Perú

Ratifican a Julio Velarde en el BCRP e IPE celebra: “Los últimos 20 años han sido buenos”

Julio Velarde tendrá un periodo más como presidente del BCRP, sumándole cinco años a los ya 20 que tiene de gestión. Ya se reunió con su décimo presidente en este periodo

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Julio Velarde, presidente del BCRP, 2025
Velarde ya estuvo frente al BCRP durante 20 años y se va por cinco más. - Crédito Captura de RPP

Luego de meses de incertidumbre, finalmente se definió al futuro de Julio Velarde frente al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El presidente se quedará por, al menos, cinco años más, durante el gobierno de Keiko Fujimori.

A pedido de la lideresa de Fuerza Popular, Velarde aceptó seguir presidiendo la entidad, y reveló que de haber sido otro el resultado electoral, tal vez no habría aceptado.

Para el Instituto Peruano de Economía (IPE), la ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva “es una excelente noticia porque es importante mantener fuerte e independiente a dicha entidad pública”, señaló el director de esta entidad, Diego Macera. “Es importante mantener un Banco Central fuerte, independiente y creo que, en cualquier métrica objetiva en la cual se puede evaluar, los últimos 20 años del BCR han sido buenos”, sostuvo en RPP.

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Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, acepta el pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori para liderar la institución por un nuevo período. Una noticia que fue celebrada como una señal de estabilidad para la economía peruana. |Canal N

Rol del BCRP

“Hemos tenido la inflación más baja entre países comparables y la mayor estabilidad de tipo de cambio, hemos acumulado reservas por montos importantes, con una gestión en favor de la estabilidad de la moneda y de preservar el valor del sol, lo cual ha sido sobresaliente”, agregó Macera, quien también es miembro del Directorio del BCRP desde 2021.

Asimismo, en economista resaltó que la ratificación de Julio Velarde al frente del BCR es una excelente noticia para el país, luego que la presidenta electa, Keiko Fujimori, le haya propuesto quedarse un periodo más.

“La señora Fujimori ya había dicho en las últimas semanas que, de ser elegida presidenta, mantendría a Julio Velarde. Entonces, lo más interesante de los últimos días ha sido que el señor Velarde ha aceptado mantenerse por un periodo más”, indicó.

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Peru's President-elect Keiko Fujimori, next to the head of Peru's Central Bank, Julio Velarde, speaks during a press conference in Lima, Peru, July 6, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's President-elect Keiko Fujimori, next to the head of Peru's Central Bank, Julio Velarde, speaks during a press conference in Lima, Peru, July 6, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Recordemos que Julio Velarde está en el BCR desde el 2006, cuando fue propuesto por el entonces presidente Alan García, con lo cual este sería su quinto periodo, considerando que ya lleva 20 años al frente de la institución, marcando el periodo de mayor estabilidad monetaria que hemos tenido en el Perú, a pesar de que los últimos 10 años hubo una fuerte volatilidad política, con ocho presidentes de la República”, añadió.

El impacto en la moneda

El director del IPE consideró que, por el lado de los ciudadanos, la ratificación del señor Velarde debe entenderse tomando en cuenta la labor principal del Banco Central de Reserva, que es mantener el valor de la moneda peruana (el sol).

“Cuando el BCR no está cumpliendo bien su función y se presta a intereses políticos o de otro tipo, lo que termina pasando es que la moneda para la que trabajamos, el sol, va a valer cada vez menos y eso genera problemas”, dijo.

BCR - Julio Velarde
BCR - Julio Velarde

Diego Macera, quien también es miembro del directorio del Banco Central de Reserva, refirió que la última encuesta de expectativas empresariales, publicada la semana pasada por el BCR, ilustraba una mejora importante de la confianza de los empresarios a partir de los resultados electorales de junio último.

“Hay buenas noticias porque cuando hay confianza eso significa que habrá inversión, trabajo e ingresos, por lo cual ya tenemos un impacto positivo y estamos un poco más optimistas por lo que viene en los siguientes meses”, manifestó.

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