Efemérides del 14 de julio: ¿Qué pasó un día como hoy y los hechos claves que marcaron la historia del Perú y el mundo?

Este collage visual recopila las efemérides del 14 de julio en Perú y el mundo, incluyendo a San Francisco Solano, la llegada a Machu Picchu, el Día del Chimpancé y el Día del Auxiliar de Enfermería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 14 de julio concentra en el calendario peruano una serie de hechos que abarcan cinco siglos de historia religiosa, política, geográfica y deportiva. Desde la muerte de un santo evangelizador en el Lima colonial hasta la detención de una excongresista en pleno siglo XXI, la fecha funciona como un mapa de la memoria nacional.

El hecho más antiguo registrado en esta jornada remite al año 1610, cuando falleció en Lima fray Francisco Solano, fraile franciscano español que dedicó más de dos décadas a evangelizar en Sudamérica. Ordenado en 1576, llegó al Virreinato del Perú en 1589 y recorrió Tucumán, Paraguay, Uruguay y el norte argentino predicando el cristianismo en lengua indígena. Se le atribuyeron numerosos milagros: calmar un toro agresivo y terminar con una sequía mediante cánticos y plegarias. Beatificado en 1675, fue canonizado en 1726. Es patrón de varios países sudamericanos y la Orden Franciscana celebra su festividad el 24 de julio.

PUBLICIDAD

San Francisco Solano, fraile franciscano que desempeñó una destacada labor misionera en el siglo XVI.

El peruano que llegó antes que Bingham

El 14 de julio de 1902, el hacendado cusqueño Agustín Lizárraga llegó a las ruinas de Machu Picchu acompañado por amigos y se convirtió en el primer peruano del que existe registro de haber descubierto la ciudadela inca en tiempos modernos. Durante la visita, inscribió su nombre en uno de los muros del Templo de las Tres Ventanas, prueba tangible de su presencia. Su hallazgo fue anterior en casi una década al arribo del explorador estadounidense Hiram Bingham, quien daría a conocer el sitio al mundo. Sin embargo, Lizárraga no recibió el mismo reconocimiento histórico que el visitante extranjero.

(Composición Infobae: Hiram Bingham / Difusión)

Ese mismo 14 de julio de 1929 nació Gerónimo Cafferata Marazzi, marino peruano que alcanzó el rango de contralmirante y ejerció como comandante general de la Marina antes de retirarse en 1986. Ocupó además el Ministerio de Vivienda y Construcción bajo el gobierno militar y presidió el Banco Industrial durante el gobierno de Alan García. El 14 de octubre de 1986 fue víctima de un atentado de Sendero Luminoso en Lima que lo dejó gravemente herido. Trasladado a Estados Unidos para recibir atención médica, murió el 26 de octubre en Baltimore. La agresión también hirió al chofer y al escolta que lo acompañaban.

PUBLICIDAD

Un laudo que trazó la frontera con Ecuador

En 1945, el capitán de navío brasileño Braz Dias de Aguiar emitió un laudo arbitral destinado a resolver los desacuerdos surgidos durante la demarcación de la frontera entre Perú y Ecuador tras el Protocolo de Río de Janeiro de 1942. Su decisión definió límites basados en divisorias naturales de agua en la zona de la Cordillera del Cóndor y fue aceptada por ambas naciones, lo que permitió avanzar en la clarificación de los trazados limítrofes.

El 14 de julio de 1961, durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, se creó oficialmente mediante ley el distrito de Yanacancha, en la provincia de Chupaca, región Junín. Su cabecera se ubica a 3.806 metros de altitud y agrupa varios centros poblados conocidos por su producción agrícola, ganadera y de truchas. La localidad destaca además por su patrimonio natural: caminos incas, bosques y paisajes serranos. Cada 14 de julio se celebran actividades cívicas, sociales y artísticas en conmemoración de su fundación.

PUBLICIDAD

El salto que se convirtió en leyenda

Once años después, el 14 de julio de 1972, el clavadista argentino Oscar Biscione protagonizó una exhibición en el acantilado de El Salto del Fraile, en Chorrillos, Lima. Se lanzó desde una altura superior a los 12 metros en un acto que combinó destreza, riesgo y espectáculo ante el público limeño. Su salto formó parte de una serie de presentaciones durante su visita al Perú y quedó en la memoria deportiva del país.

