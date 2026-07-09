Perú

Decisión sobre gratificación de trabajadores CAS vuelve a aplazarse en el Congreso: esta es la nueva fecha

El debate sobre la fórmula de pago para la gratificación de los trabajadores CAS quedó en suspenso por falta de acuerdos técnicos y políticos, mientras la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía buscarán alternativas para presentar un dictamen viable el lunes próximo

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El Congreso de la República pospuso nuevamente la definición sobre la fórmula de gratificación para los trabajadores CAS, aplazando el debate hasta el lunes 13 de julio. La Comisión de Presupuesto, presidida por Alejandro Soto, comunicó que la falta de consenso y el avance insuficiente en las propuestas obligaron a extender el análisis, mientras los trabajadores continúan a la espera de una resolución que impactará sus ingresos en julio.

Nueva postergación en el Congreso

La sesión prevista para este jueves, en la que la Comisión Permanente debía abordar la ley de crédito suplementario —norma que incluye la fórmula para el pago de la gratificación a los trabajadores CAS—, quedó suspendida. Según informó Canal N, el presidente del Congreso dio cuenta de un oficio enviado por Alejandro Soto, titular de la Comisión de Presupuesto, en el que se solicitó la reprogramación del debate para el lunes 13 de julio a las 15:00 horas.

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El documento expuso que, a pesar de los esfuerzos y coordinaciones entre la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía, no se logró un avance significativo en la evaluación de las propuestas. La comisión busca asegurar que el dictamen contemple solo aquellas fórmulas que sean técnicas, jurídicas y presupuestalmente viables, con el respaldo del ministerio correspondiente.

Interior del Congreso de la República con dos manos. Una mano abierta, con 'CAS' en la manga, y otra sostiene billetes de 100 soles peruanos.
El debate de la ley de crédito suplementario resulta crucial, ya que en ella se definirá si los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS) accederán a la gratificación de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas del aplazamiento y contexto del debate

La falta de consenso entre los legisladores y la necesidad de mayor evaluación técnica, jurídica y presupuestal motivaron el nuevo aplazamiento. El presidente de la Comisión de Presupuesto destacó en su oficio que el objetivo es garantizar un dictamen sólido y debidamente sustentado antes de su aprobación final. Por este motivo, los congresistas tendrán todo el fin de semana para revisar y dialogar sobre las propuestas presentadas.

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El debate de la ley de crédito suplementario resulta crucial, ya que en ella se definirá si los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS) accederán a la gratificación de julio. De no aprobarse una fórmula favorable, miles de empleados públicos bajo este régimen quedarían excluidos de recibir ese pago adicional.

La protesta de los trabajadores CAS frente al Congreso

Mientras en el Parlamento no se alcanza un acuerdo, los trabajadores CAS mantienen la presión en las calles. El jueves, cerca de cien personas se congregaron frente al Congreso de la República sobre la avenida Abancay, exigiendo la aprobación de la gratificación. La protesta, que inicialmente bloqueó parte de la vía, fue dispersada por efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes restablecieron el tránsito tras un breve enfrentamiento.

Los manifestantes, representantes de sectores públicos diversos, permanecen atentos a la reprogramación del debate parlamentario, conscientes de que el desenlace impactará directamente en sus ingresos. La incertidumbre sobre el pago de la gratificación mantiene en vilo a los trabajadores, que reclaman igualdad en el acceso a beneficios laborales respecto de otros empleados estatales.

Trabajadores CAS protestan frente al Congreso
Trabajadores CAS protestan frente al Congreso - Canal N

Expectativas y próximos pasos en el Congreso

La próxima sesión de la Comisión Permanente se realizará el lunes 13 de julio. Allí, los legisladores deberán votar sobre la fórmula definitiva para el pago de la gratificación a los trabajadores CAS, en el marco del dictamen de la ley de crédito suplementario. El resultado de esta discusión será determinante para definir el alcance de los derechos laborales de este sector del Estado y responder a una demanda que ha motivado movilizaciones y reclamos frente al Congreso.

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