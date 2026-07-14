Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Durante Magaly TV La Firme, la periodista sostuvo que la modelo habría conocido información sobre la conducta de Sir Winston, además de comentar una publicación en TikTok con la frase "Señor Mentira", la cual interpretó como una indirecta tras la ruptura. ATV/ Magaly TV La Firme.

La separación entre Sheyla Rojas y Sir Winston continúa dando de qué hablar. Luego de revelar que la modelo decidió poner fin a la relación e incluso habría bloqueado al empresario, Magaly Medina volvió a referirse al tema durante una conversación con Mónica Cabrejos, donde dejó entrever que la ruptura estaría relacionada con información que Sheyla conoció recientemente.

La conductora fue cautelosa al abordar el tema y dejó claro que no podía revelar más detalles. "De la conducta de él“, respondió inicialmente cuando Mónica Cabrejos hizo referencia a los motivos del distanciamiento.

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Sin embargo, inmediatamente aclaró los límites de lo que podía contar. "Creo, porque no puedo decirlo, porque no puedo decirlo“. Pese a ello, insistió en que, desde su punto de vista, algo importante ocurrió durante las últimas semanas. ”Pero algo ha pasado“.

¿Habrá reconciliación? Magaly Medina cree que Sir Winston aún podría volver con anillo en mano. Captura: Magaly TV La Firme.

El TikTok de “Señor Mentira” alimentó las sospechas

Durante la conversación, Mónica Cabrejos recordó una publicación realizada por Sheyla Rojas en TikTok, la cual llamó la atención por el mensaje que contenía. “He visto un TikTok... que le dedica ‘Señor Mentira’“. Magaly Medina retomó inmediatamente esa referencia. ”Señor mentira“.

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Mientras tanto, Cabrejos añadió otro calificativo. "Señor mentira, embustero“. Para Magaly, ese contenido permite sacar una conclusión evidente sobre el momento sentimental que atraviesa la modelo. ”O sea, si ya tú ahí tú sales, tú sacas la conclusión de que ahí hay algo que pasó que a ella no le gustó“.

Aunque ninguna de las dos afirmó conocer exactamente qué ocurrió, coincidieron en que el mensaje compartido por Sheyla deja entrever un fuerte desencanto hacia el empresario.

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¿Habrá reconciliación? Magaly Medina cree que Sir Winston aún podría volver con anillo en mano. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda la crisis que vivieron en 2022

La periodista también recordó que esta no es la primera vez que Sheyla Rojas enfrenta una crisis con Sir Winston. "En el año 22 ella tuvo una separación con él y te acuerdas que cuando se conecta conmigo casi llora y dice que descubrió unas conversaciones donde le llamaba a otra mujer ‘mi reina’. Y ella agarró sus chivas y se largó y se fue“.

Ese episodio marcó uno de los momentos más complicados de la relación y, según Magaly, demuestra que ya existían antecedentes de desconfianza. Para Mónica Cabrejos, los hechos recientes no estarían muy alejados de lo ocurrido años atrás. "Entonces, no estamos muy lejos de lo que pasa“.

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¿Habrá reconciliación? Magaly Medina cree que Sir Winston aún podría volver con anillo en mano. Captura: Magaly TV La Firme.

Mónica Cabrejos considera que Sir Winston nunca estuvo completamente comprometido

La conversación derivó luego hacia el nivel de compromiso que el empresario habría tenido durante la relación. Según Mónica Cabrejos, el problema no solo estaría relacionado con un episodio puntual, sino con la manera en que Sir Winston entendía la vida en pareja.

"No quiere tomar el compromiso ni la responsabilidad que conlleva un matrimonio“. Magaly coincidió con ese análisis. ”Cuando un hombre hace eso es porque no quiere el compromiso“. Cabrejos reforzó la idea. ”No está cien por ciento comprometido“.

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¿Habrá reconciliación? Magaly Medina cree que Sir Winston aún podría volver con anillo en mano. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina: “Te está haciendo perder tu tiempo”

A partir de esa reflexión, Magaly Medina lanzó una opinión sobre las relaciones sentimentales cuando una de las partes desea casarse y la otra no comparte ese proyecto.

