiencias de viaje.

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Con este nuevo reconocimiento, Cusco mantiene el liderazgo regional por cuarto año consecutivo y reafirma su presencia entre los destinos más valorados por viajeros de distintas partes del mundo, gracias a una propuesta que combina patrimonio histórico, naturaleza, cultura viva y una oferta turística en constante crecimiento.