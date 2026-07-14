Magaly Medina acepta disculpas de Mario Hart por acusarla erróneamente, pero advierte: “No me echen cosas que yo no he dicho”

Mario Hart reconoce su error y ofrece disculpas públicas a Magaly Medina por unas declaraciones incorrectas. La conductora acepta el gesto, pero no pierde la oportunidad para ponerlo en su sitio y recordar un antiguo episodio televisivo entre ambos. ATV/ Magaly TV La Firme.

Después de varios días de polémica, Mario Hart decidió rectificar públicamente una afirmación que había generado la inmediata respuesta de Magaly Medina. El piloto de carreras admitió que cometió un error al señalar que la periodista difundió información relacionada con la controversia que rodeó su matrimonio con Korina Rivadeneira, cuando en realidad ella no conducía un programa de espectáculos durante ese periodo.

Las disculpas llegaron durante su participación en el pódcast Sin + que decir, donde el exchico reality aceptó que confundió los hechos y asumió su equivocación.

La controversia se originó luego de que Hart recordara la cobertura mediática de su matrimonio con la modelo venezolana y mencionara a Magaly Medina como parte de ese episodio. Sin embargo, la periodista respondió que las fechas no coincidían y sostuvo que en aquella etapa se encontraba alejada de los programas de espectáculos.

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Mario Hart reconoce que confundió a Magaly Medina con la polémica por su matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Hart admite su equivocación y ofrece disculpas públicas

Durante la conversación en el pódcast, Mario Hart explicó que todo se debió a un problema de memoria y descartó que hubiera existido mala intención de su parte al mencionar a Magaly Medina. “Tuve un error, un lapsus, que no ha sido adrede. Yo tengo mala memoria y muchas veces me juega a favor y en contra”.

Mario Hart reconoce que confundió a Magaly Medina con la polémica por su matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

El piloto reconoció que, si efectivamente la conductora no se encontraba al frente de un programa de espectáculos en ese momento, correspondía ofrecerle disculpas.

“Si en ese momento ella no tenía programa, mis disculpas a mi tía Maga. Me equivoqué”. Con esas palabras, Hart puso fin a la controversia generada por sus declaraciones anteriores y aceptó que la periodista tenía razón al precisar la cronología de los hechos.

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Mario Hart reconoce que confundió a Magaly Medina con la polémica por su matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Hart también respondió al calificativo que recibió de Magaly Medina

Aunque reconoció su error, Mario Hart también aprovechó el espacio para expresar su incomodidad por uno de los comentarios que Magaly Medina realizó cuando respondió a sus declaraciones.

El piloto señaló que no le agradó haber sido calificado como “desangelado” por la conductora. “Lo que sí no me gustó es que me diga desangelado”.

Mario Hart reconoce que confundió a Magaly Medina con la polémica por su matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, respondió con una frase en tono irónico recordando un episodio ocurrido años atrás, cuando Magaly cambió de canal.

“Porque cuando hizo su pase de Latina a ATV, ¿a quién llamó? Al desangelado”. Con ello dejó entrever que, pese a las diferencias, en algún momento existió una relación cordial y profesional entre ambos.

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Mario Hart reconoce que confundió a Magaly Medina con la polémica por su matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina responde a las disculpas de Mario Hart

Las declaraciones del piloto no tardaron en tener respuesta. Durante la reciente edición de Magaly TV La Firme, la periodista comentó el pedido de disculpas y señaló que valora cuando una persona reconoce públicamente un error.

“¿Mario Hart qué dijo ahora? ¿Pidió disculpas? Bueno, está bien cuando uno se equivoca, porque entiendo que uno se puede equivocar”.

No obstante, aclaró que su molestia nunca estuvo relacionada con una crítica personal, sino con que se le atribuyera un hecho en el que nunca participó. “Pero yo también entiendo que no me gusta a mí que me echen cosas que yo no he dicho”.

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Mario Hart reconoce que confundió a Magaly Medina con la polémica por su matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina insiste en que siempre asume sus declaraciones

La conductora aprovechó la oportunidad para explicar que nunca ha tenido inconvenientes en hacerse responsable de los comentarios que realiza públicamente.

“No me pongan otras... Mis declaraciones yo las asumo, las cosas que digo, las críticas que hago”. Sin embargo, remarcó que no aceptará que se le responsabilice por hechos ajenos a su trayectoria periodística.

“Pero cuando de verdad yo era: ‘Ampay, me salvo, yo soy inocente, yo no estaba haciendo espectáculos’”. Con ello volvió a insistir en que durante la polémica por el matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira no se encontraba dedicada al periodismo de espectáculos, razón por la cual considera incorrecto relacionarla con aquella cobertura.

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Mario Hart reconoce que confundió a Magaly Medina con la polémica por su matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina explica por qué suele ser vinculada a toda la farándula

Durante su comentario, la periodista reflexionó sobre una situación que, según afirma, se repite constantemente cada vez que ocurre algún escándalo en el mundo del entretenimiento peruano.

Aseguró que muchas personas suelen atribuirle cualquier hecho mediático, aun cuando ella no haya tenido participación alguna.

“Lo que pasa es que la gente, todo aquello, todo pseudónimo, todo apodo, todo ampay, toda cosa que ha pasado en el mundo de la farándula, siempre dicen: ‘No, es que Magay, fue Magaly’”. Con evidente ironía, añadió que incluso ella misma se pregunta qué relación tendría con determinados acontecimientos.

“‘¿Y yo qué tengo que ver en ese entierro?’, digo yo siempre”. La conductora dejó claro que su imagen ha quedado tan asociada a la farándula peruana que muchas personas terminan responsabilizándola automáticamente de situaciones en las que nunca intervino.

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Mario Hart reconoce que confundió a Magaly Medina con la polémica por su matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina acepta las disculpas y da por cerrado el tema

A diferencia de otras controversias protagonizadas por figuras del espectáculo, en esta oportunidad Magaly Medina adoptó un tono conciliador al reconocer el gesto de Mario Hart, quien decidió corregir públicamente su versión de los hechos.

Para la periodista, equivocarse es una posibilidad que cualquier persona puede enfrentar, siempre que exista disposición para rectificar cuando corresponde. Precisamente por ello consideró importante el pedido de disculpas realizado por el piloto durante el pódcast.

Sin embargo, aprovechó la ocasión para reafirmar un principio que, según sostiene, ha mantenido durante toda su carrera televisiva: asumir plenamente la responsabilidad de cada crítica, comentario o investigación que presenta, pero rechazar cualquier intento de atribuirle hechos, declaraciones o coberturas en las que nunca participó.

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Mario Hart reconoce que confundió a Magaly Medina con la polémica por su matrimonio con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.