Critican a Magaly Medina por difundir video controvertido que representa a Jefferson Farfán como esclavo

La conductora recibió acusaciones de racismo y clasismo tras compartir una imagen generada con inteligencia artificial, donde aparece como dama de época y el exfutbolista como esclavo, en medio de su prolongado conflicto mediático. TikTok

La conductora de televisión Magaly Medina se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras compartir en sus redes sociales una publicación que ha sido calificada de ofensiva por diversos usuarios.

En medio del continuo enfrentamiento mediático con el exfutbolista Jefferson Farfán, la conductora reposteó un video creado con inteligencia artificial por un usuario en TikTok, donde se la muestra caracterizada como una dama de época y a Farfán como un esclavo en el campo, usando la estética de una telenovela histórica. El video utiliza como fondo una de las declaraciones recientes de Medina, donde asegura que el exjugador “está obsesionado” con ella y que esa sería la razón de sus ataques.

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La presentadora no solo compartió el material, sino que añadió la frase: “Amo el ingenio popular”, lo que amplificó las reacciones en redes sociales. Si bien Magaly Medina no generó la imagen ni el video, su decisión de difundirlo fue suficiente para desatar una ola de críticas, especialmente en Twitter, donde numerosos usuarios la acusaron de racismo y clasismo. Algunos comentarios, como el de la usuaria @vanna42, señalaron que Magaly una “tremenda clasista asolapada, doble rasero, eso sí festeja”. Otros, como @Juan240, se preguntaron si la publicación “califica para otra demanda por racismo”.

En la publicación original, Medina aparece con un vestido de época en medio de un campo de caña de azúcar, mientras que Farfán es representado como un trabajador esclavizado, aludiendo de forma irónica al conflicto legal y personal que ambos mantienen desde hace meses. El video está firmado por el usuario de TikTok @lavozfiume4 y lleva el título “Eli da Silva, Magaly vs. Farfán, ni el agua del pozo los calma”, haciendo referencia a una supuesta telenovela protagonizada por ambos.

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Magaly Medina hace inesperada publicación contra Jefferson Farfán y genera fuertes críticas.

Reacciones de los usuarios

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios expresaron que la conductora “se pasó al publicar esa foto”, mientras que otros ironizaron sobre la caracterización de Medina como una mujer de la aristocracia limeña. Comentarios como “Magaly se alucina rubia pitucaza” reflejan la mezcla de humor y crítica que predominó en la conversación digital. Otros, advirtieron que “Magaly va a acabar mal”, con esa publicación.

Sin embargo, también surgieron voces que defendieron a la conductora, señalando que ella no fue la creadora del video sino solo la reposteó. @Clariluhr, por ejemplo, indicó: “Ella no hizo el post”. Otro usuario, @RenzoSkunk, minimizó la controversia al afirmar que “la IA hace magia”, restando responsabilidad a Medina por el contenido del material difundido. Este sector sostuvo que la figura pública únicamente compartió una creación ajena y que las críticas deberían dirigirse a la fuente original.

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El episodio reaviva el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación de contenidos virales y los límites de la responsabilidad en la difusión de imágenes o videos que pueden ser interpretados como ofensivos o discriminatorios. Aunque Medina no generó el video, los usuarios no dudaron en señalarla por publicarlo en sus redes y amplificar su difusión debido al alcance que tiene.

En el trasfondo de esta controversia se encuentra el enfrentamiento judicial y mediático entre Magaly Medina y Jefferson Farfán, que ha escalado en los últimos meses con demandas, declaraciones cruzadas y una alta exposición en los medios. L

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Por el momento, Magaly Medina no ha emitido declaraciones adicionales sobre la controversia, limitándose a dejar en claro su aprecio por la creatividad de sus seguidores con la frase “Amo el ingenio popular”. El hecho, sin embargo, sigue generando reacciones y alimentando el debate sobre los límites del humor, la sátira y la responsabilidad en la era digital.

Magaly Medina y Jefferson Farfán, frente a frente, discuten sobre la controversia generada por los videos del servicio comunitario de la conductora de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)