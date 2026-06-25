El emprendedor peruano: una fuerza imparable en la encrucijada digital

Composición de emprendedores peruanos, con una creadora de contenido, una profesora virtual, una vendedora y un asesor, que ilustra el dinamismo del trabajo independiente y los ingresos adicionales en la economía digital del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espíritu emprendedor en el Perú no es una tendencia, es el motor que define nuestra economía. Con más de 6 millones de micro y pequeñas empresas (mypes) activas, que representan el 99.7% del tejido empresarial y generan casi el 90% del empleo privado según cifras del INEI y PRODUCE, queda claro que hablar de emprendimiento es hablar del presente y futuro del país. Somos una nación de comerciantes, de innovadores y, sobre todo, de una resiliencia a toda prueba.

Sin embargo, para que esta fuerza arrolladora alcance su máximo potencial, es clave abordar un desafío estructural: la informalidad. Con frecuencia, esta condición no surge de una elección, sino como una respuesta a la complejidad de ciertos procesos y a un acceso limitado de oportunidades. Esto puede representar una barrera invisible que posterga el acceso al sistema financiero formal o la posibilidad de convertirse en proveedores de empresas más grandes.

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Muchos emprendedores inician su camino con una libreta y un lapicero, gestionando sus ventas e inventario de manera manual. Este sistema, aunque funcional al principio, se convierte rápidamente en un cuello de botella. El tiempo que se invierte en cuadrar la caja o controlar el stock es tiempo que no se dedica a buscar nuevos clientes, negociar con proveedores o, simplemente, a pensar en la estrategia del negocio.

Es aquí donde debemos entender que la digitalización no es un lujo, sino el cimiento sobre el cual se construye la competitividad del negocio moderno. Desde nuestra experiencia, vemos a diario cómo la adopción de un sistema de ventas con facturación electrónica no solo ordena la operación, sino que le abre al emprendedor la puerta al crédito y a nuevos mercados. Es el primer paso para dejar de sobrevivir y empezar a competir en serio.

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La tecnología hoy actúa como un gran catalizador. Herramientas como los sistemas de punto de venta en la nube permiten que una bodega, una peluquería o una pequeña tienda de ropa puedan emitir comprobantes electrónicos con la misma facilidad que una gran cadena, integrándose de manera fluida al sistema tributario.

Pero la oportunidad va más allá del cumplimiento. La verdadera revolución digital para el emprendedor está en los datos. Saber qué producto se vende más, a qué hora del día se concentra el mayor flujo de clientes o cuál es el ticket promedio, deja de ser una intuición para convertirse en información concreta para la toma de decisiones. Permite optimizar el inventario para no inmovilizar capital y lanzar promociones efectivas basadas en el comportamiento real del consumidor.

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Es inspirador ver que, según cifras de PRODUCE, el 44.2% de las mypes formales son lideradas por mujeres, demostrando un liderazgo que impulsa la economía desde la base. Para ellas, y para todos los emprendedores, la adopción tecnológica es un multiplicador de su esfuerzo.

El talento y la resiliencia del emprendedor peruano son innegables. El reto ahora es construir los puentes para que esa energía no se quede en la subsistencia, sino que se transforme en empresas sólidas, rentables y con visión de futuro. Ese puente, hoy más que nunca, es digital.