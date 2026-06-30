Los desayunos al paso en Lima se preparan entre humo, basura y sin guantes: los riesgos que nadie te cuenta

Este video presenta un reportaje periodístico del programa 'Ocurre AHORA' de AN, enfocado en los desayunos callejeros. Se observan imágenes de residuos urbanos, personas adquiriendo alimentos en la vía pública y vendedoras de comida con carritos o mostradores. Una mujer mayor, entrevistada en el contexto del reportaje, comenta sobre la higiene. El segmento se titula 'Cuidado con los desayunos al paso'.

Cada mañana, miles de personas compran un desayuno rápido antes de iniciar su jornada. Un pan con huevo, torreja, sangrecita, palta o algún otro relleno se convierte en una alternativa práctica para quienes salen temprano de casa. Sin embargo, especialistas advierten que las condiciones de preparación y venta pueden ser determinantes para la seguridad del consumidor.

Una investigación del programa Ocurre Ahora de ATV recorrió distintos puntos concurridos de Lima donde se ofrecen desayunos ambulantes, como paraderos, puentes y zonas cercanas a mercados y centros laborales, para observar las prácticas de manipulación de estos alimentos.

En el puente Primavera, en el distrito de Surco, desde las primeras horas de la mañana decenas de personas se detienen frente a puestos donde se venden panes preparados al paso. La rapidez del servicio es uno de los principales atractivos para los clientes que buscan ahorrar tiempo antes de llegar al trabajo.

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Pero algunos alimentos permanecen expuestos a la intemperie, cerca del tránsito vehicular y en ambientes donde pueden entrar en contacto con polvo, humo o residuos.

Para el especialista en salud pública Marco Almerí, uno de los principales riesgos está en la manipulación de los alimentos. “La manipulación con las manos, que suelen estar contaminadas, la falta de higiene y otros factores pueden favorecer la presencia de virus, bacterias, hongos y parásitos”, explicó.

Un puesto callejero exhibe porciones de panadería y trozos de piña en bolsas, junto a botellas de jugo con tapas azules en un entorno nocturno. (Infobae)

El experto señaló que consumir alimentos preparados bajo condiciones inadecuadas podría generar infecciones intestinales, intoxicaciones alimentarias e incluso enfermedades asociadas a la contaminación.

Otro punto observado es el contacto entre elementos que deberían mantenerse separados, como el dinero y los alimentos. Esta práctica puede aumentar el riesgo de contaminación cruzada si no existe un adecuado lavado de manos.

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En zonas como La Victoria, algunos vendedores ofrecen panes con huevo, tortilla o sangrecita desde tempranas horas. Para los comerciantes, esta actividad representa su fuente de ingreso diario; sin embargo, especialistas recuerdan que la preparación debe cumplir condiciones básicas de limpieza y conservación.

La venta ambulante de comida no necesariamente representa un riesgo cuando se aplican medidas adecuadas: proteger los alimentos, mantener utensilios limpios, evitar manipular dinero y comida al mismo tiempo, y conservar los productos a temperaturas seguras.

Los especialistas recomiendan que los consumidores observen detalles antes de comprar: que los alimentos estén cubiertos, que el vendedor mantenga higiene en sus manos y utensilios, y que el lugar de preparación no esté expuesto a contaminantes.

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Un desayuno al paso puede ser una solución para quienes tienen poco tiempo, pero la seguridad del alimento depende de algo fundamental: cómo fue preparado antes de llegar a las manos del consumidor.

Síntomas de una infección estomacal y cuándo acudir al médico

Una infección estomacal puede aparecer tras consumir alimentos o agua contaminada, o por el contacto con virus y bacterias que afectan el sistema digestivo. Sus síntomas suelen presentarse con malestar general y alteraciones en la digestión, aunque la intensidad puede variar según la causa.

Entre las señales más frecuentes están el dolor o cólicos abdominales, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, pérdida de apetito, gases, inflamación abdominal y sensación de debilidad. En algunos casos, la persona también puede presentar deshidratación debido a la pérdida de líquidos provocada por los episodios de diarrea o vómitos.

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Los especialistas recomiendan acudir a un médico si los síntomas se vuelven intensos o no mejoran con el paso de los días. Se debe buscar atención si la diarrea dura más de dos o tres días, aparece sangre en las heces, hay fiebre alta, dolor abdominal fuerte o vómitos que impiden consumir líquidos.

También es importante consultar si aparecen signos de deshidratación, como mareos, mucha sed, boca seca o disminución de la cantidad de orina. La atención médica es especialmente necesaria en bebés, adultos mayores, embarazadas o personas con defensas bajas.

Además, los especialistas aconsejan evitar la automedicación, sobre todo con antibióticos o medicamentos para cortar la diarrea sin evaluación médica, ya que no todas las infecciones estomacales tienen el mismo origen ni requieren el mismo tratamiento.

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