(Freepik)

La detención de Nancy Obregón

El 14 de julio de 2013, la excongresista Nancy Obregón fue detenida por las autoridades acusada de presuntos vínculos con el narcotráfico y con la organización terrorista Sendero Luminoso. Su arresto generó controversia por su anterior militancia en el partido oficialista y su protagonismo como líder cocalera. La Fiscalía argumentó que existían elementos suficientes para implicarla en actividades ilegales relacionadas con el cultivo y tráfico de drogas en el Alto Huallaga. El caso fue seguido con atención por la opinión pública debido a su impacto político y al debate sobre el uso de la hoja de coca.

PUBLICIDAD

Tres fechas de conmemoración internacional

El 14 de julio coincide con tres jornadas de alcance global. El Día Mundial del Chimpancé busca visibilizar la situación crítica de este primate y promover la protección de su hábitat, la lucha contra el tráfico ilegal y la investigación ética. Las actividades incluyen campañas de sensibilización y acciones comunitarias orientadas a evitar su extinción.

El Día Internacional de Conciencia por los Tiburones apunta a derribar los mitos que los presentan como depredadores agresivos y a destacar su papel en los ecosistemas marinos. Como depredadores tope, mantienen el equilibrio de las poblaciones y la salud de arrecifes y praderas marinas. Muchas especies están amenazadas por la pesca indiscriminada y la destrucción de hábitats, lo que ha impulsado campañas educativas e investigaciones científicas en su defensa.

PUBLICIDAD

Esta fecha moviliza alianzas entre ciudadanos, gobiernos y organizaciones que trabajan por una meta común: salvar a los chimpancés y preservar su mundo salvaje. (worldchimpanzeeday-org)

Finalmente, el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería reconoce el rol de quienes se ocupan del aseo personal de los pacientes, el control de signos vitales, la administración de medicamentos, los traslados y el acompañamiento emocional. La jornada reivindica sus derechos laborales y subraya su impacto en los sistemas sanitarios, donde su labor resulta esencial para garantizar una atención integral.

Fechas importantes del 14 de julio

664: Adeodato de Canterbury, religioso inglés (n. hacia 610).

664: Earcomberto de Kent, rey de Kent desde entre 640 y 664 (n. ?).

937: Arnulfo de Baviera, aristócrata bávaro (n. 890).

982: Enrique I, obispo de Augsburgo.

1223: Felipe II, rey francés (n. 1165).

1610: Francisco Solano, religioso y santo español (n. 1549).

1614: Camilo de Lellis, religioso y santo italiano (n. 1550).

1704: Sofía Alekséyevna Románova, regente rusa (n. 1657).

1742: Richard Bentley, filólogo, helenista y cronólogo británico (n. 1662).

1780: Charles Batteux, filósofo francés (n. 1713).

1789: Jacques de Flesselles, preboste de los mercaderes de París (n. 1721).

1789: Bernard-René Jordan de Launay, gobernador francés de la Bastilla (n. 1740).

1790: Ernst Gideon Freiherr von Laudon, generalísimo austriaco (n. 1717).

1800: Lorenzo Mascheroni, matemático italiano (n. 1750).

1803: Esteban Salas, sacerdote y compositor de música religiosa cubano (n. 1725).

1812: Christian Gottlob Heyne, investigador y arqueólogo alemán (n. 1729).

1816: Francisco de Miranda, prócer venezolano (n. 1750).

1817: Madame de Staël, escritora suiza (n. 1766).

1824: Agustín de Betancourt, ingeniero español (n. 1758).

1827: Augustin Fresnel, físico francés (n. 1788).

1850: José María Luis Mora, sacerdote, político, ideólogo e historiador mexicano (n. 1794).

1879: Thomas Maclear, astrónomo sudafricano de origen irlandés (n. 1794).

1881: Billy the Kid, pistolero estadounidense (n. 1859).

1904: Paul Kruger, político sudafricano (n. 1824).

