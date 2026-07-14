Menor de 14 años desapareció en Santa Anita cuando iba al colegio: su madre señala a un hombre de 33 años como sospechoso

Una adolescente de 14 años lleva una semana desaparecida y su madre denuncia que un hombre de 33 años se la llevó. Cámaras de seguridad captaron los últimos momentos en que la menor fue vista con el sujeto en el distrito de Ate Vitarte.| ATV Noticias

Una adolescente de 14 años desapareció en el distrito de Santa Anita, Lima, y su madre acusa a un hombre de 33 años de mantener una relación con la menor y de ser el principal sospechoso. La madre denuncia demora y falta de acción policial pese a las pruebas presentadas.

La desaparición y las primeras acciones de la familia

La tarde del martes, la madre de Clardimar, adolescente de 14 años, notó la ausencia de su hija al descubrir que no había acudido al colegio. Según relató la mujer, la menor salió de casa rumbo a la escuela, pero no llegó a su destino. La madre, identificada como Clardicer, acudió de inmediato a la comisaría de Santa Anita para denunciar la desaparición.

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En las declaraciones brindadas, la mujer explicó que desde ese momento comenzó a buscar a su hija por sus propios medios. Visitó casas de familiares, amigos y conocidos, además de indagar en el centro educativo donde estudian tanto la menor como el sospechoso, identificado como Cristian Alexander Vega Urrutia.

Menor de 14 años desaparece en Santa Anita y su familia apunta a un hombre de 33 años | Foto: ATV Noticias

Sospechas de un hombra de 33 años

La madre de Clardimar señaló a Cristian Alexander Vega Urrutia, de 33 años, como el principal sospechoso. Según su testimonio, el hombre era conocido en la familia por haber realizado servicios de delivery y por estudiar en el mismo instituto de formación técnica que la menor. La mujer indicó que, tras revisar el chat de Facebook Messenger de su hija, encontró mensajes que evidenciarían una relación afectiva entre ambos.

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“Hace una semana, antes de que mi hija desaparezca, vi conversaciones en Facebook donde él le decía ‘mi amor’ y ella respondía igual”, relató la madre a ATV Noticias.

La mujer agregó que las cámaras de seguridad de viviendas cercanas captaron a la menor interactuando con el sospechoso cerca de una iglesia y junto a una motocicleta, imágenes que entregó a la policía como parte de la denuncia.

Desaparece una adolescente en Lima, la policía recibe pruebas y familiares exigen acción | ATV Noticias

La familia también logró testimonios de vecinos y conocidos que observaron a la menor junto al hombre en diferentes ocasiones, incluso en procesiones religiosas en la zona de Carapongo.

“Él se hacía pasar por primo de mi hija cuando la llevaba a la iglesia”, afirmó la madre.

La denuncia fue presentada ante la comisaría de Santa Anita el mismo martes de la desaparición. Según la madre, los agentes le indicaron que debía esperar y estar atenta al teléfono, pero no recibió avances concretos.

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“He ido constantemente a la comisaría y solo me dicen que espere, que esté atenta al teléfono”, declaró la mujer. Añadió que, tras varios días sin respuestas, acudió a la Fiscalía de Familia, pero allí no encontraron registro de la denuncia remitida por la policía.

Es así como se encargó de reunir pruebas, revisar cámaras de seguridad y buscar información sobre el paradero de su hija y del sospechoso. El rostro y nombre de Cristian Alexander Vega Urrutia han sido difundidos en medios de comunicación con la finalidad de que la población aporte información que permita ubicarlo.

La familia intentó comunicarse con el principal sospechoso, pero negó todo tipo de acusación, a pesar que en las cámaras de seguridad aparece con la menor.

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