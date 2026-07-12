Petroperú: gremios petroleros reclaman derogación de decretos que otorgan control a ProInversión

Petroperú reportó una utilidad neta de USD 208,4 millones y un EBITDA de USD 395 millones en el primer cuatrimestre de 2026.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) presentó un llamado al Gobierno y a la presidenta electa Keiko Fujimori para revertir el actual esquema de intervención en Petroperú.

El gremio considera que, tras seis meses bajo la conducción de ProInversión, no existen resultados atribuibles a esa entidad que justifiquen su permanencia.

En su pronunciamiento, FENPETROL solicita la derogación de los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, y propone buscar un financiamiento internacional para fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa estatal.

Críticas a la intervención de ProInversión

FENPETROL sostiene que el modelo de reorganización vigente no ha generado avances concretos. Ambos decretos otorgaron a ProInversión un rol central en la reorganización patrimonial de Petroperú, incluyendo representación en el Directorio, la Junta General de Accionistas y la responsabilidad de estructurar el financiamiento internacional.

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Según el gremio, la recuperación financiera observada en la empresa responde, en cambio, a mejoras operativas y al compromiso del personal, no a la gestión de ProInversión.

El secretario general de FENPETROL, Rafael Noblecilla Escobedo, afirmó que, después de medio año de intervención, ProInversión no puede mostrar resultados concretos que hayan fortalecido patrimonialmente a Petroperú o incrementado su competitividad.

La federación señala que los resultados financieros publicados por la propia empresa, como una utilidad neta de US$ 208,4 millones y un EBITDA de US$ 395 millones en el primer cuatrimestre de 2026, se deben a una mayor eficiencia operativa, optimización de costos y mejores condiciones de mercado.

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FENPETROL cuestionó que ProInversión concentre facultades sobre la reorganización patrimonial, el financiamiento internacional y órganos de decisión de Petroperú.

Cuestionamientos constitucionales y preocupaciones institucionales

El gremio advierte que los Decretos de Urgencia mantienen un esquema que otorga amplias facultades a ProInversión sobre la reorganización patrimonial y el financiamiento internacional, concentrando poder sobre el futuro de Petroperú.

Destaca, además, que ya se ha consumido la mitad del plazo de vigencia del Decreto N.° 010-2025 sin avances verificables y que la norma establece medidas extraordinarias por un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por otro lado, FENPETROL recuerda que la reorganización enfrenta cuestionamientos constitucionales. El Tribunal Constitucional admitió a trámite una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo, la cual cuestiona la legalidad y constitucionalidad del modelo actual.

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Colegios profesionales, como el Colegio de Abogados de Lima y el Colegio de Ingenieros del Perú, también han solicitado revisar el esquema de reorganización para garantizar el respeto al marco constitucional y priorizar criterios técnicos.

Rol de Petroperú durante la crisis energética

Durante la emergencia generada por la deflagración en el sistema de transporte de gas de Camisea en marzo de 2026, Petroperú mantuvo el abastecimiento de combustibles líquidos y aseguró la continuidad de la generación eléctrica.

Representantes de los gremios de estaciones de servicio reconocieron públicamente la capacidad de respuesta de la empresa estatal, lo que, según FENPETROL, confirma su rol estratégico en la seguridad energética nacional.

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El Tribunal Constitucional admitió una demanda de la Defensoría del Pueblo contra el esquema de reorganización de Petroperú, que también fue objetado por el Colegio de Abogados de Lima y el Colegio de Ingenieros del Perú.

Exhortaciones a las autoridades

FENPETROL exhortó al presidente José Balcázar a cumplir con su posición previa a la Presidencia, cuando apoyó la derogación del Decreto N.° 010-2025, y reiteró la necesidad de retirar a ProInversión del control de Petroperú.

También pidió a Keiko Fujimori, presidenta electa, respaldar un préstamo internacional que permita reperfilar la deuda de la empresa, facilitando su sostenibilidad sin requerir mayores desembolsos fiscales inmediatos.

El gremio insiste en que tanto el Gobierno saliente como el entrante tienen la responsabilidad de fortalecer patrimonialmente a Petroperú, preservar su rol estratégico y garantizar la seguridad energética del país.

Según Noblecilla, el fortalecimiento de la empresa estatal es una condición clave para la soberanía energética y el desarrollo nacional.