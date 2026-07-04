Hábitos saludables en el hogar: claves para reducir obesidad, diabetes e hipertensión en las familias

Una familia de cuatro personas disfruta de un día soleado en un parque, donde el padre ofrece una manzana a la niña mientras la madre sostiene una botella de agua y el niño se cubre del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población, una fecha que pone en el centro la importancia del bienestar y la calidad de vida de las personas. En este contexto, los hábitos saludables en el hogar se posicionan como un factor clave para prevenir enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, que afectan a una parte importante de la población peruana.

En el Perú, esta problemática adquiere especial relevancia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 39,6% de la población padece algún problema de salud crónico, mientras que un 36,6% presentó déficit calórico en 2025, lo que evidencia dificultades en el acceso o consumo de una alimentación adecuada. Frente a este panorama, especialistas destacan que las decisiones cotidianas dentro del hogar pueden marcar una diferencia significativa en la prevención de estas enfermedades.

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Alimentación equilibrada en casa

Una de las principales recomendaciones es la planificación de un menú saludable que incluya proteínas, frutas, verduras y carbohidratos de manera balanceada durante la semana. Esto permite reducir el consumo de productos ultraprocesados como embutidos, snacks y bebidas azucaradas, y priorizar alimentos nutritivos como la quinua, menestras, verduras y pescado, que aportan beneficios importantes para la salud.

Una pareja sonriente comparte una comida saludable en su cocina, disfrutando de ensaladas de frutas y verduras frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ESTE ENLACE podrás encontrar información sobre cómo preparar un plato de comida saludable y nutritivo.

Actividad física como hábito familiar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada en adultos y 60 minutos diarios en niños y adolescentes. En ese sentido, actividades en familia como caminatas, ciclismo, baile o deportes contribuyen no solo a reducir el sedentarismo, sino también a fortalecer los vínculos familiares y prevenir enfermedades crónicas.

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En Lima se vienen promoviendo diversas iniciativas que buscan incentivar la actividad física en la población, como las maratones organizadas por entidades públicas y privadas, que convocan a participantes de todas las edades en recorridos de diferentes distancias. A ello se suman los talleres deportivos impulsados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), que ofrecen disciplinas como atletismo, natación, fútbol y entrenamiento funcional, brindando alternativas accesibles para incorporar el ejercicio como parte de la rutina familiar.

Maratón Lima 42K se desarrollará este domingo 19 de mayo. Crédito: Lima 42K

Atención especial a los adultos mayores

En los hogares con personas de 65 años o más, el monitoreo de la salud es fundamental. Según el INEI, el 79,3% de los adultos mayores presenta enfermedades crónicas, por lo que los especialistas recomiendan chequeos médicos frecuentes, control de la alimentación y actividad física adaptada a sus capacidades, como parte de una estrategia preventiva.

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Higiene y prevención en el hogar

El lavado frecuente de manos, la limpieza de espacios comunes, la correcta desparasitación de mascotas y una adecuada ventilación del hogar son medidas básicas que ayudan a prevenir infecciones y proteger especialmente a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a enfermedades.

De acuerdo con la Dra. Blanca Fuentes, endocrinóloga de la red de Clínicas AUNA, la incorporación de pequeños cambios sostenidos en el estilo de vida puede tener un impacto significativo en la salud a largo plazo. “La práctica de hábitos saludables en familia contribuye a prevenir enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión”, señaló.

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La especialista añadió que el enfoque familiar es clave para mantener estos hábitos en el tiempo, ya que permite que las rutinas saludables se integren de manera natural en la vida diaria del hogar, mejorando así el bienestar general de sus integrantes.