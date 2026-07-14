Perú busca sacar más petróleo y gas de sus profundidades marinas: sísmica 3D y 4D con luz verde del Ministerio de Energía y Minas

El Gobierno busca reemplazar la norma de 2004 para elevar la producción de hidrocarburos y endurecer las exigencias ambientales.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) presentó en junio el proyecto de “Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos”, con el objetivo de establecer nuevas reglas para la industria petrolera y gasífera en Perú.

El documento, publicado para consulta pública bajo la Resolución Ministerial N° 240-2026-MINEM/DM, busca actualizar una normativa vigente desde 2004 y adaptarla a los desafíos actuales del sector.

Perú busca actualizar su marco para petróleo y gas: ¿Qué propone?

El análisis oficial sostiene que el marco normativo anterior presenta múltiples limitaciones técnicas y de gestión. Por ejemplo, mientras la producción de petróleo superaba los 60,000 barriles diarios en la década de 2000, el promedio entre 2021 y 2025 se redujo a 39,000 barriles diarios, según cifras de PERUPETRO.

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A esto se suma un factor de recuperación de hidrocarburos por debajo de los estándares internacionales: en el noroeste peruano es de 11.5%, muy lejos del 20% global, y en el zócalo continental apenas llega al 8.7%.

Además, el sector hidrocarburos registra actualmente 3,265 pasivos ambientales, en su mayoría vinculados a pozos mal abandonados.

La producción de petróleo en Perú promedió 39.000 barriles diarios entre 2021 y 2025, según cifras de PERUPETRO.

Sísmica marina avanzada y operaciones offshore entre los cambios clave

El proyecto de reglamento introduce cambios técnicos y regulatorios clave. Por primera vez, incorpora reglas diferenciadas para las operaciones offshore (costa afuera), habilitando el uso de tecnologías como la sísmica marina 3D y 4D.

El texto exige certificación internacional para plataformas y embarcaciones, y establece requisitos mínimos de seguridad y gestión de riesgos para actividades en aguas profundas.

También incorpora la figura de doble barrera para el abandono de pozos, obliga a evaluar y cerrar aquellos inactivos por más de un año, y regula la adopción de tecnologías modernas de perforación, medición y recuperación.

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El nuevo reglamento incorpora reglas específicas para operaciones offshore y habilita tecnologías como la sísmica marina 3D y 4D.

Producción en caída: de 60,000 a 39,000 barriles diarios

La propuesta plantea un régimen anual de informes sobre Máxima Eficiencia de Recuperación (MER) y refuerza el rol de PERUPETRO S.A. en la supervisión.

Todos los contratos deberán contar con sistemas de medición remota de la producción, conectados al sistema estatal, y los reportes serán digitales.

El reglamento también endurece las reglas ambientales: promueve el uso y reinyección del gas natural, restringe la quema y el venteo de este recurso, y permite su inyección en lotes adyacentes por acuerdo entre operadores.

La reforma exige certificación internacional, fija requisitos de seguridad en aguas profundas y crea la doble barrera para el abandono de pozos.

Venteo bajo lupa: nueva regulación limita la quema de gas

El proyecto reorganiza la estructura normativa, pasando de 155 a 259 artículos, y elimina disposiciones duplicadas para clarificar competencias entre el MINEM, OEFA, OSINERGMIN y PERUPETRO. Cada materia tiene su propio regulador principal, lo que busca reducir la burocracia y la duplicidad de funciones.

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El MINEM sostiene que la actualización normativa permitirá recuperar la eficiencia perdida, reducir los pasivos ambientales y alinear la regulación local a los estándares internacionales, como los de ISO, API y NORSOK.

Además, la propuesta no generará costos adicionales al presupuesto público, ya que la adecuación se financiará con recursos institucionales.

El proyecto refuerza el control estatal con informes anuales, medición remota de la producción y mayor supervisión de PERUPETRO S.A.

Más tiempo para opinar sobre el futuro de los hidrocarburos en Perú

Esta semana, el MINEM decidió ampliar por 30 días el plazo para presentar comentarios, aportes y opiniones sobre el proyecto, a través de la Resolución Ministerial N° 275-2026-MINEM/DM, con el fin de promover una participación más amplia de la ciudadanía y los actores del sector.

De esta manera, el gobierno peruano avanza a una regulación más moderna y técnica para el sector de hidrocarburos. El objetivo es atraer inversiones, mejorar la producción y reforzar la protección ambiental en las operaciones petroleras y gasíferas del país.

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