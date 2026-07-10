Sandra Ostos asegura que la selección peruana mantiene intacta su ambición pese a las bajas: “Vamos a dar mucho que hablar”

Sandra Ostos ha concedido una entrevista a TV Perú luego de la participación de la selección peruana en la Copa Latina. La atacante nacional valoró la victoria ante Argentina y señaló que el grupo tiene mucho más para dar. Crédito: YouTube En Pared.

La selección peruana de vóley afrontará un exigente segundo semestre de la temporada con importantes desafíos internacionales y también con varias ausencias de jugadoras experimentadas. Sin embargo, lejos de enfocarse en quienes no estarán, el grupo dirigido por Antonio Rizola apuesta por fortalecer la unión y el compromiso colectivo. Así lo dejó en claro Sandra Ostos, una de las referentes del plantel, quien aseguró que el equipo mantiene intacta la ilusión de competir al máximo nivel y sorprender en los próximos torneos.

En declaraciones concedidas a ’TV Perú’, la atacante de Alianza Lima explicó que el ambiente dentro de la selección es inmejorable y que todas las voleibolistas convocadas comparten un mismo objetivo. Para Ostos, el foco no está en las bajas, sino en la energía y la convicción de quienes aceptaron el reto de vestir la camiseta nacional.

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“Nosotras estamos muy motivadas. Siento que hay mucha conexión entre todas las que estamos el día de hoy, porque no es como que: ‘Ay, me faltó o quién no quiso estar en esa lista’”, expresó, dejando en evidencia que el grupo ha optado por concentrarse en el trabajo antes que en las ausencias.

Sandra Sotos resalta la fortaleza del grupo en la selección peruana. Crédito: Instagram Sandra Ostos.

La punta peruana también destacó el espíritu de lucha que caracteriza al plantel. “Estamos muy conectadas en el tema de esa energía dentro del campo, esa garra, esa lucha constante día a día. Yo siento que hay cierta expectativa fuera. Escuché la entrevista de mi compañera Daniela Muñoz y definitivamente me sentí muy identificada con sus palabras por el tema de que nosotras estamos dispuestas y estamos muy comprometidas en no dejar ningún balón hasta el último”, manifestó.

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Ese carácter competitivo, según Ostos, será la principal carta de presentación del equipo en los campeonatos que se aproximan. La jugadora confía en que el público volverá a identificarse con una selección que, más allá de los nombres, buscará competir con intensidad en cada punto.

“Yo siento que nosotras vamos a dar mucho que hablar, porque somos unas chicas que, como nos caracteriza a nosotras como peruanas, somos muy aguerridas hasta el último. No damos nada por perdido”, afirmó con convicción.

La selección peruana de vóley se prepara arduamente en Videna con un grupo grande. Crédito: FPV

Perú cerró la Copa Latina con una victoria

Las declaraciones de Sandra Ostos llegan luego de una actuación que fortaleció la confianza del grupo. La selección peruana concluyó su participación en la Copa Latina con una valiosa remontada frente a Argentina, imponiéndose por 3-2 con parciales de 23-25, 18-25, 25-22, 25-21 y 15-7.

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Ostos valoró especialmente ese resultado y lo consideró una muestra del crecimiento del equipo. “Se vio que mis compañeras pudieron sacar adelante ese partido con Argentina, que como lo dijo también el profe Antonio Rizola, no le ganábamos hace tiempo. Y así sea un partido de práctica o de otra categoría, hay que ser siempre merecedoras de todo nuestro trabajo, porque se vio muy reflejado en el campo”, comentó.

La selección peruana y los dos grandes retos del 2026

Ahora, la selección peruana cambiará rápidamente el foco hacia dos competencias de enorme importancia. La primera será la Copa Sudamericana de vóley 2026, certamen que se disputará del 22 al 26 de julio en Lima y donde la ‘bicolor’ defenderá la medalla de plata conseguida en la edición anterior.

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La 'bicolor' será local en el primer torneo oficial de vóley. Créditos: Latina / Youtube.

Posteriormente llegará el desafío más trascendental del año: el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro. Allí, el equipo nacional no solo buscará pelear por el podio continental, sino también alcanzar objetivos mayores. El torneo entregará un cupo directo para los Juegos Olímpicos y tres plazas para el próximo Campeonato Mundial, metas que representan el gran sueño del combinado dirigido por Antonio Rizola.

Con una generación renovada, pero convencida de sus capacidades, Perú intentará demostrar que la entrega y el trabajo colectivo pueden convertirse en sus principales fortalezas. Sandra Ostos lo resume con una frase que refleja el sentir del grupo: el equipo está listo para competir y convencido de que todavía tiene mucho por decir en el escenario sudamericano.

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