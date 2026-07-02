SOAT: indemnizaciones superaron los S/ 355 millones en más de 20 años

En 24 años de vigencia, este seguro ha permitido financiar atención médica, compensaciones por incapacidad y coberturas por fallecimiento para miles de personas afectadas por accidentes de tránsito. Foto: Moteros Perú

A 24 años de su implementación en el Perú, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) se ha convertido en un respaldo clave para las personas involucradas en accidentes viales. Su cobertura permite que los afectados reciban atención médica e indemnizaciones de manera inmediata, sin que sea necesario determinar previamente la responsabilidad del accidente.

Las cifras recopiladas durante este periodo muestran el alcance que ha tenido este mecanismo dentro del sistema de aseguramiento. Además de millones de pólizas emitidas, el seguro ha canalizado importantes recursos para cubrir gastos derivados de siniestros de tránsito, beneficiando a miles de familias en todo el país.

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Más de S/ 355 millones destinados a indemnizaciones

De acuerdo con información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), desde la entrada en vigencia del SOAT se han emitido más de 4 millones de pólizas y se han registrado primas que superan los S/ 552 millones. Estos resultados reflejan el papel que desempeña este seguro dentro del sistema de protección vial.

En el mismo periodo se reportaron 69.434 accidentes cubiertos por el SOAT, que dieron lugar a indemnizaciones superiores a S/ 355 millones. De ese total, más de S/ 228 millones fueron utilizados para cubrir gastos médicos, alrededor de S/ 63 millones correspondieron a compensaciones por incapacidad temporal y más de S/ 47 millones se destinaron a indemnizaciones por fallecimiento.

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El general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), explicó qué vehículos están autorizados a circular por las ciclovías y cuáles tienen prohibido hacerlo. Además, precisó que las motos eléctricas deben contar con placa de rodaje, SOAT y licencia de conducir, y advirtió que desde el 2 de agosto comenzarán las multas para quienes invadan ciclovías o circulen sin la documentación exigida. Fuente: TV Perú Noticias

Un respaldo para las familias ante los accidentes

Para Diego Rosell, gerente comercial de Seguros Masivos de Protecta Security, la utilidad del SOAT se aprecia especialmente cuando ocurre un siniestro, ya que evita que las familias enfrenten elevados costos de atención médica o de sepelio en momentos críticos.

“A 24 años de su implementación, el SOAT ha demostrado ser mucho más que un requisito para circular, es una herramienta de protección social que salva vidas, garantiza atención médica oportuna y evita que miles de familias tengan que asumir gastos inesperados que pueden comprometer seriamente su estabilidad económica”, añadió.

Lima concentra la mayor cantidad de siniestros

El reporte de la SBS señala que Lima encabeza el número de accidentes atendidos por el SOAT con 33.436 casos. Le siguen La Libertad, con 5.647; Arequipa, con 4.303; y Cusco, con 2.952 siniestros registrados.

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Estos resultados ponen de relieve la necesidad de seguir impulsando acciones orientadas a la prevención de accidentes y a la formalización del parque automotor, especialmente en las regiones donde existe una mayor circulación de vehículos.

Según Diego Rosell, gerente comercial de Seguros Masivos de Protecta Security, el SOAT protege a las familias de asumir altos costos médicos y de sepelio tras un accidente. Foto: Moteros Perú

El reto pendiente es ampliar la cobertura

Pese al avance alcanzado en las últimas dos décadas, aún existe un importante margen para incrementar el nivel de aseguramiento. Según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), siete de cada diez vehículos del parque automotor cuentan con un SOAT vigente.

En ese contexto, desde Protecta Security consideran que aún es necesario reforzar la cultura de aseguramiento y reducir la informalidad. “Si bien el país ha avanzado en la adopción del SOAT, todavía existe el desafío de seguir promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia de mantener este seguro vigente y combatir la informalidad, de manera que todos los vehículos que circulan por las vías cuenten con la protección que exige la ley”, finalizó Diego Rosell, gerente comercial de Seguros Masivos de Protecta Security.

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