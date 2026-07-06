¿Adiós a los bancos? SBS aprueba nuevo reglamento BaaS y usuarios en Perú podrán solicitar créditos desde fintech y apps

La norma fue elaborada tras una consulta pública iniciada en mayo de 2026 y mesas de trabajo con más de 100 actores del sector financiero.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el reglamento que autoriza a entidades financieras a ofrecer productos y servicios digitales innovadores bajo el modelo Banking as a Service (BaaS).

Esta medida forma parte de la Hoja de Ruta del Sistema de Finanzas Abiertas, que busca un sistema financiero más moderno, competitivo e inclusivo en el Perú.

BaaS: cómo cambia la oferta y quién responde ante el usuario

El nuevo reglamento, oficializado mediante la Resolución SBS N.°01747-2026, permite que bancos y empresas emisoras de dinero electrónico pongan su infraestructura tecnológica al servicio de empresas tecnológicas y otras firmas, tanto supervisadas como no supervisadas.

Esto significa que será posible contratar cuentas, préstamos, pagos o transferencias desde aplicaciones o plataformas digitales de terceros, sin tener que acudir a una sucursal bancaria.

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El reglamento de BaaS en Perú permite contratar cuentas, préstamos, pagos y transferencias desde aplicaciones y plataformas digitales ajenas a la banca tradicional.

La SBS deja claro que, aunque la gestión del producto pueda realizarse desde una fintech u otra empresa, la responsabilidad ante el cliente y ante la propia superintendencia siempre seguirá recayendo sobre la entidad financiera que actúa como proveedor.

Así, el usuario tendrá acceso a productos digitales más diversos y podrá operar desde cualquier lugar, pero con la garantía de que la supervisión y la protección de sus derechos sigue en manos de una entidad regulada.

De la consulta pública al reglamento: cómo se desarrolló la regulación

La publicación del reglamento es el resultado de una consulta pública iniciada en mayo de 2026, cuando la SBS presentó el primer borrador para recibir comentarios del público, entidades financieras y empresas tecnológicas.

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La iniciativa surgió por el crecimiento de las fintech y la necesidad de regular su integración con la banca tradicional. Hasta ahora, las empresas tecnológicas podían intermediar en la oferta de servicios financieros digitales sin un marco normativo específico, lo que generaba vacíos en la supervisión y atención al cliente.

La entidad financiera seguirá siendo responsable ante el usuario y la SBS aunque el servicio financiero se ofrezca en una app de terceros.

El objetivo de la SBS, entonces, fue delimitar claramente las obligaciones y derechos de cada participante en la cadena, para que los usuarios sepan quién responde ante cualquier problema y qué entidad los protege.

La regulación también exige que todas las partes cumplan con normas de seguridad de la información, gestión de riesgos y prevención de lavado de activos.

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Open banking y supervisión: qué gana el usuario

El avance del modelo BaaS va de la mano con el desarrollo del open banking en el Perú. Esta integración permitirá a los clientes trasladar su historial financiero y acceder a mejores productos o condiciones en distintas entidades, usando APIs y autorizaciones digitales que pueden revocarse en cualquier momento por decisión del usuario.

Con la nueva regulación, los usuarios tendrán más opciones y podrán contratar servicios como créditos, pagos o transferencias desde plataformas digitales, sin depender de una sola entidad o de la banca tradicional.

La regulación de la SBS establece obligaciones sobre seguridad de la información, gestión de riesgos y prevención de lavado de activos para todos los participantes.

Así, la SBS refuerza su capacidad de supervisar a todos los actores involucrados, incluso a las fintech que hasta ahora escapaban a su control directo. El nuevo marco busca aumentar la competencia, reducir costos y facilitar el acceso a productos financieros para personas que tradicionalmente no eran atendidas por el sistema financiero formal.

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Según la entidad, más de 100 actores del sector participaron en las mesas de trabajo y discusión para que la regulación se adapte a las necesidades del mercado y a los estándares de seguridad internacional.