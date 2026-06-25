Perú

El emprendedor peruano: una fuerza imparable en la encrucijada digital

Somos una nación de comerciantes, de innovadores y, sobre todo, de una resiliencia a toda prueba

Guardar
Google icon
Composición de cuatro escenas: una creadora de contenido en laptop, una vendedora peruana mostrando textiles por video, una profesora virtual con headset y un asesor interactuando con cliente.
Composición de emprendedores peruanos, con una creadora de contenido, una profesora virtual, una vendedora y un asesor, que ilustra el dinamismo del trabajo independiente y los ingresos adicionales en la economía digital del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espíritu emprendedor en el Perú no es una tendencia, es el motor que define nuestra economía. Con más de 6 millones de micro y pequeñas empresas (mypes) activas, que representan el 99.7% del tejido empresarial y generan casi el 90% del empleo privado según cifras del INEI y PRODUCE, queda claro que hablar de emprendimiento es hablar del presente y futuro del país. Somos una nación de comerciantes, de innovadores y, sobre todo, de una resiliencia a toda prueba.

Sin embargo, para que esta fuerza arrolladora alcance su máximo potencial, es clave abordar un desafío estructural: la informalidad. Con frecuencia, esta condición no surge de una elección, sino como una respuesta a la complejidad de ciertos procesos y a un acceso limitado de oportunidades. Esto puede representar una barrera invisible que posterga el acceso al sistema financiero formal o la posibilidad de convertirse en proveedores de empresas más grandes.

PUBLICIDAD

Muchos emprendedores inician su camino con una libreta y un lapicero, gestionando sus ventas e inventario de manera manual. Este sistema, aunque funcional al principio, se convierte rápidamente en un cuello de botella. El tiempo que se invierte en cuadrar la caja o controlar el stock es tiempo que no se dedica a buscar nuevos clientes, negociar con proveedores o, simplemente, a pensar en la estrategia del negocio.

Es aquí donde debemos entender que la digitalización no es un lujo, sino el cimiento sobre el cual se construye la competitividad del negocio moderno. Desde nuestra experiencia, vemos a diario cómo la adopción de un sistema de ventas con facturación electrónica no solo ordena la operación, sino que le abre al emprendedor la puerta al crédito y a nuevos mercados. Es el primer paso para dejar de sobrevivir y empezar a competir en serio.

PUBLICIDAD

La tecnología hoy actúa como un gran catalizador. Herramientas como los sistemas de punto de venta en la nube permiten que una bodega, una peluquería o una pequeña tienda de ropa puedan emitir comprobantes electrónicos con la misma facilidad que una gran cadena, integrándose de manera fluida al sistema tributario.

Pero la oportunidad va más allá del cumplimiento. La verdadera revolución digital para el emprendedor está en los datos. Saber qué producto se vende más, a qué hora del día se concentra el mayor flujo de clientes o cuál es el ticket promedio, deja de ser una intuición para convertirse en información concreta para la toma de decisiones. Permite optimizar el inventario para no inmovilizar capital y lanzar promociones efectivas basadas en el comportamiento real del consumidor.

Es inspirador ver que, según cifras de PRODUCE, el 44.2% de las mypes formales son lideradas por mujeres, demostrando un liderazgo que impulsa la economía desde la base. Para ellas, y para todos los emprendedores, la adopción tecnológica es un multiplicador de su esfuerzo.

El talento y la resiliencia del emprendedor peruano son innegables. El reto ahora es construir los puentes para que esa energía no se quede en la subsistencia, sino que se transforme en empresas sólidas, rentables y con visión de futuro. Ese puente, hoy más que nunca, es digital.

Imagen 3XUUYUOUQBFOBCH3A347DFAFTE

Temas Relacionados

EmprendedoresPerúOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Se revelaron los 2 jugadores de Universitario que cautivaron a Héctor Cúper: “Se perfilan para ser titulares”

Durante la pretemporada ‘crema’, un par de futbolistas captaron la atención del DT argentino y serían inicialistas en el Torneo Clausura 2026

Se revelaron los 2 jugadores de Universitario que cautivaron a Héctor Cúper: “Se perfilan para ser titulares”

A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026

Con ambas selecciones igualadas en puntos, sudamericanos y oceánicos buscarán una victoria que les permita asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Revisa el horario y todos los detalles de este duelo decisivo

A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026

Presidente del IGP explica terremotos en Venezuela: “Han sido dos procesos de rotura, algo similar pasó en Pisco 2007”

El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, detalló que el episodio tuvo dos rupturas consecutivas, separadas por segundos, una mecánica poco frecuente que ayuda a entender la duración del movimiento y los daños reportados

Presidente del IGP explica terremotos en Venezuela: “Han sido dos procesos de rotura, algo similar pasó en Pisco 2007”

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

La modelo venezolana reveló la angustia que sintió al no poder comunicarse con su padre y una de sus tías tras los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

La Tinka hoy: conoce los números ganadores del sorteo del miércoles 24 de junio de 2026

El sorteo millonario volvió a generar expectativa entre los jugadores. Revisa aquí los números ganadores, la bolilla del Sí o Sí y el monto acumulado para el próximo sorteo

La Tinka hoy: conoce los números ganadores del sorteo del miércoles 24 de junio de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Proclamación de resultados en Perú: qué falta y quién tiene la última palabra

Proclamación de resultados en Perú: qué falta y quién tiene la última palabra

Perú manifestó su apoyo a Venezuela tras el sismo que sacudió Caracas y reportó que ningún ciudadano peruano resultó damnificado

Cronograma de proclamación al 100% los resultados de la segunda vuelta: el JNE confirma fecha y hora para Huánuco, Tacna, Amazonas y San Martín

‘Ley Silla’ es una realidad en Perú: Congreso da luz verde al descanso sentado obligatorio para trabajadores

Roberto Sánchez evitar culpar a su exaliado Antauro Humala por su derrota: “Tenemos otra evaluación”

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

Padre de Christian Cueva habría desalojado a hija mayor de Pamela López y cambiado las chapas de su casa: “Llegó con policías”

Magaly Medina encara a Alfredo Benavides por dejarla plantada tras firmar con ATV: “Huiste como un cobarde”

Shirley Arica revela la traición de Gabriela Herrera cuando eran mejores amigas: “Llegó con mi ex, no priorizó nuestra amistad”

Milett Figueroa corona a la candidata equivocada en el Miss Morropón y desata críticas de Magaly Medina: “No sabía ni quién ganó”

DEPORTES

Dónde ver Japón vs Suecia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo F del Mundial 2026

Dónde ver Japón vs Suecia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo F del Mundial 2026

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 2

A qué hora juega Japón vs Suecia HOY en Perú: partido por fecha 3 del Grupo F del Mundial 2026

Dónde ver Ecuador vs Alemania HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo E del Mundial 2026

A qué hora juega Ecuador vs Alemania HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026