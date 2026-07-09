Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo y asegura que sí sabía que se quedaban en América TV: “No me gustan las mentiras”

Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo y asegura que ella sabía que ellos se quedaban en América TV. IG

Janet Barboza salió al frente para desmentir la versión de Ethel Pozo sobre los días finales de 'América Hoy’ y aseguró que su excompañera “no dice la verdad” al afirmar que se enteró recién en la grabación navideña de que Edson Dávila y ella se quedarían en América Televisión.

En un video publicado en sus redes sociales, Barboza sostuvo que Pozo sabía desde antes cómo se estaban moviendo las negociaciones y que la decisión de no irse a otro canal fue comunicada con anticipación.

“Amigos, ¿cómo están? Voy a hacer este video porque el día de ayer ha sido tocado mi nombre y se han dicho cosas que no se ajustan a la verdad. Lo voy a hacer desde el respeto, también desde el cariño, por supuesto, porque creo que no se pueden decir cosas que afecten el honor y la honra de otras personas con el afán, quizás sin darse cuenta de hacernos quedar mal”, expresó Barboza en el inicio de su descargo.

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La reacción llegó luego de las declaraciones de Pozo en el programa de streaming ’Sin + Q Decir’ , donde contó que se sintió traicionada por Dávila y Barboza al considerar que ocultaron información mientras ella era la única que no seguiría en el canal.

El relato de Janet Barboza: “Ethel no dice la verdad”

En su mensaje, Janet apuntó directamente contra el relato de su excompañera y cuestionó los tiempos que Pozo expuso públicamente.

“Ethel no dice la verdad cuando ella cuenta que se entera recién el día de grabación de Navidad de que no iba a seguir en el canal”, afirmó Barboza.

La conductora sostuvo que la propia Pozo había detallado en redes el calendario de una propuesta laboral en México y que, a partir de esos movimientos, era imposible sostener que se trató de una sorpresa en los días finales del programa.

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“Nuestra compañera Ethel Rocío Pozo, como ella misma lo ha puesto en sus redes sociales, en octubre recibe una propuesta de trabajo desde México para ‘La Granja VIP.’ En noviembre ella ya tiene la certeza de que va a conducir este programa y el 12 de diciembre ella viaja a México para ver este formato que va a conducir”, afirmó Barboza, antes de subrayar que, cuando el equipo se enteró del formato, se alegraron.

Janet Barboza sostuvo que Panamericana no era una opción para ella y que esa postura fue comunicada en reuniones con productores y directivos.

Janet Barboza: “Panamericana no era opción”

La conductora de ‘América Hoy’ explicó que, durante octubre, noviembre y diciembre, “no había absolutamente nada claro respecto a trabajo” para el equipo. Según su versión, recién en diciembre, cuando Pozo ya tenía asegurado La Granja VIP, llegaron dos propuestas para ella y Edson: una de GV y otra de América Televisión.

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En ese tramo, Janet remarcó una idea que, según ella, fue comunicada desde el inicio en todas las reuniones: Panamericana no era una alternativa.

“En mis planes siempre dije, fui muy frontal en contarle a todo el equipo de que Panamericana, para mí no era una opción en este momento. Lo que tenía claro era que Panamericana en este momento no era un canal al cual yo quería moverme y, mi compañero Edson me ha permitido también hablar por él”, sostuvo.

Barboza añadió que ambos decidieron escuchar la oferta de GV, pero sin considerar a Panamericana como destino.

Y reforzó que esa postura quedó asentada en conversaciones y por escrito: “Y dejamos claro en todas las reuniones que Panamericana definitivamente no era nuestra opción. Lo hemos dejado claro por escrito, en conversaciones con los productores, con los directivos, con quienes era necesario, que definitivamente no nos íbamos a mover a este canal”.

“Una semana antes” lo comunicaron a GV y optaron por América Televisión

Otro de los puntos de choque con la versión de Pozo fue el momento en que, según Janet, se comunicó la decisión final. Barboza aseguró que tanto ella como Dávila dieron una respuesta oficial con anticipación y que esa definición no pudo haber tomado por sorpresa a Ethel en el cierre de temporada.

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“Una semana antes de grabar el último programa, tanto Edson como yo le damos nuestra respuesta oficial a GV de que no íbamos a continuar con la productora, que lo que íbamos a hacer era optar por la propuesta de América Televisión”, dijo.

Y remató con una frase que buscó desarmar la idea de “sorpresa” que Pozo relató en el streaming: “Entonces, cuando se graba el último programa donde Ethel asegura que le agarró todo de sorpresa, que ella no sabía, no es verdad, porque una semana antes nosotros comunicamos que finalmente decidimos quedarnos en América Televisión”.

La versión de Ethel Pozo

Ethel Pozo habló sobre su salida al término de la temporada 2025 de América Hoy el miércoles 8 de julio, en 'Sin más que decir’. Allí dijo que lo que más le dolió fue el silencio de quienes consideraba sus amigos y afirmó: “Supuestamente éramos amigos”.

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La hija de Gisela Valcárcel situó una señal clave el 17 de diciembre de 2025, cuando se grabó el spot navideño del canal. Según su relato, le explicaron una dinámica en la que Janet Barboza y Edson Dávila aparecerían solos primero, mientras ella entraría después. “Esa toma nunca iba a salir jamás”, sostuvo.

También dijo que, desde agosto de 2025, el ejecutivo Jorge Grippa había dejado de llamarla por la renovación anual, y que en noviembre y diciembre percibió un clima distinto en el set. Pozo afirmó que pensó que, si había un cambio, afectaría a todo el equipo, pues —según explicó— la propuesta que circulaba era trasladar el programa a otro canal bajo GV Producciones.

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En el último programa, el 19 de diciembre, Pozo contó que anunció al aire que era su despedida. “A mí mentir no me gusta jamás”, dijo al explicar por qué tomó esa decisión. También afirmó que la grabación de saludos de fin de año fue cancelada después: “Se dieron cuenta que a quién iba a despedir si solo me iba yo”.

¿Amigos o solo compañeros? Ethel Pozo narra el momento en que se enteró de la decisión de Edson Dávila y Janet Barboza, un episodio que marcó su relación y la de su madre, Gisela Valcárcel, con los conductores.

Janet Barboza: “No quiero hacer de esto un conflicto, pero tampoco me gustan las mentiras”

En su video, Janet insistió en que su intención no es escalar la controversia, pero defendió su versión y negó cualquier intento de dejar mal a Pozo. “Finalmente, no quiero hacer de esto un conflicto, pero tampoco me gustan las mentiras”, sostuvo.

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También rechazó el calificativo de “traicioneros” que, según su lectura, se desprende del relato público: “Tampoco me gusta que se digan cosas que no corresponden a la verdad para que de alguna u otra forma, tanto Edson como yo quedemos como traicioneros o como ustedes quieran tomarlo”.

Finalmente, Barboza cerró con un mensaje de buenos deseos: “Las cosas están claras. Creo que en su Facebook ella describe muy bien los tiempos y, y todo esto, eh, evidentemente, eh, se puede corroborar. Finalmente, que nos vaya bien a todos. Creo que es lo más importante”.

Barboza aseguró que la decisión de quedarse en América Televisión fue comunicada “una semana antes” del último programa.