Sport Boys jugará los octavos de la Copa de la Liga sin su hinchada: autoridades vuelven a negar público y el club responde

Sport Boys atraviesa nuevamente una complicación fuera de las canchas en la Copa Caliente de la Liga 2026. El cuadro chalaco informó que su partido frente a Comerciantes FC, correspondiente a los octavos de final del torneo, se disputará sin presencia de público luego de que las autoridades competentes decidieran no otorgarle las garantías necesarias para permitir el ingreso de sus hinchas.
La institución ‘rosada’ señaló que realizó todas las gestiones posibles hasta el último momento para que el encuentro pudiera contar con aficionados en las tribunas del Estadio Miguel Grau del Callao. Sin embargo, la medida no fue modificada y el compromiso programado para este viernes 10 de julio deberá desarrollarse a puertas cerradas.
PUBLICIDAD
A través de un comunicado oficial, Sport Boys expresó su posición frente a la decisión y manifestó su malestar debido a que, una vez más, sus seguidores no podrán acompañar al equipo en un partido importante de la temporada.
“Pese a las gestiones realizadas por la institución hasta el último momento para que el encuentro frente a Comerciantes FC (...) pudiera disputarse con público, autoridades competentes han determinado nuevamente que el compromiso se desarrolle a puertas cerradas”, señaló el club.
El cuadro del Callao indicó que respeta las disposiciones establecidas por las autoridades, aunque consideró que esta medida genera un impacto negativo para la institución, tanto en el aspecto deportivo como económico.
PUBLICIDAD
“Como institución, respetamos las decisiones de las autoridades; sin embargo, lamentamos profundamente esta medida, que priva una vez más a nuestra hinchada de acompañar al equipo y afecta el desarrollo deportivo institucional y económico del club”, agregó la entidad rosada.
No es la primera vez que juega sin hinchas en la Copa de la Liga
Esta situación no es nueva para Sport Boys durante la presente edición del torneo. En la última fecha de la fase de grupos de la Copa Caliente de la Liga 2026, el equipo chalaco también tuvo que disputar su encuentro ante Academia Cantolao sin público en las tribunas.
Aquella jornada tenía una importancia especial para la ‘misilera’, ya que el resultado definía sus posibilidades de avanzar a los octavos de final. Pese a tratarse de un compromiso decisivo, las autoridades tampoco brindaron las garantías para que los aficionados pudieran asistir al estadio.
PUBLICIDAD
Ahora, en una nueva instancia eliminatoria, Sport Boys volverá a afrontar un partido sin el respaldo presencial de su hinchada, un factor que el club considera importante dentro de su camino en la competencia.
Club anunció mesa de trabajo para buscar soluciones
Ante este escenario, Sport Boys informó que buscará establecer un espacio de diálogo con las autoridades involucradas para encontrar alternativas que permitan que sus próximos encuentros puedan contar nuevamente con público.
“Se instalará una mesa de trabajo con las autoridades competentes, con el objetivo de construir soluciones sostenibles que eviten que situaciones como esta vuelvan a repetirse y permitan que el Estadio Miguel Grau reciba nuevamente a las familias chalacas en un entorno seguro”, explicó el comunicado.
PUBLICIDAD
La institución resaltó que mantiene la disposición para colaborar en la creación de mejores condiciones de seguridad y organización en los espectáculos deportivos, con la finalidad de que sus seguidores puedan volver a acompañar al equipo desde las tribunas.
Sport Boys agradeció el respaldo de su hinchada
Finalmente, el conjunto rosado dedicó un mensaje a sus aficionados y destacó el apoyo constante que han mostrado durante la temporada, pese a las restricciones que han impedido su presencia en algunos partidos.
“Estamos convencidos de que el diálogo, la coordinación y el compromiso de todas las partes serán el camino para recuperar la normalidad y garantizar que nuestra hinchada pueda alentar al equipo desde las tribunas”, indicó el club.
PUBLICIDAD
Sport Boys buscará ahora concentrarse en el duelo frente a Comerciantes FC, donde intentará conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026, aunque nuevamente deberá hacerlo sin el aliento directo de sus seguidores en el Estadio Miguel Grau.
Más Noticias
Sandra Ostos asegura que la selección peruana mantiene intacta su ambición pese a las bajas: “Vamos a dar mucho que hablar”
La punta de Alianza Lima y del conjunto nacional señaló que el equipo de Antonio Rizola cuenta con la capacidad y la confianza para sortear los próximos desafíos en los certámenes continentales
Fernando Pacheco admite que se siente en deuda con Sporting Cristal y analizaría un retorno: “No me cerraría a una posible vuelta”
El extremo peruano se encuentra en una inmejorable situación de mercado tras culminar su vínculo con el Ironi K.S. Mientras reflexiona sobre su futuro, no descarta la idea de retornar a La Florida
El “cooling break” llegaría a la Liga 1: la poderosa razón por la cual se instalaría en el torneo peruano
Las autoridades del fútbol peruano analizarían sumar el esta novedad desde el Torneo Clausura. La medida, usada en el Mundial 2026, se plantea como opción “negociable” y podría añadir pausas en cada tiempo
Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo
Atlético Grau fue el primer equipo en sellar su pase a la ronda de los mejores 8. La lista de clasificados se actualizará conforme culminen los duelos de octavos rumbo a la definición del campeonato
¿Quién es Juan Manuel Requena, el mediocampista argentino que Héctor Cúper pidió para reforzar a Universitario?
La directiva merengue aceleró gestiones para incorporar al jugador rioplatense de 27 años que actualmente está en Unión La Calera de Chile
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD