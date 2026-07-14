Magaly Medina celebra apoyo del público tras disputa con Jefferson Farfán: “Las muestras de afecto se intensificaron, me sentí Madonna”

La conductora de Magaly TV La Firme agradeció el cálido recibimiento que recibió a su regreso al Perú, aseguró sentirse "millonaria de afectos" y respondió a quienes la cuestionan tras la reciente polémica que protagonizó. ATV/ Magaly TV La Firme.

El inicio de la edición de este 13 de julio de Magaly TV La Firme tuvo un tono poco habitual. Antes de presentar los temas de la noche, Magaly Medina decidió dedicar varios minutos a agradecer el respaldo que asegura haber recibido por parte de sus seguidores luego de las recientes polémicas que la colocaron nuevamente en el centro de la conversación pública.

La periodista comenzó el programa con el característico saludo a su audiencia y, entre bromas sobre el inicio de semana, dejó claro que estaba feliz de reencontrarse con su público.

“Hola, buenas noches. Buen inicio de semana. Lunes otra vez. ¿Y por qué lunes otra vez? Odiamos el lunes. Sí, yo lo odio”, comentó entre risas, para luego corregirse con humor: “Mentira. No, estos son los inicios de semana que nos reencuentran con usted, nuestro público. Ya ven, me puedo escapar, pero acá estoy los lunes. A como dé lugar. Llego, llego”.

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Magaly Medina celebra el apoyo de sus seguidores y revela el fin de la relación entre Sheila Rojas y Sir Winston. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora explicó que acababa de regresar al país y recordó con entusiasmo el recibimiento que vivió en el aeropuerto, una experiencia que, según confesó, la sorprendió por completo.

“Gracias a esa gente linda en el aeropuerto, que anoche que llegué yo estaba... salía media dormida del avión y la gente con su entusiasmo y su cariño, me sentí, no sé, Madonna llegando al aeropuerto", expresó entre risas. Lejos de ocultar su sorpresa, la figura de ATV relató que la reacción del público la hizo sentirse como una verdadera celebridad.

Magaly Medina celebra el apoyo de sus seguidores y revela el fin de la relación entre Sheila Rojas y Sir Winston. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuenta cómo fue el recibimiento que tuvo en el aeropuerto

La conductora continuó relatando el episodio ocurrido apenas descendió del avión y confesó que nunca imaginó encontrarse con tantas personas esperándola.

“De veras, me sentí estrella de televisión. Sí, me sentí celebrity, ¿no? Porque la puerta del esto se abre así y la gente: ‘¡Magaly!’. Y los teléfonos... Ay, no sabía qué hacer”. Según explicó, la situación fue tan inesperada que incluso dudó sobre cómo reaccionar frente a quienes querían acercarse para saludarla.

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“Estoy tan poco acostumbrada a estas muestras de simpatía tan agradables. No sabía si abrazarlos, darles un beso, tomarme una foto con ellos, pero creo que los guardias del aeropuerto me hubieran botado. Mucho bolondrón ya”.

Las palabras de la conductora llegaron acompañadas de sonrisas y bromas, aunque rápidamente dio paso a un mensaje más reflexivo sobre el momento profesional que atraviesa.

Magaly Medina celebra el apoyo de sus seguidores y revela el fin de la relación entre Sheila Rojas y Sir Winston. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que el cariño del público aumentó tras la polémica

Durante su intervención, Magaly Medina afirmó que las recientes situaciones que ha enfrentado en el ámbito profesional terminaron generando un efecto contrario al que, según ella, algunos esperaban.

La periodista sostuvo que, lejos de perder respaldo, las expresiones de afecto hacia su persona se incrementaron notablemente.

“Últimamente hay mucho bolondrón conmigo. Pero gracias a la gente, realmente este hecho que ha pasado en mi vida profesional ha hecho que las muestras de cariño se hayan intensificado”.

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Magaly Medina celebra el apoyo de sus seguidores y revela el fin de la relación entre Sheila Rojas y Sir Winston. Captura: Magaly TV La Firme.

