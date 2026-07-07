Jamás mezcles alcohol con esto: Minsa alerta por peligroso reto viral que podría causar un paro cardiorrespiratorio

Los jóvenes hacen mezclas con bebidas de diferentes graduaciones de alcohol (Archivo)

Las redes sociales se han convertido en el principal espacio de entretenimiento para millones de adolescentes y jóvenes. Sin embargo, junto con los contenidos virales también circulan desafíos que pueden poner en riesgo la salud. Uno de los más recientes ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias debido a las graves consecuencias que podría generar en quienes decidan imitarlo.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una advertencia sobre un reto viral que promueve el consumo de medicamentos antigripales mezclados con bebidas alcohólicas. La entidad alertó que esta práctica puede ocasionar desde alteraciones neurológicas y daño hepático hasta un paro cardiorrespiratorio, por lo que pidió a la población evitar replicar este tipo de contenidos y mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.

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Minsa advierte que mezclar antigripales con alcohol puede tener consecuencias mortales

FOTO DE ARCHIVO. Un comprimido de Avigan (nombre genérico: Favipiravir), aprobado como medicamento antigripal en Japón y desarrollado por Toyama Chemical Co, filial de Fujifilm Holdings Co, durante una sesión fotográfica en la sede de Fujifilm en Tokio, Japón. 22 de octubre de 2014. REUTERS/Issei Kato

El Minsa explicó que el desafío, difundido a través de distintas plataformas digitales, incentiva a los usuarios a ingerir medicamentos utilizados para aliviar síntomas de la gripe junto con bebidas alcohólicas, presentándolo como una supuesta broma o entretenimiento.

Sin embargo, especialistas de la Dirección de Salud Mental advirtieron que esta combinación representa un serio peligro para el organismo.

La psiquiatra de dicha dirección señaló que entre las principales complicaciones figuran la pérdida de coordinación motora, somnolencia intensa, alteraciones del estado de conciencia, daño hepático severo, arritmias cardíacas y, en los casos más graves, un paro cardiorrespiratorio, que incluso puede provocar la muerte.

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La especialista explicó que muchos de estos retos apelan a la curiosidad propia de la adolescencia, así como a la necesidad de aceptación dentro de grupos sociales o comunidades digitales. Esta situación lleva a que numerosos jóvenes participen sin conocer los efectos que puede generar la mezcla de medicamentos con alcohol.

“Los antigripales contienen diferentes componentes farmacológicos que fueron diseñados para tratar síntomas específicos y no para ser consumidos junto con bebidas alcohólicas. Esta mezcla puede desencadenar efectos muy peligrosos para el organismo”, señaló la especialista del Minsa.

Asimismo, recordó que el consumo inadecuado de estos medicamentos puede derivar en una emergencia médica que requiera atención inmediata e incluso hospitalización, dependiendo de la cantidad ingerida, la condición de salud de la persona y otros factores individuales.

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La alerta cobra mayor relevancia debido al alcance que tienen actualmente las plataformas digitales. Según cifras citadas por el Ministerio de Salud, a nivel mundial 9 de cada 10 adolescentes utilizan redes sociales, donde constantemente aparecen contenidos virales que pueden influir en su comportamiento.

El riesgo aumenta por componentes como el paracetamol y el consumo irresponsable de medicamentos

Una mano sostiene dos pastillas, ibuprofeno de 400 mg y paracetamol de 500 mg, junto a un vaso de agua y un organizador de píldoras en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los efectos inmediatos provocados por la combinación con alcohol, las autoridades sanitarias advierten que muchos antigripales contienen principios activos cuyo uso inadecuado ya representa un riesgo por sí solo.

Uno de los componentes más frecuentes es el paracetamol, medicamento ampliamente utilizado para aliviar la fiebre y el dolor. Especialistas en salud han advertido que, cuando se consume en dosis superiores a las recomendadas o se combina con bebidas alcohólicas, incrementa considerablemente el riesgo de sufrir lesiones hepáticas graves.

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El alcohol, por sí mismo, constituye un factor que puede afectar el funcionamiento del hígado. Al mezclarse con medicamentos que contienen paracetamol, aumenta la posibilidad de que se produzcan efectos tóxicos, incluso cuando las dosis del fármaco se encuentran dentro del rango habitual.

Debido a que los medicamentos antigripales pueden adquirirse sin receta médica en muchos establecimientos, existe un mayor riesgo de uso indebido, especialmente entre adolescentes y jóvenes expuestos a tendencias virales difundidas en internet.

Frente a este escenario, el Minsa exhortó a padres de familia, docentes y cuidadores a mantener una comunicación permanente con adolescentes y jóvenes sobre los riesgos de replicar desafíos que circulan en redes sociales.

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La entidad también recomendó fomentar un uso responsable de las plataformas digitales y conversar con los menores sobre la importancia de verificar la información antes de participar en cualquier tendencia viral.

Finalmente, el Ministerio de Salud recordó que los medicamentos deben utilizarse únicamente bajo indicación y supervisión médica, respetando siempre las dosis recomendadas y evitando cualquier combinación con alcohol que no haya sido prescrita por un profesional de la salud.

Asimismo, pidió a la ciudadanía informarse únicamente mediante fuentes oficiales y abstenerse de compartir contenidos que promuevan conductas capaces de poner en riesgo la salud o la vida de otras personas.

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