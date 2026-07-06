Perú

¿Adiós a los bancos? SBS aprueba nuevo reglamento BaaS y usuarios en Perú podrán solicitar créditos desde fintech y apps

El sistema financiero peruano se prepara para una nueva etapa donde los créditos podrán obtenerse desde aplicaciones, gracias al marco aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Guardar
Google icon
fintech - finanzas - préstamos - banca
La norma fue elaborada tras una consulta pública iniciada en mayo de 2026 y mesas de trabajo con más de 100 actores del sector financiero.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el reglamento que autoriza a entidades financieras a ofrecer productos y servicios digitales innovadores bajo el modelo Banking as a Service (BaaS).

Esta medida forma parte de la Hoja de Ruta del Sistema de Finanzas Abiertas, que busca un sistema financiero más moderno, competitivo e inclusivo en el Perú.

BaaS: cómo cambia la oferta y quién responde ante el usuario

El nuevo reglamento, oficializado mediante la Resolución SBS N.°01747-2026, permite que bancos y empresas emisoras de dinero electrónico pongan su infraestructura tecnológica al servicio de empresas tecnológicas y otras firmas, tanto supervisadas como no supervisadas.

Esto significa que será posible contratar cuentas, préstamos, pagos o transferencias desde aplicaciones o plataformas digitales de terceros, sin tener que acudir a una sucursal bancaria.

PUBLICIDAD

banca - finanzas - dinero - fintech - préstamos
El reglamento de BaaS en Perú permite contratar cuentas, préstamos, pagos y transferencias desde aplicaciones y plataformas digitales ajenas a la banca tradicional.

La SBS deja claro que, aunque la gestión del producto pueda realizarse desde una fintech u otra empresa, la responsabilidad ante el cliente y ante la propia superintendencia siempre seguirá recayendo sobre la entidad financiera que actúa como proveedor.

Así, el usuario tendrá acceso a productos digitales más diversos y podrá operar desde cualquier lugar, pero con la garantía de que la supervisión y la protección de sus derechos sigue en manos de una entidad regulada.

De la consulta pública al reglamento: cómo se desarrolló la regulación

La publicación del reglamento es el resultado de una consulta pública iniciada en mayo de 2026, cuando la SBS presentó el primer borrador para recibir comentarios del público, entidades financieras y empresas tecnológicas.

PUBLICIDAD

La iniciativa surgió por el crecimiento de las fintech y la necesidad de regular su integración con la banca tradicional. Hasta ahora, las empresas tecnológicas podían intermediar en la oferta de servicios financieros digitales sin un marco normativo específico, lo que generaba vacíos en la supervisión y atención al cliente.

tarjetas de credito - SBS
La entidad financiera seguirá siendo responsable ante el usuario y la SBS aunque el servicio financiero se ofrezca en una app de terceros.

El objetivo de la SBS, entonces, fue delimitar claramente las obligaciones y derechos de cada participante en la cadena, para que los usuarios sepan quién responde ante cualquier problema y qué entidad los protege.

La regulación también exige que todas las partes cumplan con normas de seguridad de la información, gestión de riesgos y prevención de lavado de activos.

Open banking y supervisión: qué gana el usuario

El avance del modelo BaaS va de la mano con el desarrollo del open banking en el Perú. Esta integración permitirá a los clientes trasladar su historial financiero y acceder a mejores productos o condiciones en distintas entidades, usando APIs y autorizaciones digitales que pueden revocarse en cualquier momento por decisión del usuario.

Con la nueva regulación, los usuarios tendrán más opciones y podrán contratar servicios como créditos, pagos o transferencias desde plataformas digitales, sin depender de una sola entidad o de la banca tradicional.

acciones - BVL
La regulación de la SBS establece obligaciones sobre seguridad de la información, gestión de riesgos y prevención de lavado de activos para todos los participantes.

Así, la SBS refuerza su capacidad de supervisar a todos los actores involucrados, incluso a las fintech que hasta ahora escapaban a su control directo. El nuevo marco busca aumentar la competencia, reducir costos y facilitar el acceso a productos financieros para personas que tradicionalmente no eran atendidas por el sistema financiero formal.

