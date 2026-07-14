Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar polémica: “Queremos darle la oportunidad de hablar directamente”

Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar supuesta carta.

Alianza Lima atraviesa una situación tensa tras la reciente filtración de conversaciones de Paolo Guerrero, en las que el delantero cuestiona el manejo de las acreencias del club. En días previos, el ‘Depredador’ ya había manifestado su interés en adquirirlas para convertirse en propietario de la institución.

Estos mensajes se difundieron rápidamente en redes sociales, lo que llevó a Comando Sur —barristas del conjunto ‘blanquiazul’— a emitir un comunicado dirigido a Guerrero. En la publicación, el grupo solicita al delantero de 42 años que aclare la situación y evite que los malentendidos continúen.

“Sr. Paolo Guerrero, hoy está circulando en redes sociales, especialmente por WhatsApp, un contenido que te atribuye ciertas declaraciones y que ha generado bastante revuelo entre quienes te siguen y entre los hinchas de Alianza”, señala el inicio del comunicado.

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Comando Sur ofreció a Guerrero la posibilidad de conversar personalmente sobre el tema. “Antes de sacar conclusiones o de que esto siga tomando más fuerza sin una respuesta clara, queremos darte la oportunidad de hablar directamente y aclarar la situación”.

El grupo también planteó una pregunta puntual para despejar dudas sobre lo divulgado. “¿Puedes confirmarnos si efectivamente realizaste esas declaraciones y las respaldas, o si por el contrario se trata de algo falso, editado o completamente sacado de contexto?”

Comando Sur concluyó su mensaje de manera directa: “Tu respuesta es importante para que la hinchada tenga la versión correcta de los hechos directamente de ti. Alianza para los Aliancistas”.

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El comunicado de Comando Sur donde pide que Paolo Guerrero aclare polémicos chats.

La verdadera carta de Paolo Guerrero

Poco después del comunicado de Comando Sur, Paolo Guerrero difundió una carta dirigida a los hinchas aliancistas a través del diario El Comercio. En el documento, expone las irregularidades detectadas tras la llegada de la nueva administración y ratifica su intención de adquirir las acreencias del club, con el objetivo de convertirse en su nuevo propietario.

“Hoy en día nos encontramos compitiendo con una evidente limitación en la toma de decisiones y en el financiamiento para los refuerzos que el plantel requiere de cara a los siguientes desafíos, debido a la falta de definición sobre quién debería decidir y apoyar estas contrataciones”, manifestó el delantero al referirse a la gestión en la institución de La Victoria.

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Guerrero indicó que lleva 15 semanas intentando comunicarse con representantes del Fondo Blanquiazul para presentarles una propuesta con enfoque aliancista y adquirir las acreencias, pero señaló que hasta ahora no ha obtenido respuesta y que lo han evitado durante todo este tiempo.

“Mientras una propuesta que apareció después parece avanzar rápidamente sin que nosotros hayamos sido recibidos formalmente, yo estoy dispuesto a poner mi patrimonio para construir un legado transparente”, sostuvo.

El atacante peruano también aclaró que no actúa solo en este intento de compra; señaló que cuenta con el respaldo de socios e hinchas interesados en impedir que el club repita crisis anteriores.

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“Tomé la decisión de participar acompañado por un grupo de profesionales muy serios: personas con mucha experiencia en el fútbol, asesores financieros y abogados de gran reputación. Todos compartimos el mismo objetivo: ayudar a que Alianza se convierta en un club modelo”, concluyó.

El delantero e histórico capitán Paolo Guerrero ha confirmado su interés en adquirir el 100% de las acreencias de Alianza Lima. Conoce los detalles de esta operación valorizada entre 8 y 10 millones de dólares que busca transformar el futuro del club.

Hasta ahora, el Fondo Blanquiazul no ha emitido comentarios respecto a las declaraciones recientes de Paolo Guerrero. Anteriormente, la administración señaló que no había recibido ninguna propuesta para la adquisición de las acreencias de Alianza Lima.