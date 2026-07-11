Kun Agüero elogió a Jefferson Farfán y destacó su faceta de ‘streamer’: “Lo hace bastante bien”

Kun Agüero elogió a Jefferson Farfán y destacó su faceta de ‘streamer’.

Kun Agüero se encuentra en Estados Unidos comentando sobre el Mundial 2026 para un medio internacional, y sus reacciones se vuelven virales en redes sociales. Hace unos años empezó con su nueva faceta como ‘streamer’, y se apoderó del mundo digital.

Fue uno de los invitados especiales en ‘Enfocados’ con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y protagonizaron una divertida entrevista. El exseleccionado argentino tuvo acercamiento con la prensa peruana en suelo estadounidense y habló de la ‘Foquita’.

Agüero llenó de elogios al ‘10 de la calle’ por sus logros como futbolista y destacó su salto como conductor de podcast.

“La pasé muy bien. Las dos cosas se le dan muy bien. Como jugador, ya sabemos todos que fue un grande; lo ha hecho muy bien en los clubes en los que estuvo. Ha hecho muchos goles y también para Perú. Como jugador, no hay discusión. Y como conductor y periodista también lo hace bastante bien, es muy gracioso, bromista, es muy parecido a lo que hago yo, así que nos entendimos muy bien”, apuntó el exjugador en conversación con ‘Así es el fútbol’.

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El exjugador elogió a la 'Foquita' como jugador y streamer. (Así es el fútbol)

Kun Agüero bromeó con el apodo de la ‘Foquita’ Farfán

La reciente participación de Jefferson Farfán como invitado en el podcast de Sergio ‘Kun’ Agüero dejó uno de los momentos más comentados en redes sociales. El intercambio entre ambos exfutbolistas se centró en el origen del apodo ‘La Foquita’, generando risas tanto en el estudio como entre los seguidores del programa.

Durante la charla, Agüero no dudó en preguntar directamente: “¿Por qué te dicen la ‘Foca’?”, lo que llevó a Farfán a explicar que el sobrenombre tiene raíces familiares. Según relató el exdelantero de Alianza Lima, “por un tío, a mí me decían la ‘Foquita’; lo abreviaron. A él decían la ‘Foca’ porque hacía goles, y yo salí; ahí me pusieron la ‘Foquita’”.

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La respuesta sorprendió al exjugador argentino, quien confesó que existían otras teorías en torno al apodo. Agüero comentó que había escuchado versiones que lo relacionaban con la falta de aire o incluso con “una buena matraca”. Estas ocurrencias desataron carcajadas entre ambos, haciendo que el episodio rápidamente ganara popularidad en internet.

El propio Farfán no pudo contener la risa ante los comentarios de su colega, y el segmento se viralizó por la espontaneidad y el buen humor que mostraron las dos figuras del fútbol sudamericano. El cierre del intercambio llegó cuando Agüero compartió también el origen de su apodo, revelando que “a mí me dicen el ‘Kun’ por un dibujo animado”.

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El exjugador argentino tuvo al exdelantero de Alianza Lima como invitado en su podcast. (Slakun TV)

El presente del Kun Agüero tras retirarse del fútbol

El presente de Sergio ‘Kun’ Agüero muestra una faceta completamente distinta a la que exhibió durante su trayectoria como futbolista. Tras su retiro en 2021 debido a un inconveniente cardíaco, el exdelantero argentino se volcó a nuevos proyectos lejos de las canchas.

Actualmente, Agüero dedica su tiempo principalmente al streaming de contenidos, donde interactúa con una audiencia global a través de plataformas digitales. Su presencia como creador de contenidos lo ha posicionado como una figura popular en el mundo virtual, generando espacios de entretenimiento y conversación junto a otros exjugadores y celebridades.