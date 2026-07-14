Magaly Medina sorprendida del supuesto romance entre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida, él quiere que se enteren”

La conductora Magaly Medina muestra su indignación al presentar un video donde delincuentes atacan a balazos un bus. Además, revela haber recibido amenazas de muerte y exige acción a las autoridades. En otro segmento, comenta el sorpresivo romance entre el productor Sergio George y la actriz Magdyel Ugaz. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente aparición conjunta de Sergio George y Magdyel Ugaz no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien dedicó parte de su programa a comentar las publicaciones realizadas por el reconocido productor musical en sus redes sociales. Según la conductora de Magaly TV La Firme, la forma en la que George compartió fotografías, videos y mensajes deja claro que quiso hacer pública la etapa que estaría viviendo con la actriz peruana.

El comentario surgió luego de que el productor difundiera un mensaje en el que señalaba que ambos se encontraban conociéndose, acompañado de imágenes juntos y una canción con un contenido marcadamente romántico.

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Para Magaly, la decisión de compartir ese material no fue casualidad, sino una manera de confirmar ante el público peruano que existe un vínculo sentimental en desarrollo.

Magaly Medina sobre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona cómo nació la cercanía entre Sergio George y Magdiel Ugaz

Al presentar el tema, la conductora expresó su sorpresa por la inesperada cercanía entre ambas figuras y comenzó preguntándose cómo se habría iniciado esa relación. "Sergio George resulta que ahora está conociendo a Magdyel Ugaz. ¿Y eso dónde se cocinó? ¿Quién fue la alcachofa? ¿Cómo fue?“.

Con su característico estilo, Magaly hizo referencia al grupo de amistades que rodea al productor musical durante sus visitas al Perú. “Porque ahí está con el grupete de amiguitos que él tiene en el Perú. La Susana Umbert, la Gisela Valcárcel, ahí está Yanela Negra, todo el grupete que son amigos de Susana Umbert".

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Aunque no profundizó sobre cómo se produjo el acercamiento entre ambos, dejó entrever que el entorno social que comparte Sergio George pudo haber facilitado el inicio de la relación.

Magaly Medina sobre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina destaca el comunicado de Sergio George

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la periodista fue la forma en la que el productor decidió comunicar públicamente su cercanía con la actriz. Según explicó, el propio Sergio George fue quien confirmó que ambos están iniciando una etapa de conocimiento mutuo.

“Y ahí resulta que ahora Sergio George dice: 'Comunicado oficial, nos estamos conociendo‘“. Para Magaly, el mensaje tenía una intención muy clara.

“Nos estamos conociendo y además se jacta, quiere que todos sepan, quiere que el público peruano sepa”. La conductora consideró que el productor no solo buscó compartir una fotografía, sino dejar constancia pública de ese momento personal.

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Magaly Medina sobre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Él quiere que todos sepan”

Durante su análisis, Magaly Medina insistió en que las publicaciones realizadas por Sergio George no fueron espontáneas, sino cuidadosamente pensadas para generar repercusión. “Por si acaso yo le organicé la fiesta de cumpleaños. O sea, él quiere que se sepa”.

Además, destacó que fue el propio productor quien decidió compartir tanto las imágenes como los videos. “Él se pone en la foto, él publica además esa foto y los videos con una canción de un... con una salsa de un contenido bastante romántico”.

Para la periodista, todos esos elementos forman parte de un mismo mensaje dirigido al público. “O sea, lo publica él. Él quiere que todos nos enteremos. Él quiere publicarlo en todas las páginas de streaming, en todos los pódcast”.

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Incluso reiteró que, desde su perspectiva, el productor deseaba que la noticia alcanzara la mayor difusión posible. “Quiere Sergio George que sepan que él está conociendo a Magdyel Ugaz“.

Magaly Medina sobre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina interpreta el significado de “nos estamos conociendo”

Más allá de la publicación en sí, la conductora analizó el significado de la frase utilizada por el productor musical para describir la relación.Según explicó, actualmente esa expresión suele emplearse para referirse al inicio de un vínculo sentimental. “Bueno, conociendo, eso ya significa que están en saliditas, que ya es un saliente”.

Magaly Medina sobre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly añadió que, dentro de las nuevas formas de denominar este tipo de relaciones, la expresión tiene un significado bastante claro. “En la terminología nueva y moderna, eso ya es un saliente”.

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Con humor, incluso hizo referencia al personaje que interpreta Magdyel Ugaz en televisión. “O sea, es el saliente de la Teresita“. La frase provocó las risas en el estudio y se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

Magaly Medina sobre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina se muestra sorprendida por la pareja

En la parte final de su comentario, la periodista reconoció que nunca imaginó que el productor musical y la actriz pudieran iniciar una relación. “¿Quién lo iba a decir, no?”.

Magaly Medina sobre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

Para la conductora, este tipo de romances demuestra que muchas veces las relaciones sentimentales surgen entre personas que, aparentemente, no tenían ningún vínculo público previo. “Las vueltas que da la vida”. Finalmente, resumió su impresión asegurando que se trata de una pareja inesperada. “Y estas uniones, estas parejas medias raras que uno jamás se lo hubiera imaginado, pues ahí se dan”.

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Magaly Medina sobre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida”. Captura: Magaly TV La Firme.

La publicación de Sergio George alimenta las especulaciones sobre su vida sentimental

Las declaraciones de Magaly Medina se produjeron después de que Sergio George compartiera en sus redes sociales imágenes junto a Magdyel Ugaz, acompañadas de un mensaje en el que confirmaba que ambos se encuentran conociéndose. A ello se sumó la revelación de que él mismo organizó la celebración del cumpleaños de la actriz y la utilización de una salsa con contenido romántico para musicalizar las publicaciones.

Para la conductora de Magaly TV La Firme, todos esos elementos reflejan la intención del productor de oficializar públicamente esta nueva etapa de su vida personal, dejando atrás cualquier especulación y confirmando que existe un vínculo más cercano con la actriz.

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Aunque ninguno de los dos ha definido públicamente la naturaleza exacta de su relación más allá de señalar que “se están conociendo”, las imágenes compartidas y los comentarios realizados por Sergio han despertado el interés del público y de los programas de espectáculos. En ese contexto, Magaly interpretó que la frase utilizada por el productor ya corresponde a una etapa de salidas y conocimiento mutuo, por lo que considera que ambos ya serían salientes, una definición que, según explicó con humor, forma parte de la terminología actual para describir el inicio de un romance.

Magaly Medina sobre Sergio George y Magdyel Ugaz: “Las vueltas que da la vida”. Captura: Magaly TV La Firme.