Magaly Medina revela que continúan las amenazas de muerte en su contra: “Con matar a mi productor y a mi abogado”

La conductora de Magaly TV La Firme aprovechó el ataque armado contra el bus de Las Estrellas de la Cumbia para revelar que las amenazas de muerte en su contra, así como contra su abogado y su productor, continúan pese a que denunció el caso ante la Fiscalía, la Policía y el Ministerio del Interior. ATV/ Magaly TV La Firme.

El violento ataque contra el bus de la agrupación Las Estrellas de la Cumbia, ocurrido en el distrito de Los Olivos, no solo volvió a poner sobre la mesa el problema de la extorsión que afecta a artistas y transportistas en el país. También llevó a Magaly Medina a revelar que ella continúa siendo víctima de amenazas de muerte, pese a que el caso fue denunciado ante las autoridades hace varios meses.

Durante la reciente edición de Magaly TV La Firme, la periodista comentó el atentado que dejó heridos a integrantes de la orquesta y al conductor del vehículo. Mientras analizaba las imágenes del ataque y el nivel de violencia con el que actúan las organizaciones criminales, decidió contar que la situación que ella enfrenta aún no ha terminado.

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Según explicó, las intimidaciones no solo la involucran a ella, sino también a personas cercanas de su entorno profesional y familiar, quienes también han sido incluidos en los mensajes enviados por presuntos extorsionadores.

Magaly Medina cuestiona a la Policía tras nuevas amenazas: “Hay tecnología para encontrarlos”. Captura: Magaly TV La Firme.

El atentado contra Las Estrellas de la Cumbia reabre el debate sobre la inseguridad

Antes de referirse a su caso, Magaly Medina comentó las imágenes del ataque contra el bus de Las Estrellas de la Cumbia, hecho registrado en Los Olivos y que dejó como saldo dos integrantes de la agrupación y el chofer heridos tras el cobarde atentado.

La conductora manifestó su preocupación por la manera en que operan actualmente las bandas criminales, al señalar que incluso registran sus propios ataques y los difunden en redes sociales.

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Magaly Medina cuestiona a la Policía tras nuevas amenazas: “Hay tecnología para encontrarlos”. Captura: Magaly TV La Firme.

“De alguna película de esas que solemos ver en televisión o en cable, donde el mismo criminal, el mismo delincuente, se graba a sí mismo disparándose como si fuera una gran hazaña. Se graba y lo publica, porque esto ha sido sacado de redes”.

Para la periodista, este comportamiento refleja el nivel de impunidad con el que actúan muchos delincuentes. “O sea, es para ellos un hecho, digamos que los hace ver como poderosos”.

En ese contexto, afirmó que gran parte de quienes cometen este tipo de delitos actúan convencidos de que no enfrentarán consecuencias. “Es que realmente son inimputables la mayoría de estos delincuentes criminales extorsionadores”.

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Magaly Medina cuestiona a la Policía tras nuevas amenazas: “Hay tecnología para encontrarlos”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda que ella también denunció amenazas de extorsionadores

A partir del atentado, Magaly Medina recordó que ella misma denunció ser víctima de amenazas de muerte desde que comenzaron los conflictos públicos derivados de la disputa legal con Jefferson Farfán.

La conductora explicó que, en un inicio, quienes la intimidaban utilizaban el nombre del exfutbolista para enviar los mensajes.

Magaly Medina cuestiona a la Policía tras nuevas amenazas: “Hay tecnología para encontrarlos”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Desde que empezó este ataque de Jefferson Farfán, esta persecución tremenda, yo he dicho y he recibido, y se lo he comunicado a la Fiscalía, al Ministerio del Interior, a la Policía, a la Dirección de Extorsión de la Policía, que hay un grupo de delincuentes del Callao que me ha amenazado en nombre de este jugador de fútbol".

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Según indicó, tras hacer pública la situación las amenazas disminuyeron temporalmente. “Luego, cuando yo hice la denuncia pública, eso paró”. Sin embargo, aseguró que la tranquilidad duró poco.

