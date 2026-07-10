Sport Boys jugará los octavos de la Copa de la Liga sin su hinchada: autoridades vuelven a negar público y el club responde

Sport Boys jugará los octavos de la Copa de la Liga sin su hinchada. Crédito: LFP

Sport Boys atraviesa nuevamente una complicación fuera de las canchas en la Copa Caliente de la Liga 2026. El cuadro chalaco informó que su partido frente a Comerciantes FC, correspondiente a los octavos de final del torneo, se disputará sin presencia de público luego de que las autoridades competentes decidieran no otorgarle las garantías necesarias para permitir el ingreso de sus hinchas.

La institución ‘rosada’ señaló que realizó todas las gestiones posibles hasta el último momento para que el encuentro pudiera contar con aficionados en las tribunas del Estadio Miguel Grau del Callao. Sin embargo, la medida no fue modificada y el compromiso programado para este viernes 10 de julio deberá desarrollarse a puertas cerradas.

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A través de un comunicado oficial, Sport Boys expresó su posición frente a la decisión y manifestó su malestar debido a que, una vez más, sus seguidores no podrán acompañar al equipo en un partido importante de la temporada.

“Pese a las gestiones realizadas por la institución hasta el último momento para que el encuentro frente a Comerciantes FC (...) pudiera disputarse con público, autoridades competentes han determinado nuevamente que el compromiso se desarrolle a puertas cerradas”, señaló el club.

El cuadro del Callao indicó que respeta las disposiciones establecidas por las autoridades, aunque consideró que esta medida genera un impacto negativo para la institución, tanto en el aspecto deportivo como económico.

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“Como institución, respetamos las decisiones de las autoridades; sin embargo, lamentamos profundamente esta medida, que priva una vez más a nuestra hinchada de acompañar al equipo y afecta el desarrollo deportivo institucional y económico del club”, agregó la entidad rosada.

Sport Boys volverá a jugar sin público en la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

No es la primera vez que juega sin hinchas en la Copa de la Liga

Esta situación no es nueva para Sport Boys durante la presente edición del torneo. En la última fecha de la fase de grupos de la Copa Caliente de la Liga 2026, el equipo chalaco también tuvo que disputar su encuentro ante Academia Cantolao sin público en las tribunas.

Aquella jornada tenía una importancia especial para la ‘misilera’, ya que el resultado definía sus posibilidades de avanzar a los octavos de final. Pese a tratarse de un compromiso decisivo, las autoridades tampoco brindaron las garantías para que los aficionados pudieran asistir al estadio.

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Ahora, en una nueva instancia eliminatoria, Sport Boys volverá a afrontar un partido sin el respaldo presencial de su hinchada, un factor que el club considera importante dentro de su camino en la competencia.

Club anunció mesa de trabajo para buscar soluciones

Ante este escenario, Sport Boys informó que buscará establecer un espacio de diálogo con las autoridades involucradas para encontrar alternativas que permitan que sus próximos encuentros puedan contar nuevamente con público.

“Se instalará una mesa de trabajo con las autoridades competentes, con el objetivo de construir soluciones sostenibles que eviten que situaciones como esta vuelvan a repetirse y permitan que el Estadio Miguel Grau reciba nuevamente a las familias chalacas en un entorno seguro”, explicó el comunicado.

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La institución resaltó que mantiene la disposición para colaborar en la creación de mejores condiciones de seguridad y organización en los espectáculos deportivos, con la finalidad de que sus seguidores puedan volver a acompañar al equipo desde las tribunas.

Comunicado de Sport Boys tras negativa de garantías en duelo de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Prensa SBA

Sport Boys agradeció el respaldo de su hinchada

Finalmente, el conjunto rosado dedicó un mensaje a sus aficionados y destacó el apoyo constante que han mostrado durante la temporada, pese a las restricciones que han impedido su presencia en algunos partidos.

“Estamos convencidos de que el diálogo, la coordinación y el compromiso de todas las partes serán el camino para recuperar la normalidad y garantizar que nuestra hinchada pueda alentar al equipo desde las tribunas”, indicó el club.

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Sport Boys buscará ahora concentrarse en el duelo frente a Comerciantes FC, donde intentará conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026, aunque nuevamente deberá hacerlo sin el aliento directo de sus seguidores en el Estadio Miguel Grau.