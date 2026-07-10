El giro de López Aliaga: de insultar a Keiko Fujimori como “vaga” a desearle éxito y “buscar su amor” en una canción

El excandidato presidencial se acomoda a la coyuntura y deja atrás los ataques para mostrar respaldo público a la mandataria electa, con quien mantuvo una reunión

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, publicó este miércoles un mensaje conciliador dirigido a la presidenta electa Keiko Fujimori a través de un video en su cuenta de TikTok, pese a haberla insultado en ocasiones anteriores.

El exaspirante presidencial, quien en el pasado llamó a la lideresa de Fuerza Popular “vaga” y “sin trabajo conocido”, recurrió a la red social para comentar su reciente encuentro con ella. “Por el bien del Perú, deseo que tengas un gobierno exitoso y pongas fin a la delincuencia”, escribió.

En el video aparecen imágenes actuales de su reunión, acompañadas por una bachata de Prince Royce, ‘La carretera’, especialmente en el estribillo que menciona “el camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor”.

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Se trata del primer encuentro entre ambos políticos en una campaña caracterizada por enfrentamientos y descalificaciones, como los registrados a fines del año pasado. En ese entonces, Fujimori afirmó que solo postularía a la Presidencia y no encabezaría la lista de su partido al Senado, pues no buscaba un “premio consuelo”.

El excandidato presidencial acompañó su saludo con imágenes recientes de una reunión con Fujimori y la canción “La carretera” de Prince Royce, cuyo estribillo alude a la búsqueda del amor

López Aliaga replicó que “uno entra a política a sacarse a trabajar (...) teniendo un trabajo conocido, no siendo una vaga”.

“Y si uno asume un compromiso político, tiene que asumirlo por cinco años (...) No es que postulo y vago cinco años más, pues. ¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar una campaña insultando. Pero le respondo en una también, porque manco no soy. Yo trabajo, señora. Yo trabajo. Yo no soy vago”, añadió.

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El exalcalde capitalino afirmó en otra ocasión que Fujimori y otros políticos “han sido parte de la corrupción, han recibido dinero de la corrupción y paran un montón de iniciativas a favor de la corrupción”, en referencia a las llamadas ‘leyes procrimen’.

Tras reunirse con la jefa de Estado electa, se acomodó a la ocasión y declaró a la prensa que “no hay que cerrarse” cuando le consultaron sobre la posibilidad de una alianza con Fuerza Popular.

Tras la reunión, López Aliaga mostró disposición a una eventual alianza con Fuerza Popular, resaltando la importancia de sumar consensos para impulsar proyectos sociales y de infraestructura

“Estamos buscando tener un bloque de por lo menos cuatro partidos. Pero yo le pregunto a usted: ¿usted cree que alguien me va a negar su firma para tener agua de emergencia en todo el Perú? ¿Usted cree que alguien me va a negar su firma para un proyecto de ley para que los colegios sean comedores con tres comidas por día y tengan central de compras en la propia región?”, planteó.

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“¿Usted cree que alguien me va a negar la firma para que las grandes mineras del Perú inviertan directamente, sin pasar la plata por el MEF (Ministerio de Economía), en poner hospitales de calidad, colegios de calidad, autopistas de calidad en todo el Perú? Yo creo que hay puntos de coincidencia”, agregó.

Mencionó seguidamente que ha sostenido conversaciones con Ricardo Belmont, líder del Partido Cívico Obras, y con Alfonso López-Chau, exaspirante presidencial de Ahora Nación, y afirmó compartir ideas con ellos.

Sostuvo, de igual modo, que resulta necesario ampliar consensos para aprobar iniciativas orientadas a reducir la brecha social, generada principalmente “por la corrupción y la falta de inversión”.

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