Retiran del mercado conocido producto de skincare por contaminación de bacteria: Digemid ordena destruir todo un lote

El Indecopi y la Digemid activaron protocolos de vigilancia tras detectar una falla en un medicamento de uso extendido.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió una nueva alerta sanitaria que involucra a un popular producto de skincare, un medicamento de uso frecuente y un dispositivo médico, luego de detectar fallas durante los controles oficiales de calidad. Como medida preventiva, la entidad ordenó el retiro inmediato del mercado y la destrucción de los lotes observados para evitar posibles riesgos a la salud de los consumidores y pacientes.

La información fue difundida a través del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, que exhortó a la ciudadanía a revisar los números de lote de los productos involucrados y abstenerse de utilizarlos si coinciden con los identificados por la autoridad sanitaria. Entre los casos que más llaman la atención figura el de una leche limpiadora facial de una conocida marca, en la que se detectó la presencia de una bacteria considerada de importancia clínica.

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Retiran leche limpiadora facial Premier tras detectar bacteria durante control de calidad

Composición: Infobae Perú

La Digemid dispuso el retiro y destrucción de todas las unidades del lote 38481 de la leche limpiadora facial Milk Cleanser, de la marca Premier, presentada en frascos de 50 mililitros y con Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC28261-19EC.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el producto de skincare no superó los ensayos de control de calidad relacionados con el límite microbiano y la prueba para microorganismos específicos, detectándose la presencia de Pseudomonas aeruginosa, una bacteria cuya presencia en este tipo de cosméticos representa un incumplimiento de los estándares sanitarios.

La leche limpiadora facial está diseñada para aplicarse directamente sobre la piel con el objetivo de remover maquillaje, grasa e impurezas. Debido a ello, la presencia del microorganismo podría representar un riesgo para la salud, motivo por el cual se ordenó retirar inmediatamente todas las unidades correspondientes al lote observado y proceder con su destrucción.

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La Digemid recomendó a los consumidores no utilizar el producto si pertenece al lote 38481 y verificar esta información antes de continuar con su uso. Asimismo, indicó que el titular del registro sanitario es Beverly Hills S.A.C.

El organismo recordó que cualquier persona que tenga dudas sobre el producto puede comunicarse directamente con la Digemid al teléfono (01) 631-4300 para recibir orientación.

También retiran medicamento para cálculos renales y un catéter por fallas detectadas en laboratorio

La Digemid recomienda adquirir solo cosméticos con Notificación Sanitaria Obligatoria y de procedencia formal para evitar riesgos en la piel. - Andina

La alerta sanitaria difundida por el Indecopi también comprende el retiro del medicamento KETINOR 1080 mg (citrato de potasio), utilizado principalmente para prevenir la formación de cálculos renales y tratar determinadas alteraciones urinarias.

En este caso, la medida alcanza al lote 2405058, luego de que el análisis de control de calidad determinara un resultado crítico al no superar el ensayo de disolución.

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Según explicó la Digemid, esta prueba permite verificar que la tableta se disuelva correctamente una vez ingerida. Si este proceso no ocurre de manera adecuada, el organismo podría no absorber el principio activo en la forma prevista, afectando la eficacia del tratamiento prescrito al paciente.

Por este motivo, la autoridad sanitaria ordenó el retiro y destrucción de todas las unidades pertenecientes al lote observado y pidió a quienes cuenten con este medicamento abstenerse de consumirlo. El titular del registro sanitario corresponde a Nordic Pharmaceutical Company S.A.C.

La tercera alerta emitida involucra al catéter con balón de drenaje uretral permanente (Foley Balloon Catheter 2 Way 16 FR) de la marca Megacare, identificado con el lote 24E04 y registro sanitario DM25726E.

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Durante el control de calidad, los especialistas detectaron diversos defectos físicos considerados críticos. Entre ellos figuran la presencia de materia extraña de color celeste sobre la superficie externa del dispositivo, un punto negro, además de rebabas y una superficie irregular en el orificio del drenaje lateral.

La Digemid advirtió que estas deficiencias podrían representar un riesgo para los pacientes que requieran este dispositivo médico, por lo que también dispuso el retiro y destrucción total del lote afectado. El titular del registro sanitario es Chapolab S.A.C.

Frente a estas tres alertas, el Indecopi exhortó a los consumidores, establecimientos de salud, farmacias, boticas y distribuidores a verificar cuidadosamente los números de lote de los productos antes de utilizarlos o comercializarlos.

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Asimismo, recordó que el Sistema de Alertas de Consumo permite difundir información sobre productos que pueden representar riesgos inesperados para la seguridad o la salud de las personas y que cualquier ciudadano puede reportar productos potencialmente peligrosos para que las autoridades evalúen la situación correspondiente.

En caso de consultas sobre cualquiera de los productos retirados, la población puede comunicarse con la Digemid mediante la línea telefónica (01) 631-4300, donde se brinda información sobre las medidas adoptadas y las recomendaciones emitidas para cada caso.