Magaly Medina cuestiona a la Policía tras nuevas amenazas: “Hay tecnología para encontrarlos”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Después han vuelto al ataque”

La periodista reveló que las intimidaciones reaparecieron, aunque con una diferencia importante respecto a los primeros mensajes. “Pero después han vuelto al ataque. Ya no usan su nombre”.

No obstante, sostuvo que el contenido de las amenazas se volvió igual o incluso más grave. “Pero me amenazan con esto justo, con balazos, con matar, con matar a mi productor, con matar a mi abogado, con matar a sus hijas, con matar a su esposa. Eso es terrible”.

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Las declaraciones evidencian que, según su versión, los delincuentes ahora apuntan no solo contra ella, sino también contra personas cercanas que forman parte de su entorno laboral.

Magaly Medina cuestiona a la Policía tras nuevas amenazas: “Hay tecnología para encontrarlos”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina pide que los ciudadanos no vivan bajo el dominio de los delincuentes

Tras narrar los hechos, Magaly Medina expresó su preocupación por el incremento de la delincuencia y aseguró que ningún ciudadano debería acostumbrarse a convivir con amenazas permanentes.

“O sea, y en este país no deberíamos de vivir así, no deberíamos de vivir dominados totalmente por los delincuentes que se sienten tan poderosos y que a ellos no les va a pasar nada”.

La conductora consideró que esta situación no afecta únicamente a personajes públicos, sino también a miles de ciudadanos que diariamente son víctimas de las mafias dedicadas a la extorsión. “Miren, personas trabajadoras siguen estando a la merced de estos grupos de extorsionadores”.

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Según explicó, el método utilizado por estas organizaciones criminales es siempre el mismo: intimidar mediante amenazas de muerte para obligar a sus víctimas a cumplir determinadas exigencias. “O sea, o no haces tal cosa o te metemos bala. Esa es la manera en que estos funcionan”.

Magaly Medina cuestiona a la Policía tras nuevas amenazas: “Hay tecnología para encontrarlos”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la respuesta de las autoridades

Durante su intervención, la periodista también criticó la falta de resultados frente a este tipo de delitos y sostuvo que las autoridades cuentan con recursos tecnológicos suficientes para identificar a los responsables. “Y lo hacen, miren, nadie lo detuvo, se graba, lo sube a las redes sociales”.

A partir de ello, aseguró que la Policía dispone de mecanismos para rastrear el origen de las publicaciones y las comunicaciones utilizadas por los extorsionadores.

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Magaly Medina cuestiona a la Policía tras nuevas amenazas: “Hay tecnología para encontrarlos”. Captura: Magaly TV La Firme.

“La Policía sabe, hay maneras de encontrar el IP de cada red social. Hay maneras de encontrar la ubicación donde están los celulares de los que llaman, aunque en los celulares no figuren a los nombres de los mismos delincuentes”.

Asimismo, insistió en que existen herramientas de investigación que permitirían avanzar con mayor rapidez en estos casos. “Pero hay maneras. La Policía sí tiene ayuda tecnológica que puede hacer eso”.

Magaly Medina cuestiona a la Policía tras nuevas amenazas: “Hay tecnología para encontrarlos”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina exhorta a actuar contra las mafias de extorsión

En la parte final de su comentario, Magaly Medina pidió una respuesta más contundente frente a la delincuencia organizada y cuestionó que, pese a contar con recursos técnicos, las investigaciones no avancen con la rapidez esperada. “Sin embargo, no sé por qué no lo hacen y deberían hacerlo”.

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Para la periodista, una intervención firme permitiría reducir considerablemente este tipo de delitos que afectan tanto a ciudadanos comunes como a empresarios, transportistas y artistas. “Deberían emprenderla contra todos estos y van a ver que esto termina en un dos por tres”.

Magaly Medina cuestiona a la Policía tras nuevas amenazas: “Hay tecnología para encontrarlos”. Captura: Magaly TV La Firme.