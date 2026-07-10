Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 10 de julio de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó la ocurrencia de dos movimientos sísmicos en distintas regiones del país durante las primeras horas del 9 de julio. El primer evento, de magnitud 3.4, se localizó a 19 kilómetros al sur de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto, a una profundidad de 30 kilómetros.
Momentos antes, el organismo había informado sobre un sismo de magnitud 4.5 con epicentro a 44 kilómetros al noreste de Satipo, en Junín, también a una profundidad de 30 kilómetros. El IGP precisó que la intensidad en Satipo alcanzó el nivel IV, mientras que en Moquegua fue de nivel II.
Cómo identificar zonas seguras en el hogar y el trabajo
La identificación de zonas seguras es una de las acciones preventivas más efectivas. Estas áreas suelen estar ubicadas junto a columnas estructurales, bajo mesas sólidas o en espacios alejados de ventanas y objetos que puedan desplomarse. En los centros de trabajo, se recomienda señalizar rutas de evacuación, capacitar al personal en procedimientos de emergencia y realizar inspecciones periódicas para detectar posibles riesgos estructurales.
Importancia de los simulacros de evacuación
Los simulacros de evacuación permiten a la población ensayar la respuesta ante emergencias y mejorar la coordinación en situaciones reales. Estos ejercicios ayudan a familiarizarse con las rutas de escape, reconocer zonas seguras y corregir fallas en la organización o las instalaciones. La participación activa de todos los miembros de la comunidad es clave para fortalecer la cultura de prevención y reducir el impacto de los desastres naturales.
Acciones recomendadas antes, durante y después de un sismo
El IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) difunden recomendaciones claras para minimizar riesgos y responder de manera segura ante un sismo. Entre las principales acciones sugeridas figuran:
- Identificar zonas seguras y estructuras firmes en el hogar, escuela o centro de trabajo.
- Preparar una mochila de emergencia accesible y revisarla periódicamente.
- Participar de los simulacros organizados por las autoridades.
- Educar a todos los miembros de la familia, especialmente a niños y adultos mayores.
- Contratar asesoría técnica para reforzar viviendas, en especial en zonas de autoconstrucción.
Durante un sismo, las autoridades aconsejan mantener la calma, proteger la cabeza con los brazos, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y buscar refugio en zonas seguras previamente identificadas. También recomiendan evitar el uso de ascensores y no saturar las líneas telefónicas, optando por mensajes de texto para comunicarse.
Después del movimiento sísmico, se debe revisar si hay fugas de gas, auxiliar a personas heridas, mantenerse atento ante posibles réplicas y reportar daños estructurales a las autoridades.
La mochila de emergencia: elemento clave para la supervivencia
Uno de los pilares de la autoprotección es la preparación de una mochila de emergencia. Esta debe estar lista en un lugar visible y de fácil acceso, preferentemente junto a la puerta principal de la vivienda. La mochila no debe superar el 25% del peso corporal de quien la transporta, facilitando una evacuación ágil.
Contenido sugerido por el Ministerio de Salud:
- Agua potable para al menos tres días
- Alimentos no perecederos (latas, barras de cereal, chocolates, frutos secos)
- Linterna y radio portátil con pilas de repuesto
- Botiquín de primeros auxilios
- Documentos personales y dinero en efectivo
- Ropa de abrigo, manta ligera y calzado resistente
- Mascarillas, gel antibacterial y toallas de higiene
- Silbato o pito para alertar en caso de quedar atrapado
- Artículos para bebés, uso femenino o adultos mayores, según corresponda
- Comida y accesorios para mascotas (si corresponde)
Las autoridades recomiendan revisar la mochila cada seis meses para asegurar que los alimentos, el agua y los medicamentos no hayan caducado, y que los dispositivos eléctricos funcionen correctamente.
Importancia de los simulacros y cultura de prevención
La participación en simulacros nacionales es fundamental para fortalecer la cultura de prevención. Según el IGP, estos ejercicios permiten:
- Conocer y practicar las rutas de evacuación y zonas seguras
- Identificar posibles riesgos en viviendas y centros de trabajo
- Coordinar acciones con familiares, vecinos y compañeros
- Reducir el tiempo de respuesta ante un evento real
- Corregir errores y actualizar el plan familiar de emergencia
Los simulacros también ofrecen la oportunidad de evaluar la funcionalidad de la mochila de emergencia y la preparación de todos los miembros del hogar.
Recomendaciones adicionales y teléfonos útiles
Los especialistas recomiendan no utilizar ascensores durante un sismo, ya que existe riesgo de desprendimiento y atrapamiento. Además, se aconseja mantener la calma y prestar especial atención a menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
Teléfonos de emergencia en Perú:
- Línea de emergencia nacional: 105
- Policía Nacional: 105
- Bomberos: 116
- Policía de Carreteras: 110
- Defensa Civil: 115
- Infosalud: 113
- Cruz Roja: 01 266 0481
- Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU): 106
Los datos oficiales y las recomendaciones difundidas por el IGP y el INDECI validan la necesidad de una actitud preventiva y la preparación familiar para afrontar cualquier evento sísmico.
Cómo preparar un kit de emergencia
Contar con un kit de emergencia es una de las recomendaciones principales de las instituciones de gestión de riesgos. El kit debe incluir agua embotellada, alimentos no perecibles, radio portátil, linterna, pilas, mantas, medicamentos de uso frecuente, documentos personales y dinero en efectivo. Además, se sugiere añadir mascarillas, alcohol en gel y artículos de higiene. El kit debe ubicarse en un sitio accesible y revisarse periódicamente para garantizar que sus componentes estén en condiciones óptimas y no hayan vencido.
Recomendaciones para proteger a niños y personas mayores
La protección de niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad requiere atención específica. Se aconseja que los adultos enseñen a los menores cómo actuar en caso de sismo, mediante simulacros familiares y conversaciones claras sobre la importancia de mantener la calma. Al momento del movimiento, es fundamental guiar y acompañar a quienes tengan movilidad reducida o requieran asistencia, asegurando su traslado a zonas seguras y evitando situaciones de pánico.
Qué acciones tomar después de un sismo
Una vez finalizado el sismo, lo primero es verificar el estado de las personas y brindar ayuda a quienes lo necesiten. Se debe revisar la vivienda o el edificio para detectar daños estructurales, fugas de gas o cortocircuitos eléctricos, y cortar los suministros si se considera necesario. Se aconseja mantenerse informado a través de la radio o medios oficiales, y no regresar a las edificaciones hasta recibir autorización. Es importante reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades competentes.