Resultados del Mundial 2026 HOY, martes 14 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú

El Mundial 2026 está próximo a llegar a su final. Para conocer a los dos únicos sobrevivientes del largo recorrido habrá que enfocarse en las llaves de semifinales. La primera de ellas, a llevarse a cabo en Dallas, reunirá a Francia y España.
Sobre el papel, ambos equipos son los más fuertes de la Copa del Mundo y con la etiqueta para levantar el trofeo, pero es evidente que solo uno quedará en pie para luchar por la gloria. Por un lado aparece el fútbol tiránico y en la otra orilla surge el libreto estético.
Resultados del Mundial 2026 HOY, martes 14 de julio
- Francia vs España: / 14:00 horas / DSports
Francia vs España, por el pasaje a la final
El foco de millones de espectadores amantes del Mundial 2026 estará centrado en lo que hagan Francia y España, por la primera llave de las semifinales de la gran cita. Ambas configuraciones llegan al penúltimo escalafón con la etiqueta de favoritos para ganar, pero hay aspectos puntuales que las diferencian y podrían resultar determinantes en el lance.
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Los de Didier Deschamps aparecen como el oponente que más miedo transmite por su desempeño demoledor y devastador, sobre todo en la parcela ofensiva con un titánico Kylian Mbappé —goleador del certamen con ocho anotaciones—, un resolutivo Ousmane Dembélé y un expeditivo Michael Olise. El fútbol vertical que ofrecen ha sido fundamental para deshacerse de cualquier rival.
España también posee lo suyo. Tal vez no sea un equipo avasallador, pero sí muy estético que ha encontrado en el mediocampo, liderado por el metrónomo Rodri, su llave triunfadora. Con posesión y dominio en ese sector, sumado a las alternancias en ataque por el extremo o centro, marca diferencias sobre el verde.
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Otra condición importante que presenta la ‘roja’ es la seguridad de su zona defensiva, con un bloque central loable con Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, sostenido por la larga imbatibilidad de Unai Simón, aunque esa condición fue superada hace no mucho con el gol encajado en el duelo contra Bélgica.
Dónde ver el partido por Mundial 2026: canales y plataformas por país
- En Argentina transmiten DSports, Paramount+ y Flow.
- En España transmiten DAZN y RTVE: La 1.
- En Uruguay transmiten Canal 5, DSports y Disney+.
- En Chile transmiten DSports y Paramount+.
- En Ecuador transmiten DSports y Teleamazonas (en diferido).
- En Colombia transmiten Caracol TV y Ditu.
- En Perú transmite DSports.
- En Paraguay transmiten Unicanal, GEN y Trece.
- En Venezuela transmite DSports.
- En México transmiten TUDN, Canal 5 y Azteca 7.
- En Estados Unidos transmiten FOX One, Telemundo y Peacock.
Historial de enfrentamientos
El España vs Francia es uno de los clásicos más atractivos de Europa. La ventaja en la cuenta es de la ‘roja’, pero los ‘galos’ han sido capaces de dar golpes de autoridad en enfrentamientos con mayor relevancia; incluso pueden presumir de haber ganado el único lance válido por una Copa del Mundo.
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En resumidas cuentas, la selección española ha triunfado en 18 ocasiones por encima de las 13 victorias conseguidas por el elenco francés. En los últimos años, conviene destacar, los ibéricos fueron capaces de dejar en la lona a su oponente en semifinales de la Eurocopa 2024 y de la UEFA Nations League 2025.
Sin embargo, en lo que se refiere a un historial netamente mundialista, Francia consiguió el máximo logro al derrotar a España por 3-1 en los octavos de final de la cita planetaria del 2006. Los goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane contestaron a la diana inicial de David Villa.
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