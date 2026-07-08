Perú

El otro rostro de las gratificaciones: pico de transacciones en 4 sectores presiona a la banca para evitar colapso financiero

La interoperabilidad entre bancos, billeteras digitales y otras entidades se vuelve clave para mover dinero de forma inmediata, de acuerdo con LigoPay

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Pagos digitales
LigoPay estimó que el volumen de transacciones puede crecer entre 20% y 40% durante la gratificación de julio.

El pago de la gratificación de julio genera cada año uno de los mayores picos de actividad en el sistema financiero peruano.

Según LigoPay, durante este periodo el volumen de transacciones digitales puede duplicarse en sectores como gaming, retail, e-commerce y billeteras digitales, lo que obliga a bancos y fintechs a redoblar esfuerzos para garantizar la continuidad y seguridad de las operaciones.

El desafío de procesar millones de operaciones simultáneas

En pocos días, millones de trabajadores peruanos reciben la gratificación y efectúan pagos, transferencias y compras de forma simultánea.

Esta dinámica exige que la infraestructura tecnológica de bancos, billeteras y fintechs soporte un flujo inusualmente alto de operaciones.

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Los segmentos de gaming, retail, comercio electrónico y billeteras digitales pueden duplicar sus transacciones en pocos días.

LigoPay estima que, en campañas como la de gratificaciones, el incremento puede ubicarse entre 20% y 40% en el volumen de transacciones digitales, aunque en los cuatro sectores más dinámicos los picos pueden llegar a duplicarse.

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La presión recae sobre la arquitectura financiera, que debe mantenerse estable y funcional incluso en los momentos de mayor demanda.

Para el usuario, una transferencia o un pago digital parece una acción cotidiana y sencilla, pero detrás de cada operación existe una red tecnológica que debe responder con rapidez y sin interrupciones.

Escalar y asegurar la capacidad operativa

Uno de los principales retos identificados por LigoPay es la necesidad de escalar la capacidad de procesamiento de las plataformas.

Durante la campaña de gratificaciones, los sistemas deben atender miles de transacciones simultáneas, lo que implica ampliar recursos y monitorear el desempeño en tiempo real para evitar caídas o demoras.

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La disponibilidad ininterrumpida del servicio es otro factor crucial. Los usuarios esperan poder realizar operaciones en cualquier horario, por lo que la infraestructura debe garantizar continuidad y respuestas inmediatas.

Una caída o retraso puede afectar tanto a personas como a empresas, con consecuencias directas sobre la confianza en los servicios digitales.

Para retirar cesantías con Protección hacia Nequi, los trabajadores deben presentar documentación y cumplir procedimientos específicos - crédito Freepik
El aumento de la actividad por la gratificación de julio también eleva el riesgo de fraude y ciberdelincuencia en el sistema financiero.

Seguridad y prevención ante el aumento de actividad

El incremento de operaciones también representa un riesgo en términos de seguridad. Estos picos suelen atraer intentos de fraude y ciberdelincuencia, por lo que las entidades financieras refuerzan sus sistemas de monitoreo, autenticación y detección de operaciones inusuales.

Proteger los fondos y la información de los usuarios es prioritario en contextos de alta demanda, de acuerdo con el análisis de LigoPay.

La interoperabilidad eficiente entre bancos, billeteras digitales y otras entidades también se vuelve esencial. Los usuarios esperan mover su dinero de manera inmediata entre distintas plataformas, sin importar el canal de origen.

Esta expectativa obliga a contar con una infraestructura robusta que permita fluidez en las transacciones y reduzca al mínimo posibles fallas.

Ligo
La velocidad de respuesta, las confirmaciones inmediatas y la estabilidad operativa definen la experiencia de usuario en los pagos digitales de Perú.

Experiencia de usuario y expectativas crecientes

Más allá de la capacidad técnica, LigoPay subraya que el gran reto consiste en mantener una experiencia de usuario de calidad.

La velocidad de respuesta, confirmaciones inmediatas y operación estable son factores determinantes para fortalecer la confianza en los servicios financieros digitales. Cualquier debilidad en estos aspectos puede afectar la percepción y predisposición del usuario a operar en el entorno digital.

El crecimiento continuo de los pagos digitales y la interoperabilidad han elevado las expectativas sobre la velocidad y disponibilidad de los servicios del sistema financiero.

En ese contexto, la campaña de la gratificación de julio no solo impulsa el movimiento económico nacional, sino que también pone a prueba la capacidad de adaptación y resiliencia tecnológica del ecosistema financiero peruano.

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