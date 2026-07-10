Día de Apreciación del Capibara: la efeméride que creció en redes sociales y busca visibilizar al mayor roedor del planeta

La jornada, nacida en comunidades de amantes de animales y amplificada por redes sociales, busca difundir información sobre el mayor roedor del planeta, su vida en grupo y su rol en humedales y riberas (Magnific)

El Día de Apreciación del Capibara, también conocido como Día de Apreciación del Carpincho, se conmemora cada 10 de julio como una fecha de origen popular que se expandió a escala regional y global a partir de comunidades de amantes de los animales y el impulso de las redes sociales.

La jornada, extendida en varios países de América Latina, propone darle visibilidad al capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), un mamífero semiacuático asociado a ríos, esteros y lagunas, y promover el interés por su papel ecológico, su comportamiento en grupo y la conservación de los ambientes donde vive. En el Perú, además, suele mencionarse como ronsoco.

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Desde cuándo se celebra el 10 de julio y qué explica la elección de la fecha

Las redes sociales impulsaron el crecimiento del Día de Apreciación del Capibara. Cada 10 de julio, miles de publicaciones promueven el conocimiento y la valoración de este singular roedor. (Magnific)

La efeméride quedó instalada en el calendario del 10 de julio como un día dedicado a resaltar a esta especie y a concentrar actividades y publicaciones temáticas. Distintas referencias sobre efemérides ubican su crecimiento como un fenómeno impulsado por iniciativas de asociaciones, educadores y aficionados que buscaron reservar una fecha anual para celebrar sus características.

La jornada no figura como una conmemoración oficial de organismos internacionales, aunque con el paso del tiempo ganó presencia en calendarios y en circuitos de divulgación ambiental. En algunos espacios se observó, incluso, la organización de charlas y propuestas educativas vinculadas a zoológicos y centros de educación ambiental.

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En paralelo, la instalación del capibara como un ícono digital aportó un impulso decisivo: la circulación de imágenes y contenidos virales se multiplicó alrededor del 10 de julio, y la fecha pasó a funcionar como punto de encuentro para quienes comparten datos, fotografías y mensajes sobre el animal. En el Perú, la popularidad del roedor se asoció a una “capibaramanía” que, de acuerdo con reportes, se hizo visible desde 2024 y luego se trasladó a productos y artículos con su figura.

El animal detrás del fenómeno: tamaño, hábitos y vida social

Con un cuerpo adaptado al agua y una marcada conducta social, el capibara se convirtió en un símbolo de la fauna sudamericana. Sus características inspiran la celebración del 10 de julio. (Magnific)

El capibara es señalado de manera consistente como el roedor más grande del mundo. Las descripciones divulgativas indican que puede medir hasta 1,3 metros de largo y registrar un peso que, según la fuente consultada, se ubica entre 35 y 66 kilogramos, o bien alcanza valores de 49 kilogramos, con menciones adicionales que lo colocan entre 65 y 80 kilos. En el Perú, otras referencias sitúan su longitud en hasta 1,5 metros.

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Más allá de la variación entre cifras, el perfil que se repite es el de un mamífero robusto, adaptado a la vida en el agua: se lo describe como semiacuático, buen nadador y capaz de permanecer sumergido durante varios minutos. Entre los rasgos asociados a esa adaptación aparecen patas con membranas, un cuerpo que facilita el desplazamiento acuático y una tendencia a mantenerse cerca de ríos y humedales, que también funcionan como refugio frente a depredadores.

La dieta se presenta como herbívora. Distintos textos detallan que se alimenta de pastos, gramíneas, hierbas ribereñas y plantas acuáticas. También se menciona el consumo de frutos, semillas, flores, corteza y caña de azúcar, además de un sistema digestivo que le permite procesar alimentos fibrosos con eficiencia. En cuanto a su actividad, se lo define como crepuscular, con mayor movimiento en el amanecer y el atardecer.

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Otro eje central del Día de Apreciación del Capibara es su comportamiento social. Las referencias describen grupos con frecuencia de 10 a 20 individuos, con menciones que los sitúan entre 10 y 30, y también registros que elevan el número hasta 100 ejemplares en determinadas ocasiones. En varias descripciones aparece una estructura con un macho dominante y varias hembras, además de crías, y la existencia de jerarquías internas.

En el plano de la comunicación, se le atribuye un repertorio de vocalizaciones —silbidos, gruñidos, chillidos y ladridos cortos—, junto con señales olfativas y marcas territoriales asociadas a glándulas ubicadas en el hocico y la zona perianal.

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Sobre la conservación y el vínculo con humedales y áreas protegidas

Más allá de las redes sociales, la fecha impulsa mensajes sobre el cuidado del ronsoco y la protección de los ambientes donde vive, amenazados por la deforestación y otras actividades humanas. (Magnific)

La celebración del 10 de julio suele presentarse como una oportunidad para reforzar mensajes de conservación, en especial por la relación del capibara con humedales y riberas. En el Perú, se lo describe como habitante de ecosistemas protegidos y se lo ubica en áreas como el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional Pacaya Samiria, el Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional Tambopata, entre otras.

En ese mismo registro, se menciona su aporte al funcionamiento del ecosistema, con referencias a su dieta herbívora y a su papel en la regulación de la vegetación ribereña. También se lo ubica como una especie vinculada a humedales y riberas de la Amazonía, con menciones a funciones como la dispersión de semillas y el control de vegetación.

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El capítulo de amenazas aparece como uno de los motivos que explican el tono de la efeméride. Las notas consultadas enumeran riesgos asociados a la pérdida y degradación del hábitat, con énfasis en la deforestación y la expansión agrícola, además de la caza. En otra línea, se alude al avance del cambio climático como un factor adicional de presión sobre la especie.

En ese marco, el Día de Apreciación del Capibara se presenta como un llamado a promover una relación de mayor armonía con el ambiente, con actividades que invitan a informarse, observar a los animales en zoológicos o reservas naturales, difundir datos en redes y apoyar acciones orientadas a la protección de los entornos donde vive.

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Como parte de su arraigo regional, el animal también es reconocido por su diversidad de nombres. En Argentina y Uruguay se lo identifica como carpincho o capincho; en Colombia y Venezuela, como chigüiro; en Brasil, como capivara; y en el Perú, como ronsoco, entre otras denominaciones mencionadas en los textos consultados.