Perú

Sismo en Lima de 4.3 grados: Hernando Tavera pide tomar en serio la preparación, los protocolos y la mochila de emergencia

La autoridad científica remarcó que la capital se ubica en una zona de riesgo y recomendó a los habitantes incorporar hábitos preventivos ante la recurrencia de movimientos telúricos

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Radar peruano para lluvias
Hernando Tavera, presidente del IGP, con el radar peruano para lluvias - IGP

Un sismo de magnitud 4,3 se registró en el distrito de Lurín durante la noche, generando preocupación en la población de Lima Metropolitana. El director del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó en un enlace telefónico con RPP Noticias que el movimiento telúrico tuvo su epicentro por debajo de Lima y no superó un remezón superficial. Durante la entrevista, el especialista enfatizó la necesidad de estar listos para eventos similares y recomendó identificar zonas seguras, preparar una mochila de emergencia y respetar los protocolos de salud ante sismos.

El análisis de Hernando Tavera tras el movimiento en Lima

Hernando Tavera, responsable del IGP, brindó detalles técnicos sobre el sismo que sacudió Lurín y se sintió en diversos sectores de la capital peruana. Según el informe compartido en RPP Noticias, el evento sísmico ocurrió bajo la corteza urbana de Lima, lo que explica que la percepción haya sido leve y no haya causado daños estructurales significativos.

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El director del IGP señaló: “El sismo ha pasado por debajo de Lima Metropolitana y no pasó de un remezón”, frase que permitió llevar tranquilidad a la ciudadanía. No obstante, insistió en que la actividad sísmica es constante en la región y que la preparación resulta indispensable. La localización del epicentro en una zona densamente poblada refuerza la urgencia de adoptar medidas preventivas.

El presidente del IGP, Hernando Tavera, señala que los recientes sismos en distintas regiones responden a la colisión de la placa de Nazca con la Sudamericana.
El presidente del IGP, Hernando Tavera, señala que los recientes sismos en distintas regiones responden a la colisión de la placa de Nazca con la Sudamericana.

Recomendaciones clave para la ciudadanía

Durante la conversación, Tavera orientó a la población sobre cómo actuar antes, durante y después de un sismo. Subrayó la importancia de identificar previamente las zonas seguras en cada vivienda, centro laboral o espacio público. “Toda familia debe saber cuáles son sus rutas de evacuación y los lugares donde resguardarse ante un movimiento sísmico”, manifestó el titular del IGP.

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Además, recomendó mantener siempre una mochila de emergencia a la mano, equipada con agua, alimentos no perecibles, una linterna, radio, baterías, documentos importantes y un botiquín básico. Esta mochila puede ser vital en caso de cortes de energía o la necesidad de abandonar el domicilio tras un evento mayor.

El funcionario también recordó la importancia de respetar los protocolos de salud, sobre todo en contextos de aglomeraciones posteriores a un sismo. El cumplimiento de las normas sanitarias permite evitar accidentes y facilita la labor de los equipos de socorro.

Una mochila roja con el logo del MINSA, botellas de agua, una linterna, una radio, pilas, mascarillas, geles desinfectantes, alimentos, medicinas, un pasaporte y llaves sobre una mesa de madera.
Un completo kit de emergencia sobre una mesa de madera muestra los elementos esenciales para la preparación ante desastres en un hogar peruano, con respaldo del MINSA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características del sismo en Lurín y respuesta institucional

El movimiento telúrico detectado por el IGP tuvo una magnitud de 4,3 y su epicentro se ubicó en el distrito de Lurín, al sur de Lima. Según el reporte oficial, la profundidad y localización del evento contribuyeron a que no se generaran daños materiales ni víctimas.

Mapa de Perú con dos puntos rojos sobre Lima y Junín. Incluye el logo del Instituto Geofísico del Perú y la fecha 9 de julio de 2025.
El Instituto Geofísico del Perú presenta un mapa de Sudamérica que señala con puntos rojos las ciudades de Lima y Junín en Perú, con fecha del 9 de julio de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hernando Tavera destacó que la capital peruana se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y que episodios de este tipo pueden repetirse. “Estos fenómenos deben asumirse como una llamada de atención para reforzar nuestros hábitos de prevención”, indicó el directivo.

La institución mantiene su sistema de monitoreo activo y actualiza constantemente a la ciudadanía a través de canales oficiales. El IGP exhortó a la población a seguir únicamente la información de fuentes acreditadas para evitar rumores o alarmas injustificadas.

Un cartel digital muestra Alerta Sísmica con el logo del IGP. Tres personas de espaldas consultan sus teléfonos en una calle con edificios y vehículos.
Un cartel digital en una ciudad peruana muestra una alerta sísmica del IGP mientras tres personas consultan sus teléfonos y llevan mochilas de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la cultura de prevención en Lima Metropolitana

Lima Metropolitana alberga a millones de habitantes en un área considerada de riesgo sísmico elevado. La recurrencia de movimientos telúricos de baja y moderada intensidad subraya la necesidad de fortalecer la cultura de prevención en la ciudadanía.

Hernando Tavera insistió en que la preparación no debe limitarse a los momentos posteriores a un sismo, sino formar parte de la rutina cotidiana. Recomendó organizar simulacros familiares y comunitarios, así como informarse acerca de los planes de contingencia de las autoridades locales.

El especialista remarcó que la experiencia de Lurín demuestra que la rapidez de respuesta y la serenidad pueden marcar la diferencia ante una emergencia real. La coordinación entre vecinos, la identificación clara de puntos de encuentro y la familiarización con los procedimientos de evacuación son elementos clave para reducir riesgos.

Sala de monitoreo sísmico con tres operadores frente a múltiples pantallas que muestran mapas sísmicos de Perú y gráficos de ondas, y el logo del IGP.
Una sala de monitoreo sísmico moderna en Perú muestra a operadores del IGP supervisando pantallas con mapas sísmicos y gráficos de actividad telúrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El compromiso institucional ante futuros eventos

El Instituto Geofísico del Perú reiteró su compromiso de informar con precisión sobre cualquier actividad sísmica relevante en el país. Hernando Tavera recordó que el monitoreo permanente y la divulgación de datos confiables son esenciales para la toma de decisiones tanto a nivel individual como colectivo.

La institución puso a disposición de la ciudadanía sus plataformas digitales, donde se publican boletines, mapas de riesgo y guías de autoprotección. El acceso a información verificada permite evitar el pánico y facilita la adopción de medidas adecuadas en situaciones de emergencia.

Un sistema de alerta sísmica del IGP con altavoces en un poste, frente a edificios costeros y el mar bajo un cielo nublado.
Un sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en una ciudad costera subraya los esfuerzos del país en la prevención y respuesta ante eventos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente experiencia en Lurín refuerza el llamado a la responsabilidad compartida entre autoridades y población. La preparación y la educación continua constituyen la mejor defensa ante la amenaza sísmica en la capital peruana.

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