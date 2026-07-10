Asalto a barra de oro en Surco: “La forma en que era trasladada genera dudas sobre su procedencia”, advierten expertos

Expertos analizan el asalto a mano armada para robar lingotes de oro en Surco. La conversación revela la alarmante falta de regulación en la comercialización y transporte de oro, una falla que facilita el crimen organizado. Canal N

El robo de una carga de oro en plena vía pública volvió a colocar bajo atención los mecanismos de seguridad vinculados al traslado de minerales de alto valor económico en Lima. El caso ocurrió durante las primeras horas de este jueves en Santiago de Surco y motivó una investigación policial debido a la violencia empleada por los atacantes, el secuestro de una persona y la cantidad de disparos registrados en la escena.

Las diligencias se concentran en determinar la identidad de los responsables, reconstruir la ruta utilizada por los delincuentes y establecer el origen del mineral sustraído. Personal especializado de la Policía Nacional del Perú y peritos de Criminalística permanecen a cargo de las pesquisas, mientras se recopilan evidencias y testimonios relacionados con el ataque.

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El hecho también abrió un nuevo debate sobre los controles existentes para el transporte de oro en el país. Especialistas consultados durante la cobertura del caso señalaron que las características del traslado y la ausencia de mecanismos de verificación representan aspectos relevantes para comprender lo ocurrido.

Durante el análisis del caso, el experto en temas mineros Iván Arenas sostuvo que las condiciones en las que se trasladaba el oro representan un elemento que debe ser considerado dentro de las investigaciones.

“Esto revela que la minería ilegal está aquí, está transportándose”, señaló. Además, explicó que, a su juicio, el material no presentaría condiciones que permitan verificar su procedencia. “Primero no tiene trazabilidad. Segundo, la forma como están llevando, es decir, no tiene cadena de custodia. Tercero, no tiene REINFO, es decir, ese material debería tener algo que lo certifique como de procedencia de REINFO. Sin embargo, tampoco lo tiene porque está en una mochila”.

Arenas añadió que la modalidad utilizada para el traslado constituye otro aspecto que merece atención. “El solo hecho de que el material aurífero esté en una mochila y de la forma como está el traslado, te dice de todas maneras que es un material de producción informal o ilegal”, afirmó.

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Observaciones sobre el control del transporte de oro

El especialista también se refirió al Registro de Productores y Comercializadores de Oro (REPCO). Según explicó, cerca de 12.500 personas cuentan con ese registro, aunque indicó que su reglamentación continúa pendiente.

“Actualmente hay cerca de 12.500 personas que tienen un registro de comercialización de oro. Eso se llama REPCO. Es un documento que no se ha reglamentado hasta el día de hoy”, manifestó.

Arenas indicó que esa situación dificulta conocer quién transporta el mineral y en qué cantidades. “La última propuesta de reglamentación del REPCO para reglamentar quién puede llevar y cuánto puede llevar oro fue en el año 2021. Luego no ha habido ningún tipo de reglamentación”. Asimismo, precisó que esa responsabilidad corresponde al Ministerio de Energía y Minas.

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Exministro advierte similitudes con otros casos

El exministro del Interior, Gastón Rodríguez, analiza el audaz robo de lingotes de oro en Surco. Se discute la preocupante repetición de estos delitos, la posible procedencia del oro de la minería informal y la hipótesis de una fuente interna que habría facilitado la operación a los delincuentes. Canal N

El exministro del Interior Gastón Rodríguez consideró que este tipo de delitos presenta características repetitivas que generan preocupación desde el punto de vista de la seguridad.

“Creo que una sensación de honda preocupación, que puedan estar suscitándose delitos en forma repetitiva con similares características y que no haya una acción que pueda mitigarlos o parar este tipo de modalidad delictiva”, expresó.

Rodríguez también indicó que la procedencia del oro constituye un elemento central dentro de las investigaciones. “Preocupante por ver de dónde proviene este oro, cuál es su procedencia en realidad, si es minería informal”.

Respecto al desarrollo del asalto, señaló que la información utilizada por los atacantes podría revelar una estructura organizada. “La forma en la que estos delincuentes conocen del traslado, la hora, la ruta, lo que haría suponer una especie de tema organizacional criminal muy grande, en donde una fuente interna es la que provoca la información para que ellos puedan actuar”, sostuvo.

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Ataque armado ocurrió durante las primeras horas del día

Una banda de entre cuatro y cinco delincuentes armados interceptó un vehículo que trasladaba un cargamento de oro en Santiago de Surco. Composición: Infobae

Según la información preliminar difundida por la Policía Nacional del Perú, el asalto ocurrió alrededor de las seis de la mañana en la vía auxiliar de la avenida El Derby, en el distrito de Santiago de Surco.

Un vehículo que trasladaba una mochila con oro fue interceptado por otra camioneta, de la que descendieron entre cuatro y cinco sujetos encapuchados y con armas de fuego. Los atacantes dispararon contra el automóvil de las víctimas antes de apoderarse de la carga.

Peritos de Criminalística contabilizaron cerca de 24 casquillos de bala en la escena. Ese material forma parte de las evidencias que serán analizadas dentro de la investigación policial para determinar la secuencia del ataque y las armas utilizadas.

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Investigación incluye el secuestro de una de las víctimas

Además del robo del mineral, los delincuentes se llevaron al copiloto del vehículo. De acuerdo con la información preliminar difundida en el lugar, el hombre sería conocido con el alias de “Urbano”.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer su ubicación y esclarecer las circunstancias del secuestro. El caso permanece bajo investigación mientras los agentes recopilan información relacionada con el desplazamiento del vehículo, la ruta utilizada por los responsables y el destino previsto para la carga, que tenía como punto final el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.