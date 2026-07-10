BCRP va manteniendo la tasa de referencia en 4,25 % durante casi un año

El Banco Central de Reserva del Perú se mantendrá con Julio Velarde como su presidente para los próximos cinco años, tras que este aceptara el pedido de la presidenta electa Keiko Fujimori.
Ahora, una de las primeras decisiones del BCRP justo empata con la sesión que se tiene cada primer jueves del mes de evaluar la tasa de interés de referencia.
Así, nuevamente, el Banco Central ha decidido mantenerla en 4,25 %, marcando ya once meses con esta cifra, y se va por el año si en agosto se sigue manteniendo. ¿Qué motiva esta decisión esta vez?
PUBLICIDAD
Las razones para la tasa
La tasa de referencia del BCRP se ha mantenido en 4,25 %. Como se sabe, en junio, la inflación mensual fue de 0,23 por ciento y la inflación sin alimentos y energía de 0,08 por ciento, ambas compatibles con el rango meta en términos anualizados. Esta fue una de las razones para la decisión del banco sobre la tasa.
“El resultado del mes se explicó principalmente por el aumento de los precios de algunos alimentos, en particular del pescado, afectado por oleajes anómalos. En términos interanuales, la inflación total aumentó de 3,9 por ciento en mayo a 4,0 por ciento en junio, en tanto que la inflación sin alimentos y energía se incrementó de 4,4 a 4,5 por ciento en el mismo periodo”, acotó.
PUBLICIDAD
Sobre esto explicó que “este desvío respecto del rango meta responde principalmente al alza de los combustibles y a sus efectos indirectos sobre los costos de transporte en marzo y abril. Excluyendo el rubro de transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1,6 por ciento interanual, y se mantiene por debajo de 2 por ciento desde abril del año pasado”.
Otra de las razones de mantener fue motivada por “las expectativas de inflación a doce meses se redujeron de 2,9 por ciento en mayo a 2,8 por ciento en junio, manteniéndose dentro del rango meta de inflación”.
“Los indicadores adelantados de la actividad económica a junio siguen mostrando un buen desempeño. En la encuesta del Banco Central, la mayoría de los indicadores de situación actual registró una mejora respecto al mes previo, mientras que los indicadores de expectativas mostraron un incremento significativo, ubicándose todos en el tramo optimista”, considera el BCRP.
PUBLICIDAD
Los riesgos
A pesar de que el BCRP proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2 por ciento en el horizonte de proyección (conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta), sí aclaran que “existe el riesgo de que un Fenómeno de El Niño de mayor intensidad y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación”.
“Los riesgos globales se han moderado recientemente debido al alivio de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y la relativa normalización de los suministros en el mercado de hidrocarburos, lo que ha conducido a una corrección a la baja en los precios internacionales del petróleo”, consideran.
PUBLICIDAD
Sin embargo, sí se mantiene la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas. “En este entorno, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana”, afirma el BCRP, a pesar de todo.
Más Noticias
Persecución termina con miniván de delincuentes estrellada y sospechosos en fuga
Los cuatro implicados lograron escapar, aunque uno de ellos arrojó el celular robado antes de huir del lugar
María Reiche en el Muro de Berlín: un homenaje peruano lleva el patrimonio de Nazca al arte urbano
La imagen de la investigadora de las Líneas de Nazca será plasmada por el artista peruano Eric Cárdenas en el Muro de Berlín, en una obra que busca proyectar la memoria y el patrimonio cultural más allá de fronteras
Precio del dólar en caída en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 10 de julio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
La Uchulú denuncia insultos y discriminación tras avanzar con el cambio de sexo en su DNI
La artista peruana compartió el impacto emocional que enfrenta por los ataques recibidos luego de iniciar el proceso judicial para modificar su identidad en documentos oficiales
Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización
Un panel de expertos independientes cuestionó el proceso contra el expresidente, advirtió violaciones a derechos y criticó la ausencia de garantías legales durante su arresto
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD