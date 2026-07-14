Perú

“Te tengo en la mira”: los mensajes con los que una banda de extranjeros extorsionaba a dueños de negocios en Huaycán

Mensajes intimidatorios advertían que los criminales conocían la rutina del comerciante y daban un plazo para entregar el dinero

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La intervención policial se produjo luego de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar a los presuntos implicados tras un atentado con un explosivo contra el local comercial (Créditos: Latina)

La denuncia de un empresario dedicado a la venta de gas permitió a la Policía Nacional capturar en flagrancia a tres presuntos integrantes de una organización criminal que lo extorsionaba con amenazas de muerte y exigencias económicas en Huaycán, en el distrito de Ate. Los intervenidos, todos de nacionalidad venezolana, fueron identificados preliminarmente por los agentes como miembros de la banda denominada “Los Chamos Malditos de Huaycán”, aunque sus identidades aún deberán ser corroboradas con información de Migraciones e Interpol.

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos utilizaban un método basado en el seguimiento de sus víctimas para obtener información detallada sobre sus rutinas antes de iniciar las intimidaciones. En este caso, conocían los horarios de ingreso y salida del propietario del establecimiento, además de datos relacionados con sus familiares y trabajadores, elementos que empleaban para aumentar la presión psicológica.

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Las amenazas llegaron mediante mensajes enviados al celular del comerciante. En el contenido, los delincuentes aseguraban pertenecer a una organización que controlaba los atentados en el Cono Este y exigían el pago de S/10 mil como condición para no atentar contra él ni contra quienes laboraban en el negocio.

El texto advertía que el empresario era vigilado constantemente y que cualquier intento de bloquear el contacto o acudir a las autoridades tendría consecuencias más graves. Incluso, los extorsionadores afirmaban conocer todos sus movimientos y fijaban un plazo hasta el mediodía del día siguiente para responder a sus exigencias.

Investigación policial determinó que los sospechosos ya habían detonado un artefacto explosivo en la puerta del negocio antes de ser capturados - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Investigación policial determinó que los sospechosos ya habían detonado un artefacto explosivo en la puerta del negocio antes de ser capturados - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Los mensajes también incluían amenazas directas contra los empleados del establecimiento. Los remitentes advertían que, si la víctima se negaba a entregar el dinero, comenzarían una serie de ataques e incluso mencionaban la posibilidad de disparar contra alguno de los trabajadores como represalia.

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Lejos de ceder ante la presión, el propietario decidió acudir a la Policía Nacional y presentar la denuncia. A partir de esa información, los investigadores desarrollaron un trabajo de inteligencia y seguimiento para identificar a los responsables y establecer sus desplazamientos en la zona.

Las diligencias permitieron ubicar a los presuntos implicados cuando, según la información policial, ya habían detonado un artefacto explosivo en la puerta del local comercial como parte de las acciones para obligar al empresario a entregar el dinero solicitado. Esa situación permitió que fueran intervenidos en flagrancia.

Delincuentes seguían los movimientos de su víctima y utilizaban información sobre su familia y trabajadores para intimidarlo - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Delincuentes seguían los movimientos de su víctima y utilizaban información sobre su familia y trabajadores para intimidarlo - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Durante la investigación, los efectivos accedieron al contenido de las conversaciones utilizadas para extorsionar al comerciante. En esos intercambios quedó registrado el lenguaje intimidatorio empleado por la banda, así como las constantes referencias a posibles atentados contra la víctima, sus familiares y el personal del negocio si persistía en no pagar la suma exigida.

La Policía indicó que el caso continúa en investigación para determinar si los detenidos estarían involucrados en otros hechos similares registrados en el sector. Asimismo, precisó que las identidades proporcionadas por los intervenidos serán contrastadas con las bases de datos de Migraciones e Interpol para confirmar plenamente su información personal y establecer si presentan antecedentes o requerimientos internacionales. Entretanto, las autoridades destacaron que la denuncia oportuna del empresario fue determinante para concretar la captura de los presuntos extorsionadores antes de que se produjeran nuevos ataques.

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