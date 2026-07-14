Gripe aviar: ¿cómo evitar contagios y qué hacer si encuentras un ave enferma? SENASA brinda recomendaciones para prevenir el virus

El predio afectado fue puesto en cuarentena y 54 aves murieron o fueron sacrificadas como parte del protocolo sanitario. Senasa

La declaratoria de emergencia sanitaria preventiva por casos de influenza aviar en dos zonas de Lima motivó una respuesta de las autoridades para reforzar las acciones de vigilancia y control sanitario. La medida busca contener cualquier posibilidad de propagación del virus dentro de la producción avícola, además de mantener la supervisión en las áreas donde se detectaron los focos.

El anuncio también generó inquietud entre consumidores debido al abastecimiento de carne de pollo y huevos. Frente a ese escenario, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) precisó el alcance de las medidas adoptadas y explicó cuál es la situación sanitaria en los lugares involucrados.

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Durante una entrevista difundida por la Agencia Andina, el director de Sanidad Animal del SENASA, Mario Bonifaz, detalló las acciones ejecutadas tras la detección de los casos registrados en Carabayllo y Cañete. El funcionario remarcó que las labores se concentran en prevenir nuevos contagios dentro de la actividad avícola y mantener un monitoreo permanente.

La información oficial también incluyó recomendaciones dirigidas a la población sobre el consumo de productos avícolas, el contacto con aves silvestres y los canales disponibles para reportar cualquier sospecha de animales enfermos. Las autoridades señalaron que estas medidas forman parte del protocolo sanitario previsto para este tipo de eventos.

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SENASA explica el alcance de la emergencia sanitaria

Mario Bonifaz indicó que la declaratoria responde a un caso focalizado que permitió activar mecanismos de prevención y control. Según explicó, el objetivo consiste en fortalecer las acciones sanitarias para evitar la propagación del virus dentro de las explotaciones avícolas.

El funcionario señaló: “nosotros, debido a la detección de un caso bastante puntual, focalizado y ya controlado, hemos declarado la emergencia sanitaria, con la finalidad de fortalecer las actividades de prevención, de control y también de erradicación de esta enfermedad”. Además, añadió que “la carne de ave como los huevos se encuentran asegurados” y precisó que “no existe ningún tipo de riesgo de transmisión por el consumo de estos víveres”.

De acuerdo con la explicación del representante del SENASA, los productos destinados al consumo reciben inspecciones sanitarias antes de llegar a los mercados, proceso que incluye la participación de médicos veterinarios autorizados.

Medidas aplicadas tras detectar los casos

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La autoridad sanitaria informó que cada vez que se identifica un foco de influenza aviar se activa un protocolo específico para impedir que las aves afectadas ingresen a la cadena alimentaria.

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Bonifaz explicó que las aves detectadas son retiradas del lugar mediante un proceso de despoblamiento. Después se ejecutan labores de desinfección y aislamiento del predio para impedir el contacto del virus con otras aves cercanas. También precisó que los productos procedentes de esos establecimientos no llegan al mercado para consumo humano.

El funcionario sostuvo que este procedimiento permite controlar el brote desde su origen y reducir el riesgo de nuevos casos dentro del área intervenida.

El director de Sanidad Animal informó que las acciones de supervisión continúan tanto en la zona donde apareció el foco como en los sectores cercanos.

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Según declaró, “a la fecha no hemos tenido presencia de nuevos casos en aves de corral”. También afirmó que la norma vigente busca “fortalecer las medidas de bioseguridad” y reforzar el control del movimiento de aves para evitar la diseminación de la enfermedad. Asimismo, aclaró que la disposición sanitaria “no tiene ningún sentido en restringir ni el comercio ni el consumo”.

El SENASA mantiene la vigilancia sobre las granjas avícolas y coordina acciones con los productores para responder con rapidez ante cualquier eventualidad.

Respecto al origen de estos episodios, Bonifaz explicó que la influenza aviar suele estar relacionada con el contacto entre aves domésticas y aves silvestres.

El funcionario indicó que durante las últimas semanas se observó una mayor presencia de aves silvestres cerca del litoral, situación que podría favorecer nuevos brotes si no se aplican medidas de bioseguridad. Por ese motivo recomendó evitar cualquier acercamiento a este tipo de especies para impedir que el virus llegue a las crianzas comerciales o familiares.

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Las recomendaciones también incluyen comunicar cualquier sospecha de enfermedad a las oficinas del SENASA o, si corresponde a fauna silvestre, al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

Consumo seguro de carne de ave y huevos

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El representante del SENASA reiteró que la población puede consumir productos avícolas con normalidad porque los casos detectados permanecen bajo control sanitario.

Bonifaz manifestó: “no existe ningún riesgo, tanto en consumir carne ni de consumir huevo”. Además, recordó que “la cocción es una medida de mitigación, no solamente de la influenza aviar, sino de cualquier otro patógeno alimentario”, por lo que recomendó consumir tanto la carne de ave como los huevos completamente cocidos.

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Finalmente, informó que, una vez concluido el periodo de aislamiento establecido para los predios intervenidos, el SENASA realizará la evaluación correspondiente para determinar el cierre de los episodios detectados y evaluar el levantamiento anticipado de la emergencia sanitaria preventiva, siempre que las condiciones epidemiológicas lo permitan.