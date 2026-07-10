Perú

BCRP va manteniendo la tasa de referencia en 4,25 % durante casi un año

El Banco Central de Reserva decidió seguir manteniendo la tasa de interés de referencia sin cambio, a puertas del nuevo gobierno de Keiko Fujimori

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El BCRP mantiene la tasa de referencia en 4,25 %, la cual afecta a las tasas de interés del sistema financiero. - Crédito Andina

El Banco Central de Reserva del Perú se mantendrá con Julio Velarde como su presidente para los próximos cinco años, tras que este aceptara el pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori.

Ahora, una de las primeras decisiones del BCRP justo empata con la sesión que se tiene cada primer jueves del mes de evaluar la tasa de interés de referencia.

Así, nuevamente, el Banco Central ha decidido mantenerla en 4,25 %, marcando ya once meses con esta cifra, y se va por el año si en agosto se sigue manteniendo. ¿Qué motiva esta decisión esta vez?

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Foto del BCRP con logo
El BCRP reporta la decisión sobre la tasa los primeros días de cada mes. - Crédito Andina/Andrés Valle

Las razones para la tasa

La tasa de referencia del BCRP se ha mantenido en 4,25 %. Como se sabe, en junio, la inflación mensual fue de 0,23 por ciento y la inflación sin alimentos y energía de 0,08 por ciento, ambas compatibles con el rango meta en términos anualizados. Esta fue una de las razones para la decisión del banco sobre la tasa.

“El resultado del mes se explicó principalmente por el aumento de los precios de algunos alimentos, en particular del pescado, afectado por oleajes anómalos. En términos interanuales, la inflación total aumentó de 3,9 por ciento en mayo a 4,0 por ciento en junio, en tanto que la inflación sin alimentos y energía se incrementó de 4,4 a 4,5 por ciento en el mismo periodo”, acotó.

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Sobre esto explicó que “este desvío respecto del rango meta responde principalmente al alza de los combustibles y a sus efectos indirectos sobre los costos de transporte en marzo y abril. Excluyendo el rubro de transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1,6 por ciento interanual, y se mantiene por debajo de 2 por ciento desde abril del año pasado”.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, acepta el pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori para liderar la institución por un nuevo período. Una noticia que fue celebrada como una señal de estabilidad para la economía peruana. |Canal N

Otra de las razones de mantener fue motivada por “las expectativas de inflación a doce meses se redujeron de 2,9 por ciento en mayo a 2,8 por ciento en junio, manteniéndose dentro del rango meta de inflación”.

“Los indicadores adelantados de la actividad económica a junio siguen mostrando un buen desempeño. En la encuesta del Banco Central, la mayoría de los indicadores de situación actual registró una mejora respecto al mes previo, mientras que los indicadores de expectativas mostraron un incremento significativo, ubicándose todos en el tramo optimista”, considera el BCRP.

Los riesgos

A pesar de que el BCRP proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2 por ciento en el horizonte de proyección (conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta), sí aclaran que “existe el riesgo de que un Fenómeno de El Niño de mayor intensidad y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación”.

Monedas de sol sobre dólares
Hay riesgos latentes para la inflación. - Crédito Inversión Simple

“Los riesgos globales se han moderado recientemente debido al alivio de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y la relativa normalización de los suministros en el mercado de hidrocarburos, lo que ha conducido a una corrección a la baja en los precios internacionales del petróleo”, consideran.

Sin embargo, sí se mantiene la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas. “En este entorno, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana”, afirma el BCRP, a pesar de todo.

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