"Y ahí lo mejor es darse cuenta de que ese hombre no está comprometido y que te está haciendo perder tu tiempo“. La periodista explicó que la situación resulta especialmente complicada cuando los planes de vida son distintos.

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"Porque si tú lo que quieres es casarte y él no, estás perdiendo tu tiempo“. En ese momento, Mónica Cabrejos recordó cuáles eran los deseos que Sheyla Rojas le había confesado en conversaciones anteriores. ”Ella siempre ha querido una familia“.

Magaly completó la idea. "Ella quería un hijo. Ella quería un hijo más“. Y Cabrejos añadió: ”Y quería casarse“.

¿Habrá reconciliación? Magaly Medina cree que Sir Winston aún podría volver con anillo en mano. Captura: Magaly TV La Firme.

La diferencia entre convivir y casarse

Durante el análisis, Mónica Cabrejos reveló que tiempo atrás conversó con Sheyla Rojas sobre su relación. Según contó, la modelo valoraba especialmente que Sir Winston aparentara buscar una relación estable.

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"Ella me dijo que una de las cosas que más valoraba de él era que era uno de los pocos hombres que querían tener una relación formal en este tiempo“. Incluso recordó parte de esa conversación. ”Es tan difícil, Mónica, que alguien quiera tener una relación formal. Esa es una de las cosas que más me gusta, es engreidor“.

Sin embargo, Magaly consideró que ambos tenían conceptos diferentes de lo que significaba formalizar una relación. "Pero para él formal era... vivir con ella, pero no casarse. De repente, no sabemos“.

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¿Habrá reconciliación? Magaly Medina cree que Sir Winston aún podría volver con anillo en mano. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Sir Winston podría arrepentirse?

A pesar de la ruptura, tanto Magaly Medina como Mónica Cabrejos dejaron abierta la posibilidad de una reconciliación. La periodista planteó un escenario en el que el empresario reflexione tras la separación.

"Qué tal pasa, que puede pasar, que con esta ella le ha puesto el punto final, lo ha bloqueado, lo ha terminado desde acá. Que de repente él entre y diga...“. Cabrejos completó la frase. ”Me caso“. Magaly continuó. ”Claro, se tome un tiempo y diga: ‘Oye, me caso, ella es la mujer de mi vida’“.

Ambas coincidieron en que la sensación de pérdida puede cambiar la perspectiva de algunas personas. "Puede pasar“, insistió Magaly. Mientras que Mónica agregó: ”Que suele ser muy típico en los hombres, que se dan cuenta que te aman cuando ya no te tienen“.

¿Habrá reconciliación? Magaly Medina cree que Sir Winston aún podría volver con anillo en mano. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda cómo Alfredo Zambrano regresó con un anillo

La conversación llevó a Magaly Medina a recordar un episodio personal con su esposo, Alfredo Zambrano. "A mí me pasó“, confesó.

Ante la sorpresa de Mónica Cabrejos, explicó que Alfredo también demoró en tomar la decisión de casarse. "Mi esposo estaba como Sir Winston, así nunca se decidía. Ahí dije: ‘No, acá no más, chao’“. Según relató, la separación se prolongó durante varios meses.

"Claro, le terminé. Ocho meses. Ocho meses“. Finalmente, reveló cómo terminó esa historia. ”Vino con el anillo, sí. Regresó con el anillo en la mano“.

¿Habrá reconciliación? Magaly Medina cree que Sir Winston aún podría volver con anillo en mano. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly admite que incluso dudó antes de aceptar la propuesta

La conductora explicó que el tiempo separados también cambió su manera de ver la relación. "Puede pasar de que yo estaba dudando, no sabía si aceptar el anillo“, confesó entre risas. Según explicó, cuando una persona recupera su independencia comienza a replantearse muchas decisiones.

"Ya comienzas otra vez a sentirte sola contigo misma, te gusta otra vez viajar sola, salir con amigos“. Mónica Cabrejos coincidió con esa reflexión.

"Te replanteas... tus prioridades, qué quieres“. Magaly concluyó afirmando que algo similar podría ocurrir con Sheyla Rojas si el tiempo continúa pasando y la relación permanece rota.

¿Habrá reconciliación? Magaly Medina cree que Sir Winston aún podría volver con anillo en mano. Captura: Magaly TV La Firme.