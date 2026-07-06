La producción de petróleo en Perú se derrumba 16,6% en junio: Petrotal sostuvo casi un tercio de la extracción nacional

La producción de petróleo en Perú cayó a 35,9 mil barriles por día en junio de 2026, con una baja interanual de 16,6%.

La producción nacional de petróleo en Perú experimentó en junio de 2026 su mayor caída interanual de los últimos años, con un retroceso de 16,6% respecto a junio de 2025, según datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), elaborados a partir de reportes oficiales de Perupetro.

La cifra, que alcanza 35,9 mil barriles por día (MBPD), refleja una tendencia negativa que se extiende a lo largo del primer semestre del año y deja en entredicho las dificultades estructurales del sector.

Impacto regional y concentración empresarial

El descenso en la producción de crudo impactó con mayor fuerza en las dos principales regiones productoras del país: Piura y Loreto. De acuerdo con la SNMPE, Piura registró una reducción de 13% y Loreto de 27% en comparación con el mismo mes del año anterior.

PUBLICIDAD

El Lote 95, operado por Petrotal en Loreto, se mantuvo como el principal yacimiento, aportando 11,2 MBPD. Le siguieron el Lote X de OIG en Piura (7,2 MBPD), el Lote 8 bajo Upland Oil en Loreto (3,9 MBPD), el Lote Z-69 de Petroperú en Piura (3,3 MBPD) y el Lote IV de UNNA Energía (2,6 MBPD).

Lote X de OIG. El primer semestre de 2026 profundizó la caída del petróleo en Perú, con una extracción promedio 21,5% menor que entre enero y junio de 2025.

La consolidación empresarial se acentuó en un mercado cada vez más reducido. Petrotal concentró el 31,1% de la producción nacional de petróleo durante junio, seguida por OIG (20%), UNNA Energía (12,2%), Upland Oil (10,8%) y Petroperú (9,7%), según el reporte de la SNMPE.

PUBLICIDAD

El resto de operadores sumó apenas el 16,1%. Este nivel de concentración expone la vulnerabilidad del sector frente a eventuales problemas técnicos, sociales o ambientales en los principales yacimientos.

Contraste con los hidrocarburos líquidos y el gas natural

El segmento de hidrocarburos líquidos, que incluye petróleo y líquidos de gas natural, mostró en junio una producción de 110,6 MBPD, una baja de 0,9% respecto a mayo y de 4% frente a junio de 2025.

En el caso de los líquidos de gas natural, la producción fue de 74,7 MBPD, 0,7% menor que en mayo, aunque 3,5% superior al mismo mes del año anterior. El crecimiento en este segmento se debió a mayores rendimientos en los lotes 56 y 57.

PUBLICIDAD

En la extracción de líquidos de gas natural, Pluspetrol mantuvo su dominio con el 78,4% de la producción nacional, mientras que Repsol y Petroperú alcanzaron el 20,6% y el 0,9% respectivamente.

Petrotal concentró 31,1% de la producción nacional de petróleo, en un mercado con mayor concentración operativa.

El gas natural, único segmento en alza

Mientras el petróleo y los líquidos retrocedieron, el gas natural fue el único segmento que mostró un comportamiento positivo. La producción nacional llegó a 1.551,7 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) en junio, un incremento de 4,3% respecto a mayo y de 11% en comparación interanual.

El aumento respondió a una mayor actividad en los lotes 56, 88 y 57, que sumaron 73,9 MMPCD, 59,4 MMPCD y 24,5 MMPCD adicionales, respectivamente. Pluspetrol encabezó también este segmento con el 80,2% de la producción, secundada por Repsol con el 15,5%.

PUBLICIDAD

Camisea. Los líquidos de gas natural alcanzaron 74,7 mil barriles por día y crecieron 3,5% interanual por el mayor rendimiento de los lotes 56 y 57.

Un semestre marcado por el deterioro

El análisis de la primera mitad de 2026 confirma el deterioro de la producción de hidrocarburos líquidos y de petróleo. Entre enero y junio, la media nacional de extracción de crudo fue 21,5% inferior a la del mismo periodo de 2025 (36,5 MBPD frente a 46,5 MBPD).

Los líquidos de gas natural se redujeron 7,8% y el total de hidrocarburos líquidos descendió 13,2%. En contraste, el gas natural solo retrocedió 4,7% en términos semestrales, según la SNMPE.

La persistente caída en la producción petrolera, sumada a la concentración creciente del mercado y a la pérdida de peso de las regiones históricamente productoras, configura un panorama complejo para la industria nacional.

PUBLICIDAD