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¿Cuánto se puede ahorrar llevando almuerzo al trabajo en Lima?

Si bien los precios de los menús varían según el distrito en que vivas, preparar tu propio almuerzo siempre es una gran alternativa para aliviar el presupuesto mensual.

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Según el distrito donde esté ubicada la oficina y el tipo de menú elegido, el gasto mensual puede variar entre S/ 300 y S/ 550.
Según el distrito donde esté ubicada la oficina y el tipo de menú elegido, el gasto mensual puede variar entre S/ 300 y S/ 550. Foto: El Mueble

Almorzar fuera de casa durante la jornada laboral representa uno de los gastos más constantes para miles de trabajadores en Lima. Dependiendo del distrito donde se ubique la oficina y del tipo de menú elegido, el desembolso mensual puede oscilar entre S/ 300 y S/ 550, considerando una jornada de lunes a viernes.

Frente a ese escenario, cada vez más personas optan por preparar sus alimentos en casa y llevar un tupper al trabajo. Esta práctica, conocida como “meal prep”, no solo permite controlar mejor la alimentación, sino que también puede generar un ahorro de entre S/ 200 y S/ 250 al mes, lo que equivale a más de S/ 2.500 en un año.

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¿Cuánto cuesta almorzar en los principales distritos de Lima?

Los precios de los menús varían según la zona y el tipo de restaurante. En términos generales, la oferta se divide en tres categorías. Los menús económicos cuestan entre S/ 10 y S/ 12 e incluyen sopa, un segundo tradicional y refresco. Los ejecutivos estándar, con entrada, plato de fondo, bebida y un postre pequeño, fluctúan entre S/ 15 y S/ 25. En tanto, los menús premium o de franquicias parten desde S/ 28 y pueden superar los S/ 45.

Los distritos corporativos concentran los precios más elevados. En San Isidro y Miraflores, un menú ejecutivo suele costar entre S/ 18 y S/ 28, mientras que las alternativas de S/ 12 a S/ 14 generalmente se encuentran alejadas de las principales avenidas o en mercados. En Surco, los precios rondan entre S/ 16 y S/ 22 en zonas empresariales como El Polo o La Encalada, aunque en sectores como Surco Pueblo todavía es posible encontrar opciones desde S/ 12. En San Miguel, los menús tradicionales y platos rápidos suelen ubicarse entre S/ 14 y S/ 18.

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Los distritos con mayor actividad empresarial registran los precios más altos. En San Isidro y Miraflores, un menú ejecutivo suele costar entre S/ 18 y S/ 28.
Los distritos con mayor actividad empresarial registran los precios más altos. En San Isidro y Miraflores, un menú ejecutivo suele costar entre S/ 18 y S/ 28. Foto: Perú Info

El ahorro que representa llevar un tupper

Tomando como referencia un mes laboral de 20 días, comprar un menú ejecutivo de S/ 18 diarios implica un gasto mensual de aproximadamente S/ 360. En cambio, preparar los alimentos en casa tiene un costo estimado de S/ 6,50 por porción, lo que reduce el desembolso a cerca de S/ 130 al mes.

La diferencia entre ambas alternativas asciende a S/ 230 mensuales. En un año, ese monto supera los S/ 2.500, una cifra que puede destinarse al ahorro, inversiones o al pago de otros gastos del hogar.

¿Por qué preparar comida en casa resulta más económico?

El costo de un tupper preparado en casa se explica principalmente por el precio de los ingredientes. Comprando en mercados o supermercados mayoristas, una porción con carbohidratos, proteína y vegetales frescos puede mantenerse entre S/ 6 y S/ 7, muy por debajo del valor de un menú en un restaurante.

En contraste, el precio que paga un cliente en un establecimiento incluye otros costos, como el alquiler del local, el personal de atención y el margen de ganancia del negocio, factores que elevan el valor final del almuerzo, especialmente en zonas con alta concentración de oficinas.

El costo de un tupper preparado en casa depende, principalmente, del precio de los ingredientes.
El costo de un tupper preparado en casa depende, principalmente, del precio de los ingredientes. Foto: Perú Delicias

Los gastos que también deben considerarse

Aunque el “meal prep” puede representar un ahorro importante, existen algunos costos adicionales que conviene tener presentes. Uno de ellos es el tiempo destinado a cocinar. Para reducir ese impacto, muchas personas recurren al “batch cooking”, que consiste en preparar las comidas de varios días en una sola sesión, generalmente durante el fin de semana.

También debe contemplarse un ligero incremento en el consumo de gas y agua, además de la compra inicial de recipientes herméticos y una lonchera térmica. Un juego de tuppers de vidrio y una lonchera puede costar entre S/ 50 y S/ 80, aunque esa inversión suele recuperarse rápidamente gracias al ahorro generado al dejar de comprar almuerzo todos los días.

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