Janet Barboza responde a Ethel Pozo y explica por qué Panamericana nunca estuvo en sus planes: “Ella lo sabía una semana antes”

Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo y asegura que ella sabía que ellos se quedaban en América TV. IG

Janet Barboza volvió a pronunciarse sobre la polémica que se instaló tras las declaraciones de Ethel Pozo sobre sus últimos días en 'América Hoy’. Esta vez, la conductora se enfocó en un punto puntual: por qué Panamericana Televisión nunca estuvo en sus planes, pese a que existió una propuesta vinculada a GV Producciones para trasladar el magazine a otro canal.

A través de sus redes sociales, la popular “Rulitos” insistió en que tanto ella como Edson Dávila actuaron con transparencia durante el proceso y aseguró que su postura se comunicó con anticipación. En esa línea, negó que Pozo se haya enterado recién en la grabación navideña o en el último tramo de la temporada 2025, como ella relató en un programa de streaming.

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“Amigos, ¿cómo están? Voy a hacer este video porque el día de ayer ha sido tocado mi nombre y se han dicho cosas que no se ajustan a la verdad. Lo voy a hacer desde el respeto, también desde el cariño, por supuesto, porque creo que no se pueden decir cosas que afecten el honor y la honra de otras personas con el afán, quizás sin darse cuenta de hacernos quedar mal”, expresó Barboza al iniciar su descargo.

Janet Barboza sostuvo que Panamericana no era una opción para ella y que esa postura fue comunicada en reuniones con productores y directivos.

La postura de Janet Barboza: “Lo dejamos claro desde el inicio”

Barboza sostuvo que su posición fue clara desde el comienzo de las conversaciones: no quería moverse a Panamericana. Según explicó, esa determinación no fue un giro de último minuto, sino una postura sostenida en reuniones y conversaciones con productores, directivos y quienes estaban a cargo de las negociaciones.

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“Ya en diciembre, cuando Ethel tenía asegurada ‘La Granja VIP’, nosotros recibimos la propuesta de GV y de América Televisión. En mis planes, siempre dije, fui muy frontal en contarle a todo el equipo que Panamericana no era una opción, no era un canal al que yo quería moverme”, afirmó.

En su versión, Barboza señaló que la postura también fue compartida por Edson Dávila. Ambos escucharon la propuesta “por respeto”, pero sin contemplar realmente un cambio de canal. La conductora insistió en que esa línea se sostuvo en todas las reuniones: “Lo dejamos claro por escrito, en conversaciones con los productores, con los directivos...”.

Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo y asegura que sí sabía que se quedaban en América TV

“Ella lo sabía una semana antes”: el momento en que comunicaron la decisión, según Barboza

El principal punto de choque con el relato de Ethel Pozo está en el calendario. Barboza remarcó que no hubo sorpresa y que la decisión final de quedarse en América Televisión se comunicó antes del cierre de temporada.

“Entonces, cuando se graba el último programa donde Ethel asegura que le agarró todo de sorpresa, que ella no sabía, no es verdad, porque una semana antes nosotros comunicamos que finalmente decidimos quedarnos en América Televisión”, sostuvo.

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Barboza precisó que “una semana antes de grabar el último programa” ella y Edson notificaron su respuesta oficial: no continuarían con la productora y optarían por la propuesta de América Televisión. Bajo esa lógica, afirmó que Pozo ya estaba enterada cuando ocurrieron escenas internas que ella interpreta como señales, como la grabación del material navideño.

Ethel Pozo revela que se sintió “traicionada”

La respuesta de Barboza se da luego de que Pozo contara su versión en el programa de streaming 'Sin +Q Decir’ (+QTV), conducido por María Pía Copello, Luciana Roy, Mario Hart e Israel Dreyfus. Allí, la exconductora de América Hoy dijo que lo que más le dolió no fue la salida, sino el silencio de quienes consideraba sus amigos. “Supuestamente éramos amigos”, dijo.

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Pozo relató que la señal más concreta llegó el 17 de diciembre de 2025, cuando el equipo del canal grabó el spot navideño y le explicaron una dinámica en la que Janet Barboza y Edson Dávila aparecerían primero sin ella. “Esa toma nunca iba a salir jamás”, afirmó.

También señaló que desde meses antes percibía cambios en el trato, y que pensó que cualquier decisión afectaría al equipo por igual, en un contexto en el que la propuesta que circulaba era trasladar el programa a otro canal bajo GV Producciones. Dos días después, el 19 de diciembre, Pozo dijo que anunció en vivo que ese era su último programa y explicó su decisión: “A mí mentir no me gusta jamás”.

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La defensa de Barboza: “No me gustan las mentiras”

En su video, Barboza intentó bajar el tono de un conflicto personal, pero se sostuvo firme al negar que ella y Edson hayan actuado de forma desleal. Para Janet, el problema está en la versión que deja a sus excompañeros como “traicioneros”.

“No quiero hacer de esto un conflicto, pero no me gustan las mentiras, tampoco me gusta que se digan cosas que no corresponden a la verdad para que, de alguna u otra forma, Edson y yo quedemos como traicioneros”, manifestó.

Como cierre, reiteró que las cosas “están claras” y sostuvo que los tiempos pueden corroborarse. “Las cosas están claras, creo que en su Facebook ella describe muy bien los tiempos y todo esto se puede corroborar. Finalmente, que nos vaya bien a todos, creo que es lo más importante”, concluyó.

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Janet Barboza responde a Ethel Pozo y explica por qué Panamericana nunca estuvo en sus planes.