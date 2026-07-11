Sismo de magnitud 4.3 sacudió Lima: Fuerte temblor asustó a peruanos en los últimos minutos del viernes 10 de julio

Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 4,3 sacudió Lima la noche del 10 de julio de 2026 a las 23:42, según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento telúrico, cuya profundidad alcanzó los 60 kilómetros, tuvo su epicentro a 22 kilómetros al suroeste de Lurín, en la provincia de Lima. La intensidad registrada fue de IV en la escala de Mercalli en ese distrito, lo que generó que el temblor fuera percibido con claridad por los habitantes de diversas zonas de la capital.

El sismo se produjo cuando muchas personas ya se encontraban en sus domicilios, lo que contribuyó a que la percepción del movimiento fuera mayor en viviendas y edificios residenciales. En redes sociales, los limeños compartieron relatos sobre la duración del temblor, que aunque breve, provocó preocupación y motivó a las familias a buscar información oficial sobre la magnitud y epicentro.

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Las autoridades reportaron que, pese a la intensidad del sismo, no se registraron daños materiales ni víctimas. La rápida actuación de los organismos de emergencia y la difusión de mensajes preventivos permitieron mantener la calma, evitando episodios de pánico entre la población. El monitoreo sísmico continúa activo en la capital y en todo el territorio nacional ante la posibilidad de réplicas o nuevos eventos.

Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Susto cerca a la medianoche

Las reacciones se multiplicaron en redes sociales pocos minutos después del movimiento. “Danm, esta vez sí que fue fuerte el temblor. Casi me da un infarto. Por suerte, toda mi familia está bien”, escribió un usuario, mientras otro resumió la sensación general con una frase breve: “Se sintió fuerte el #temblor en #Lima”.

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Además del impacto emocional, varios mensajes se enfocaron en la percepción de la magnitud y en el funcionamiento —o la ausencia— de sistemas de alerta. “Que fuerte #Temblor y encima epicentro en Lima 😭. Y la alarma de Sismate? Hasta cuándo? Solo fue de 4.3 y se sintió horrible. Que Dios nos proteja”, publicó otra persona. En la misma línea, un comentario ironizó: “Google nos terminará salvando antes que esa app del Estado que siempre está en ‘desarollo’, ‘prueba’, ‘marcha blanca’, ‘ya sale ya’...”.

Personal del Metro de Lima instruye a pasajeros sobre el protocolo sísmico dentro de un vagón detenido, donde se visualizan señales de emergencia y rutas de evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros usuarios describieron detalles del momento del sismo: “Un remezón fuerte que se sintió más que 4.3. Lo que hizo ponerme alerta fue el fuerte ruido que se sintió antes”, señalaron. También aparecieron publicaciones con temor explícito: “Después de lo de Venezuela le tengo TERROR a los temblores”.

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Junto con los testimonios, circularon interpretaciones y reflexiones sobre el riesgo sísmico. “Este sismo nos recuerda que después de más de 200 años de silencio sísmico y por nuestra ubicación privilegiada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, no estamos libres a uno de gran magnitud. Debemos estar preparados”, escribió otro usuario, en un mensaje que se compartió con énfasis en la prevención.

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El epicentro del sismo en Lima

De acuerdo con el reporte técnico, el epicentro del sismo estuvo localizado en las coordenadas -12,42 de latitud y -77,01 de longitud, a una profundidad de 60 kilómetros. Esta ubicación corresponde a una zona costera frente a Lurín, al sur de la ciudad, región que históricamente ha presentado actividad sísmica moderada debido a la interacción de las placas tectónicas en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

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La profundidad del evento contribuyó a que el movimiento fuera percibido en un radio amplio, alcanzando distintos distritos de Lima Metropolitana. Los especialistas explican que los sismos que se producen a profundidades intermedias, como el ocurrido el 10 de julio, suelen sentirse con intensidad en la superficie, aunque disminuyen su capacidad destructiva en comparación con eventos más superficiales.

El Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo permanente sobre la actividad sísmica en Lima y el resto del país. El organismo actualiza sus reportes en tiempo real y emite recomendaciones a la ciudadanía para actuar de forma segura ante cualquier eventualidad. Las autoridades recuerdan que el Perú es uno de los países de mayor sismicidad en América Latina, por lo que la prevención y preparación permanente son esenciales.

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Una sala de monitoreo sísmico moderna en Perú muestra a operadores del IGP supervisando pantallas con mapas sísmicos y gráficos de actividad telúrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas de prevención ante un sismo

Tras el sismo, la reacción de los limeños fue inmediata. Muchas personas salieron brevemente de sus hogares para verificar el estado de sus viviendas y comunicarse con familiares. A través de las redes sociales se multiplicaron los mensajes solicitando información oficial, lo que llevó a las entidades de emergencia a reforzar la difusión de datos verificables y evitar la circulación de rumores.

La intensidad IV en Lurín indica que el temblor fue sentido de manera moderada por la población, con movimiento de objetos colgantes y vibración de ventanas, sin daños estructurales. En otros distritos de Lima, la percepción del sismo fue menor, aunque suficiente para generar alerta en edificios altos y conjuntos residenciales.

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Las autoridades insistieron en la importancia de mantener vigente una cultura de prevención frente a los sismos. Se recomienda identificar zonas seguras dentro de los hogares, participar en simulacros comunitarios y contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil y documentos esenciales. El conocimiento de rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares es fundamental para una respuesta efectiva ante movimientos telúricos de mayor magnitud.

Vigilancia permanente y mensaje a la ciudadanía

El Instituto Geofísico del Perú reiteró que el monitoreo de la actividad sísmica continuará de manera ininterrumpida en la capital y en todo el territorio nacional. Hasta el cierre de este reporte, no se ha informado sobre daños en infraestructuras ni la necesidad de activar refugios temporales.

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Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y seguir únicamente la información que provenga de fuentes oficiales. Ante la posibilidad de réplicas, se recomienda revisar el estado de las viviendas, evitar el uso de ascensores y mantener despejadas las rutas de escape.

El sismo del 10 de julio sirve como recordatorio para reforzar la cultura de prevención y la preparación ante emergencias en una ciudad que, por su historia y geografía, convive permanentemente con el riesgo sísmico. La vigilancia constante y la educación ciudadana seguirán siendo las principales herramientas para enfrentar con éxito futuros eventos telúricos en Lima.

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