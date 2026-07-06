Perú

Julio Velarde seguirá al mando del BCR: Keiko Fujimori anuncia su continuidad por cinco años más

La presidenta electa reveló que, tras una reunión privada con el economista, él aceptó de inmediato la invitación para permanecer en su cargo durante un nuevo periodo

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Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, acepta el pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori para liderar la institución por un nuevo período. Una noticia que fue celebrada como una señal de estabilidad para la economía peruana. |Canal N

Julio Velarde continuará al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por cinco años más, luego del pronunciamiento realizado tras una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori. Durante una breve conferencia de prensa, Fujimori confirmó que acudió personalmente a la institución para expresarle su intención de que el economista permanezca en el cargo, en medio de un contexto marcado por las expectativas sobre la economía nacional, la inflación y las medidas que deberá adoptar el próximo gobierno ante el posible impacto del fenómeno de El Niño.

La lideresa de Fuerza Popular destacó que tuvo una presentación privada sobre las cifras macroeconómicas y las perspectivas para los próximos meses, tras la proclamación y la entrega de credenciales virtuales. En ese marco, sostuvo que el país atraviesa una etapa en la que resulta clave preservar la estabilidad monetaria y el control de la inflación, dos variables que han sido históricamente asociadas a la gestión de Velarde. Además, remarcó que, dentro del nuevo sistema bicameral, la Presidencia de la República propondrá a los integrantes del directorio del BCR, incluido quien asuma la conducción de la entidad.

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Por su parte, Julio Velarde respondió de manera inmediata al pedido y agradeció públicamente la invitación. “Me siento honrado por el pedido que me ha hecho”, expresó ante los medios, tras felicitar a Fujimori por su elección. El presidente del BCR añadió que, en otras circunstancias, tal vez no habría aceptado, pero que en esta ocasión lo haría “con el mayor gusto”.

Noticia en desarrollo.

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