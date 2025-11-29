Aprobada la Ley de Presupuesto para 2026: fondos destinados ascienden a S/ 257.562 millones, un aumento del 2,3%

Las tres normas serán enviadas al Poder Ejecutivo como autógrafas. Foto: ESAN

En una sesión desarrollada este viernes por la noche, el Pleno del Congreso de la República aprobó, por amplia mayoría, el paquete de normas que definirá el rumbo de las finanzas públicas para el Año Fiscal 2026. Se dio luz verde a las leyes de Presupuesto Público, Endeudamiento Fiscal y Equilibrio Financiero. El dictamen de Presupuesto alcanzó 100 votos a favor, 12 en contra y una abstención, sin necesidad de una segunda votación, mientras que las normas de Endeudamiento y Equilibrio Financiero obtuvieron respaldos mayoritarios en votaciones sucesivas. El monto global del presupuesto supera los S/ 257.561 millones y prioriza sectores estratégicos como educación, salud, saneamiento y seguridad ciudadana.

Durante el debate parlamentario se evaluó el alcance del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 12255/2025-PE, que fija el tope del gasto anual y establece los créditos presupuestarios máximos para el gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. El texto aprobado incorpora tanto los recursos del gobierno central como los de las instancias descentralizadas, en concordancia con la Constitución. Asimismo, las tres normas serán remitidas al Poder Ejecutivo en calidad de autógrafas. De acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Política, si la Ley de Presupuesto no es enviada hasta el 30 de noviembre, entrará automáticamente en vigencia el texto aprobado por el Parlamento y será promulgado mediante decreto legislativo.

Asignación de S/ 1.647 millones a los gobiernos regionales y locales

El marco aprobado también introduce reglas para asegurar un manejo responsable de los recursos. Se prohíbe expresamente que las entidades del Estado realicen modificaciones presupuestarias que trasladen recursos destinados a inversión hacia gastos corrientes, con el objetivo de resguardar el equilibrio de la inversión pública. Además, se asignan S/ 1.647 millones a los gobiernos regionales y locales con cargo a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, fortaleciendo su capacidad de ejecución en el territorio.

En el componente social, el presupuesto potencia programas orientados a poblaciones vulnerables. Bajo el enfoque de presupuesto por resultados, se destinarán S/ 542,6 millones al Programa Presupuestal de Reducción de la Violencia contra la Mujer, con la finalidad de reforzar los servicios de prevención, atención y protección. En paralelo, la seguridad ciudadana recibe un impulso adicional mediante una transferencia condicionada de S/ 50 millones al Programa Presupuestal 0030, ejecutado por el Ministerio del Interior, con el fin de fortalecer las acciones contra la criminalidad y las faltas.

El texto establece límites para evitar que fondos de inversión sean usados en gastos corrientes y así proteger el equilibrio del gasto público. Foto: Andina

Estos recursos estarán sujetos al mecanismo previsto en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440 y solo podrán liberarse tras la verificación del cumplimiento de indicadores y metas previamente establecidos. De esta manera, se busca asegurar que el gasto tenga un impacto efectivo y medible en la reducción de la inseguridad.

S/ 100,7 millones a favor del sector educación

El presupuesto 2026 también incorpora una agenda específica para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para tal fin, se autoriza financiamiento a entidades como CONCYTEC, PROCIENCIA, INGEMMET y PROInnóvate, con el propósito de fortalecer capacidades técnicas, impulsar proyectos científicos y consolidar las políticas nacionales en estos campos estratégicos.

En el sector educación, la norma autoriza al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones presupuestarias por hasta S/ 100,7 millones a favor de las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales. Dichos fondos estarán destinados a programas vinculados al acceso educativo, la inclusión de estudiantes con discapacidad, la formación docente, el fortalecimiento tecnológico y la atención de emergencias. La ley precisa que estos recursos no podrán utilizarse para contratación de personal, garantizando su ejecución en bienes, servicios y mantenimiento de infraestructura.

Durante la sesión, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, destacó el carácter plural del proceso. “Hemos atravesado jornadas muy intensas de exposición y debate del proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2026 (…) Este presupuesto fue realizado por el anterior gobierno. Sin embargo, gracias a la labor intensa de los señores ministros, de los funcionarios, de los señores congresistas, pero en especial de la Comisión de Presupuesto que preside el congresista Alejandro Soto, ha sido posible incorporar modificaciones”, señaló. Luego añadió: “La política es el arte de lo posible, es el arte de concertar voluntades”.

El dinero se dirigirá a proyectos para ampliar el acceso a la educación, fortalecer la inclusión, capacitar a docentes, mejorar la tecnología y atender emergencias. Foto: Poliantea

El jefe del Gabinete también expresó la conformidad del Ejecutivo con los tres dictámenes aprobados por la Comisión de Presupuesto. Con esta decisión, el país queda en condiciones de avanzar hacia la implementación del marco financiero que regirá la inversión pública y la provisión de servicios esenciales durante el 2026, en un contexto en el que el Parlamento ha puesto énfasis en sectores clave para el bienestar nacional.