Sismo en Lima de 4.3 grados: Hernando Tavera pide tomar en serio la preparación, los protocolos y la mochila de emergencia

Un sismo de magnitud 4,3 se registró en el distrito de Lurín durante la noche, generando preocupación en la población de Lima Metropolitana. El director del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó en un enlace telefónico con RPP Noticias que el movimiento telúrico tuvo su epicentro por debajo de Lima y no superó un remezón superficial. Durante la entrevista, el especialista enfatizó la necesidad de estar listos para eventos similares y recomendó identificar zonas seguras, preparar una mochila de emergencia y respetar los protocolos de salud ante sismos.
El análisis de Hernando Tavera tras el movimiento en Lima
Hernando Tavera, responsable del IGP, brindó detalles técnicos sobre el sismo que sacudió Lurín y se sintió en diversos sectores de la capital peruana. Según el informe compartido en RPP Noticias, el evento sísmico ocurrió bajo la corteza urbana de Lima, lo que explica que la percepción haya sido leve y no haya causado daños estructurales significativos.
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El director del IGP señaló: “El sismo ha pasado por debajo de Lima Metropolitana y no pasó de un remezón”, frase que permitió llevar tranquilidad a la ciudadanía. No obstante, insistió en que la actividad sísmica es constante en la región y que la preparación resulta indispensable. La localización del epicentro en una zona densamente poblada refuerza la urgencia de adoptar medidas preventivas.
Recomendaciones clave para la ciudadanía
Durante la conversación, Tavera orientó a la población sobre cómo actuar antes, durante y después de un sismo. Subrayó la importancia de identificar previamente las zonas seguras en cada vivienda, centro laboral o espacio público. “Toda familia debe saber cuáles son sus rutas de evacuación y los lugares donde resguardarse ante un movimiento sísmico”, manifestó el titular del IGP.
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Además, recomendó mantener siempre una mochila de emergencia a la mano, equipada con agua, alimentos no perecibles, una linterna, radio, baterías, documentos importantes y un botiquín básico. Esta mochila puede ser vital en caso de cortes de energía o la necesidad de abandonar el domicilio tras un evento mayor.
El funcionario también recordó la importancia de respetar los protocolos de salud, sobre todo en contextos de aglomeraciones posteriores a un sismo. El cumplimiento de las normas sanitarias permite evitar accidentes y facilita la labor de los equipos de socorro.
Características del sismo en Lurín y respuesta institucional
El movimiento telúrico detectado por el IGP tuvo una magnitud de 4,3 y su epicentro se ubicó en el distrito de Lurín, al sur de Lima. Según el reporte oficial, la profundidad y localización del evento contribuyeron a que no se generaran daños materiales ni víctimas.
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Hernando Tavera destacó que la capital peruana se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y que episodios de este tipo pueden repetirse. “Estos fenómenos deben asumirse como una llamada de atención para reforzar nuestros hábitos de prevención”, indicó el directivo.
La institución mantiene su sistema de monitoreo activo y actualiza constantemente a la ciudadanía a través de canales oficiales. El IGP exhortó a la población a seguir únicamente la información de fuentes acreditadas para evitar rumores o alarmas injustificadas.
La importancia de la cultura de prevención en Lima Metropolitana
Lima Metropolitana alberga a millones de habitantes en un área considerada de riesgo sísmico elevado. La recurrencia de movimientos telúricos de baja y moderada intensidad subraya la necesidad de fortalecer la cultura de prevención en la ciudadanía.
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Hernando Tavera insistió en que la preparación no debe limitarse a los momentos posteriores a un sismo, sino formar parte de la rutina cotidiana. Recomendó organizar simulacros familiares y comunitarios, así como informarse acerca de los planes de contingencia de las autoridades locales.
El especialista remarcó que la experiencia de Lurín demuestra que la rapidez de respuesta y la serenidad pueden marcar la diferencia ante una emergencia real. La coordinación entre vecinos, la identificación clara de puntos de encuentro y la familiarización con los procedimientos de evacuación son elementos clave para reducir riesgos.
El compromiso institucional ante futuros eventos
El Instituto Geofísico del Perú reiteró su compromiso de informar con precisión sobre cualquier actividad sísmica relevante en el país. Hernando Tavera recordó que el monitoreo permanente y la divulgación de datos confiables son esenciales para la toma de decisiones tanto a nivel individual como colectivo.
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La institución puso a disposición de la ciudadanía sus plataformas digitales, donde se publican boletines, mapas de riesgo y guías de autoprotección. El acceso a información verificada permite evitar el pánico y facilita la adopción de medidas adecuadas en situaciones de emergencia.
La reciente experiencia en Lurín refuerza el llamado a la responsabilidad compartida entre autoridades y población. La preparación y la educación continua constituyen la mejor defensa ante la amenaza sísmica en la capital peruana.
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