Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del viernes 10 de julio de 2026

Un kit de emergencia sísmica para Perú se expone junto a un mapa que señala las zonas de riesgo del país, con los logos del IGP y el INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó la ocurrencia de dos movimientos sísmicos en distintas regiones del país durante las primeras horas del 9 de julio. El primer evento, de magnitud 3.4, se localizó a 19 kilómetros al sur de Moquegua, en la provincia de Mariscal Nieto, a una profundidad de 30 kilómetros.

Momentos antes, el organismo había informado sobre un sismo de magnitud 4.5 con epicentro a 44 kilómetros al noreste de Satipo, en Junín, también a una profundidad de 30 kilómetros. El IGP precisó que la intensidad en Satipo alcanzó el nivel IV, mientras que en Moquegua fue de nivel II.