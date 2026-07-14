Lingotes de oro robados a balazos en Surco tenían como destino Turquía: el cargamento valía más de 600.000 dólares

El asalto en Surco abrió una investigación sobre el origen del oro, la seguridad del traslado y las redes que lo insertan en circuitos comerciales formales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva información sobre el robo de un lingote de oro en Santiago de Surco apunta a que el cargamento “no nace de noche a la mañana”, porque “tiene que haber siempre una persona que coordine con criminales para la comisión de este hecho”, según el coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional.

El botín habría estado compuesto por casi 6 kilos. Según Panamericana, el cargamento de oro tenía como destino Turquía y estaba valorizado en más de USD 600.000.

Cano sostuvo que el caso es el primer caso de este tipo en su experiencia al frente de esa unidad policial: “Es la primera vez de lo que yo vengo trabajando… que se presenta una víctima”. También precisó que el denunciante es una empresa “proveniente de Puno” y que su representante legal formalizó el monto sustraído: “Ha presentado un escrito donde indica que ha sido víctima del robo por 5,8 kilos aproximadamente”.

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El asalto ocurrió el jueves 9 de julio, cuando delincuentes a bordo de una camioneta blanca atacaron al equipo que trasladaba el metal precioso. Según reportes de los peritos que llegaron al lugar, se habría utilizado armamento de guerra contra el vehículo y se realizaron más de 20 disparos.

El ataque dejó dos agentes de seguridad heridos luego de que los asaltantes bloquearan el paso y dispararan contra los vehículos que trasladaban el mineral (Créditos: América TV)

Copiloto fue secuestrado por los asaltantes

Todo ocurrió la mañana del jueves en Santiago de Surco, cuando una unidad blanca de placa BRJ-303 fue interceptada mientras trasladaba un cargamento de mineral hacia un almacén ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Dentro del vehículo viajaban el conductor, identificado como César Augusto Espinoza Hernández, de 46 años, y un copiloto cuya identidad aún es materia de investigación. Según la versión preliminar, los delincuentes abrieron fuego contra la unidad, hirieron al chofer y escaparon con una mochila que contenía el oro. La Policía Nacional también maneja como hipótesis que el acompañante habría sido secuestrado durante la huida.

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Sobre el recorrido y el destino del metal, Cano señaló que ya se entregó documentación sobre la trazabilidad: “Ya han puesto la diversa documentación de la trazabilidad del oro. De cómo lo han querido y hacia dónde iba”. En esa línea, añadió: “Al parecer, estaba yéndose a Turquía… y lo estaban yendo al depósito de la empresa SASA, que es la que se encarga de llevar este material”.

Un seguimiento milimétrico captado por cámaras de seguridad muestra cómo delincuentes ejecutaron un espectacular robo de oro en Santiago de Surco. Desde la salida del cargamento hasta la emboscada a balazos, el video expone la audacia de los criminales.

Podría estar vinculado al robo de lingote en la Costa Verde

La investigación sobre el robo de lingotes de oro en Surco ha cobrado una nueva dimensión tras las declaraciones del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien señaló la hipótesis de una posible conexión con el asalto ocurrido en la Costa Verde en marzo de este año.

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“Han transitado por esta zona que parece haber sido estudiada para asestar el golpe. Esta mochila pequeña que contenía este material de oro en un peso aproximado de 5 kilos. Hipótesis de que habrían remanentes que han quedado en libertad y que habían participado acá”, expresó Arriola ante la prensa.

La línea de investigación apunta a que algunos de los involucrados en el asalto anterior, que permanecieron en libertad, podrían estar detrás del nuevo golpe.

Las autoridades consideran que los responsables planificaron con anticipación el recorrido del vehículo y aprovecharon las condiciones del traslado, en las que el agente de seguridad no portaba arma de fuego. Este detalle será evaluado dentro de las diligencias para determinar la ejecución del robo.

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La División de Investigación de Robos se mantiene a cargo de las investigaciones y trabaja en la recopilación de evidencias, análisis de cámaras de seguridad y recopilación de testimonios para identificar a todos los participantes. Arriola indicó que “no se descarta que algunos integrantes que permanecieron en libertad tras ese hecho hayan intervenido en el nuevo ataque”.