1907: William Henry Perkin, químico británico (n. 1838).

1908: William Mason, compositor y pianista estadounidense (n. 1829).

1910: Marius Petipa, bailarín y coreógrafo francés (n. 1818).

1917: Octave Lapize, ciclista francés (n. 1887).

1922: Kamó, revolucionario ruso (n. 1882).

1925: Francisco Guilledo, boxeador filipino (n. 1901).

1927: Fritz Hoffmann, atleta y gimnasta alemán (n. 1871).

1939: Alfons Mucha, pintor y artista decorativo checo (n. 1860).

1943: María Borovichenko, médica militar soviética y Heroína de la Unión Soviética (n. 1925).

1954: Jacinto Benavente, dramaturgo español, premio Nobel de Literatura en 1922 (n. 1866).

1958: Faysal II, último rey iraquí (n. 1935).

1958: ‘Abd al-Ilah, aristócrata iraquí (n. 1913).

1959: Grock, payaso suizo y artista circense (n. 1880).

1965: Matila Ghyka, diplomático, matemático, escritor, historiador y aristócrata rumano (n. 1881).

1965: Adlai Stevenson II, político estadounidense (n. 1900).

1966: Julie Manet, pintora y coleccionista de arte francesa (n. 1878).

1967: Tudor Arghezi, escritor rumano (n. 1880).

1968: Ilias Tsirimokos, político griego (n. 1907).

1970: Preston Foster, actor estadounidense (n. 1900).

1970: Luis Mariano, cantante español (n. 1914).

1971: Ermilo Abreu Gómez, escritor, historiador y periodista mexicano (n. 1894).

1974: Héctor Boza, político peruano (n. 1888).

1975: Héctor Pavez, cantante chileno (n. 1932).

1980: Carlos López Moctezuma, actor mexicano (n. 1909).

1980: Luis Politti, actor argentino (n. 1933).

1984: Josep Coll, historietista español (n. 1923).

1986: Raymond Loewy, diseñador industrial francés (n. 1893).

1987: Víktor Zhdánov, virólogo soviético (n. 1914).

1991: Pável Morozenko, actor soviético (n. 1939).

1993: Léo Ferré, cantautor y poeta francés (n. 1916).

1994: César Tovar, beisbolista venezolano (n. 1940).

1998: Richard “Dick” McDonald, empresario estadounidense (n. 1909).

2000: Ricardo Levene (hijo), ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina (n. 1914).

2000: Pepo (René Ríos Bottegier), humorista chileno (n. 1911).

2002: Joaquín Balaguer, presidente dominicano (n. 1906).

2002: Nelson Barrera, beisbolista mexicano (n. 1957).

2003: Compay Segundo, cantante y guitarrista cubano (n. 1907).

2005: Guillermo Lohmann, historiador y abogado peruano (n. 1915).

2010: Eduardo Sánchez Junco, periodista español (n. 1943).

2010: Charles Mackerras, director de orquesta y músico australiano (n. 1925).

2010: Jorge Rojo Lugo, político mexicano (n. 1933).

2011: Leo Kirch, empresario alemán (n. 1926).

2011: Antonio Prieto, actor y cantante chileno (n. 1926).

2012: Marcel Curuchet, músico uruguayo (n. 1972).

2012: Sixten Jernberg, esquiador sueco (n. 1929).

2012: Jorge Luz, actor y humorista argentino (n. 1922).

2012: Enrique Silva Cimma, político chileno (n. 1918).

2013: Dennis Burkley, actor estadounidense (n. 1945).

2016: Péter Esterházy, escritor húngaro (n. 1950).

2017: Maryam Mirzakhani, matemática iraní (n. 1977).

2019: Hossain Mohammad Ershad, político bangladesí, presidente de Bangladés entre 1983 y 1990 (n. 1930).

2021: Mamnoon Hussain, empresario y político pakistaní, presidente de Pakistán entre 2013 y 2018 (n. 1940).

2022: Francisco Morales Bermúdez, militar peruano, presidente del Perú entre 1975 y 1980 (n. 1921).

2023: Albert Eschenmoser, químico suizo (n. 1925).