Según la entidad, más de 100 actores del sector participaron en las mesas de trabajo y discusión para que la regulación se adapte a las necesidades del mercado y a los estándares de seguridad internacional.

Temas Relacionados

SBSOpen Bankingbancosperu-economia

Más Noticias

“No tenemos ni para comer”, pescadores enfrentan grave escasez por efectos del fenómeno de El Niño

Pescadores artesanales de Chorrillos narran que la pesca diaria se ha reducido a niveles mínimos y que la falta de especies, insumos y recursos ya pone en riesgo el sustento de sus familias tras el avance del fenómeno de El Niño

“No tenemos ni para comer”, pescadores enfrentan grave escasez por efectos del fenómeno de El Niño

¿Cómo estará el clima en Arequipa este lunes 6 de julio? Esta es la última proyección meteorológica

La probabilidad de lluvia para este lunes en Arequipa es de 8% durante el día y del 2% a lo largo de la noche. En tanto, la nubosidad será del 5% en el transcurso del día y del 9% en el curso de la noche

¿Cómo estará el clima en Arequipa este lunes 6 de julio? Esta es la última proyección meteorológica

El INPE halla drogas y licor en el penal de Chachapoyas durante requisa extraordinaria

Una intervención con 57 trabajadores revisó celdas, techos y áreas comunes del centro penitenciario, donde también se encontraron armas artesanales y pastillas que quedaron bajo custodia para investigación

El INPE halla drogas y licor en el penal de Chachapoyas durante requisa extraordinaria

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 6 de julio

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 6 de julio

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 6 de julio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 6 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Diputada de Obras señala que han tenido conversaciones con Fuerza Popular “para la Mesa Directiva”

Diputada de Obras señala que han tenido conversaciones con Fuerza Popular “para la Mesa Directiva”

Roberto Burneo revela que tuvo que “tomar medidas para proteger” a su familia por amenazas luego de la primera vuelta

Presidente del JNE advierte que las elecciones de octubre serán ‘aún más complejas’ que las presidenciales: “Cerca de cien mil candidatos”

Diputada electa de Juntos por el Perú, Jacqueline Tapullima, llegó al Congreso con documento presuntamente falso

Ministro de Trabajo Freddy Solano, denunciado por falsificar documento con el que accedió a seis contratos estatales

ENTRETENIMIENTO

Austin Palao asegura que Flavia Laos lo buscó tras terminar su relación: “Ella me ha escrito”

Austin Palao asegura que Flavia Laos lo buscó tras terminar su relación: “Ella me ha escrito”

Alejandra Baigorria niega haber callado a Said Palao y explica por qué impidió que respondiera a la prensa: “No me gusta que me defiendan”

Gigi Mitre arremete contra Alejandra Baigorria por callar a Said Palao:“Él estaba dando la cara, y que tu pareja lo calle, no lo deja bien”

Carlos Cacho le recuerda a Tilsa Lozano que Magaly Medina la ayudó a exponer a Jackson Mora: "Magaly te hizo un bien"

Eva y Ariel Bracamonte, veinte años después del caso Myriam Fefer: de un juicio que los enfrentó a vidas construidas en distintos continentes

DEPORTES

“Gianluca Lapadula va a hacer goles en la Liga 1 porque el ritmo es bajísimo”: la cruda opinión sobre el ‘9′ estrella de Universitario

“Gianluca Lapadula va a hacer goles en la Liga 1 porque el ritmo es bajísimo”: la cruda opinión sobre el ‘9′ estrella de Universitario

Perú cerró la Copa del Pacífico con triunfazo por 3-2 sobre Chile e ilusiona antes del Mundial Sub 17 de Vóley

Se revelaron los 4 jugadores que no seguirán en Sporting Cristal tras evaluación de Roberto Mosquera

Joao Grimaldo confesó un sueño pendiente en Sporting Cristal, pero no descartó fichar por otro club peruano: “Monedas son monedas”

Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026