A partir de ese punto, la conductora hizo referencia a quienes considera que mantienen una actitud hostil contra ella y aseguró que existen personas que buscan una revancha personal.

“Así como de intensos se han puesto algunos contra mí con todo ese poderío, más que nada buscando la revancha personal y la vendetta”. Sin mencionar nombres, Magaly Medina sostuvo que, pese a las críticas, el respaldo de su audiencia representa una recompensa mucho mayor.

“En recompensa a eso, me siento afortunada y millonaria de afectos y de cariño, y sobre todo cariño de ese público al que nunca le quiero fallar, porque mi deber y mi trabajo es solo para con ustedes".

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Magaly Medina celebra el apoyo de sus seguidores y revela el fin de la relación entre Sheila Rojas y Sir Winston. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina responde a quienes la cuestionan

La periodista también aprovechó el espacio para enviar un mensaje dirigido a quienes, según señaló, continúan criticándola o cuestionando su labor.

Con un tono firme, aseguró que existen personas que pretenden convertirse en jueces de su comportamiento. “Para los que no lo quieren, pues que vayan y se sigan quejando en las instancias que así lo requieren”.

Sin embargo, fue más allá al cuestionar la actitud de algunos de sus detractores. “Porque también tomar el poder y creerte la justicia en este país y, más aún, no solo la justicia, creerte la justicia divina, porque cuestionas hasta lo católico, cuestionas al Poder Judicial y te eriges en juez supremo contra Magaly Medina“.

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Aunque evitó profundizar sobre los hechos que originaron esta situación, dejó entrever que considera que algunas personas han llevado demasiado lejos sus cuestionamientos.

Magaly Medina celebra el apoyo de sus seguidores y revela el fin de la relación entre Sheila Rojas y Sir Winston. Captura: Magaly TV La Firme.

“Gracias por ser en sus corazones una mujer amada”

Uno de los momentos más emotivos de su intervención llegó cuando Magaly Medina agradeció nuevamente el respaldo que dice haber sentido durante los últimos días.

La conductora afirmó que, después de tantos años frente a las cámaras, el mayor reconocimiento que puede recibir no proviene de premios ni de cifras de audiencia, sino del cariño de quienes la siguen. “Gracias a eso he recibido la mejor de las recompensas y de los premios que una persona que dedica una vida frente a una cámara de televisión puede tener: el afecto y el cariño de ustedes”.

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Visiblemente conmovida, añadió: “De verdad, no sé cómo agradecérselo, no sé cómo lo logré, pero gracias por ser en sus corazones una mujer amada”. Tras ese mensaje, decidió dejar de lado el tono sentimental para volver al estilo que caracteriza a su espacio televisivo.

“Ahora empecemos este programa, ya dejemos de sentimentalismos, porque acá no hay lugar para los sentimentalismos sino para el rage, porque para eso estamos, para el rage”. Con esa frase marcó oficialmente el inicio de la edición del programa.

Magaly Medina celebra el apoyo de sus seguidores y revela el fin de la relación entre Sheila Rojas y Sir Winston. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina sorprende al revelar que Sheila Rojas terminó con Sir Winston

Cuando parecía que el tema había quedado atrás, Magaly Medina lanzó una inesperada primicia relacionada con la vida sentimental de Sheila Rojas. La periodista insinuó inicialmente que conocía información que todavía no podía revelar.

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“Oye, la Sheila, ¿qué tal? Ay, Sheila, yo... Ay, es que hay cosas que no puedo contar. ¿O sí?”. Segundos después terminó confirmando la noticia.

“La Sheila le terminó a Sir Winston, así fue. Ella le terminó a él". La conductora incluso añadió un dato que llamó la atención de sus televidentes. “Lo tiene hasta bloqueado, ¿saben?”.

Con esa revelación cerró el adelanto de uno de los temas que desarrollaría durante la emisión de Magaly TV La Firme, dejando abierta la expectativa sobre los detalles que posteriormente presentaría en el programa.

Magaly Medina celebra el apoyo de sus seguidores y revela el fin de la relación entre Sheila Rojas y Sir Winston. Captura: Magaly TV La Firme.