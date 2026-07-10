Sábado será día no laborable para trabajadores de una confesión religiosa: dictamen fue aprobado por el Congreso

La medida, respaldada por 16 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que establece el sábado como día no laborable compensable para trabajadores públicos y privados que profesen una confesión religiosa cuyo día de descanso sea ese día. La medida, respaldada por 16 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, reconoce un reclamo de larga data de comunidades religiosas que observan el sábado como jornada sagrada.

Argumentan “libertad religiosa”

La nueva norma, contenida en el Proyecto de Ley 4610, otorga derecho de los trabajadores a observar el sábado como día de descanso por motivos religiosos. El texto dispone que los empleados deberán informar formalmente a su empleador sobre la confesión religiosa a la que pertenecen y presentar una constancia expedida por la autoridad respectiva. Este requisito busca dar respaldo documentado a la solicitud de día no laborable.

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El dictamen encarga al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la elaboración y publicación del reglamento de la ley en un plazo de sesenta días calendario a partir de su entrada en vigencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las horas no trabajadas durante el sábado deberán ser compensadas en los diez días naturales inmediatos posteriores, o en el momento que disponga el empleador. De esa forma, el beneficio no implica una reducción de la jornada laboral anual, sino una redistribución que se ajusta a las necesidades de la empresa o institución y del trabajador.

No discriminación en el ámbito laboral

La ley establece que serán nulas y sin efecto legal todas aquellas cláusulas contractuales, convenios colectivos, acuerdos individuales, decisiones unilaterales del empleador o instrumentos similares que generen discriminación por motivos religiosos en cuestiones de retribución, jornada u otras condiciones laborales. Esta disposición busca reforzar el marco normativo en materia de igualdad y no discriminación en el trabajo.

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En la disposición complementaria final, el dictamen encarga al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la elaboración y publicación del reglamento de la ley en un plazo de sesenta días calendario a partir de su entrada en vigencia.

Congreso de la República

Alcance de la propuesta y fundamentos

El congresista Juan Burgos Oliveros (bancada de Lealtad Nacional), autor de la iniciativa, afirmó que la ley garantizará la libertad religiosa de quienes requieren observar el sábado como día de reposo. Burgos señaló que el proyecto contempla la compensación de las horas no trabajadas, lo que permite equilibrar el ejercicio de la fe con las obligaciones laborales.

El dictamen aprobado abarca a trabajadores del sector público y privado, por lo que su impacto alcanzará a todas las actividades productivas y de servicios. Además, el texto no restringe el beneficio a ningún credo específico, sino que lo extiende a toda confesión religiosa que observe el sábado como día de guardar.

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Comisión Permanente reprogramó debate sobre créditos suplementarios

En la misma sesión, la Comisión Permanente del Congreso decidió reprogramar para el lunes 13 de julio, a las 3:00 p. m., el debate sobre el dictamen del Proyecto de Ley 14799/2025-PE, que propone aprobar créditos suplementarios destinados a financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios estatales y asegurar la transición democrática.

La solicitud de postergación fue presentada por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandr Soto Reyes (bancada APP). El funcionario comunicó que durante el debate se recibieron numerosas propuestas para incorporar nuevos artículos y proyectos de inversión, lo que motivó la necesidad de una evaluación técnica, jurídica y presupuestal para garantizar la viabilidad y sostenibilidad fiscal de las medidas.

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El oficio remitido a la Presidencia del Congreso subraya que toda iniciativa que implique generación de gasto o afecte el equilibrio de las finanzas públicas debe ser evaluada previamente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de acuerdo con las disposiciones vigentes. De esta forma, la Comisión de Presupuesto busca asegurar que solo se incorporen medidas debidamente sustentadas.

Actualmente, la Comisión Permanente es el único órgano en funciones dentro del Congreso, en vísperas de la instalación del nuevo Congreso bicameral, prevista para el 26 de julio. Esta situación otorga especial relevancia a las decisiones adoptadas en estas sesiones, considerando el cierre del actual periodo legislativo y la transición institucional.

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