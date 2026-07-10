Hallan sin vida a interno por extorsión en Challapalca: Iba a cumplir su condena y recuperar su libertad en pocos días

El penal de Challapalca es la prisión más alta del mundo. (Andina)

El penal de Challapalca, ubicado en la sierra de Tacna, volvió a ser escenario de un hecho que genera inquietud y enciende las alarmas entre las autoridades. El pasado martes 7 de julio, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) halló sin vida a Miguel Ángel Silva Manrique, de 53 años.

El interno cumplía condena por extorsión agravada y asociación ilícita para delinquir. Era natural de Lima y fue encontrado en la celda 7 del pabellón 3, específicamente en el alero 1-B, durante una ronda de rutina.

La alerta se activó a las 16:50 horas, cuando agentes del INPE notaron que Silva Manrique yacía aparentemente sin signos vitales. Según informó la institución, “personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Challapalca, que se encontraba realizando su ronda de rutina por el alero 1-B del pabellón 3, se percató que el interno yacía aparentemente sin signos vitales en la celda 7”.

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La confirmación del deceso fue realizada por el equipo de salud del penal, que procedió a activar los protocolos de seguridad y a inmovilizar la zona, trasladando a los internos a sus celdas.

El INPE informó que “el suceso fue comunicado a las autoridades competentes, a fin de dar inicio a las investigaciones y procedimientos de ley que corresponden para esclarecer los hechos”.

Entre los primeros intervinientes figuran efectivos del área de Homicidios, peritos de Criminalística y la fiscal provincial de Tarata, Sandra Nalvarte Apasa, quienes ingresaron al penal desde las primeras horas del miércoles para recolectar evidencias y levantar información sobre el caso.

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El penal de Challapalca es el más temido por los delincuentes de todo el Perú. Fue edificado en 1997 para recibir a la cúpula terrorista y ahora es el 'hogar' de los peores criminales del país.

Hipótesis y contexto del fallecimiento

De acuerdo con información preliminar, la principal hipótesis apunta a un presunto suicidio, ya que el interno fue hallado suspendido entre los barrotes de su celda. Sin embargo, muchas interrogantes se encuentran sin resolver aún porque Silva Manrique se encontraba próximo a recuperar su libertad. Ya inició una investigación policial y fiscal para descartar la participación de terceros.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que agentes del Destacamento PNP de Challapalca y dos equipos especializados, uno de Homicidios y otro de Criminalística, partieron desde Tacna para sumarse a las diligencias.

El penal de Challapalca, considerado de máxima seguridad, alberga a internos que han sido trasladados desde diferentes regiones del país, en su mayoría por delitos graves y por integrar organizaciones criminales.

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Según fuentes policiales, el interno venía recibiendo tratamiento médico en los días previos, lo que también será evaluado en los exámenes correspondientes. La necropsia de ley determinará la causa exacta de la muerte y permitirá establecer si existió o no la participación de otras personas en el fallecimiento.

La muerte de Silva Manrique se suma a otros casos reportados en Challapalca, donde las condiciones de aislamiento y la presencia de internos vinculados a bandas criminales han originado episodios de violencia y fallecimientos previos.

Las autoridades del sistema penitenciario aseguraron que brindan facilidades para que las diligencias se desarrollen con transparencia y dentro del marco legal vigente. El caso sigue bajo investigación, mientras familiares y organismos de derechos humanos siguen con atención el desarrollo de los procedimientos para esclarecer los hechos.

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